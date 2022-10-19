Продают заводы и московский Кремль: в Украине идет малая приватизация

В рамках малой приватизации в Украине на аукцион попал даже московский Кремль, говорится в ТСН.

Фонд Госимущества Украины с 1 сентября начал так называемую «малую приватизацию» и планирует до конца года провести не менее 150 аукционов. На них будут продавать объекты, начальная стоимость которых не превышает 250 миллионов гривен.

Полуразрушенные здания и заброшенные более шести гектаров территории — так сейчас выглядит одесский завод, который еще пятнадцать лет назад производил холодильное оборудование. В настоящее время среди его работников – большинство охранников развалин. Говорят, предприятие выживает только за счет сдачи в аренду недвижимости и только задолжает государству десять миллионов гривен.

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52 объекта недвижимости по четырем юридическим адресам, некоторые расположены на «золотой земле» в центральной части города. Это первый лот в Одесской области, который выставили на аукцион в период полномасштабной войны. Впервые за последние годы продавали не все имущество, а только акции общества – 50% плюс одна.

"Я уверен, что это одно из лучших развития этого района города, жилищное строительство здесь было бы ну прямо супер. 7 миллионов 420 тысяч гривен, гарантийный взнос полтора миллиона – это стартовая цена на аукционе. Мы рассчитываем, что она вырастет как минимум в три — в четыре раза точно", — убежден руководитель регионального отделения фонда по одесской и николаевской областях Александр Славский.

На аукционе новый владелец за лот дал в тридцать раз больше. В Фонде Госимущества говорят, что такие приятные финансовые неожиданности фиксируют по всей стране. "Уже состоялось у нас 15 аукционов. Сейчас длится 16 аукцион — это гайсинский спиртзавод. У нас там три участника. И стартовая цена 18,5 млн и уже участник предоставил более 30 млн, аукцион длится. Цена может подрасти. Проведено 15 аукционов и поступило более 200 млн грн", — говорит заместитель председателя Фонда Государственного имущества Украины Яна Матиева.

Бизнес готов платить за имущество и землю, потому что нуждается – предприниматели переводят свои производства в безопасные регионе и возобновляют работу. Для этого нуждаются новые места, а государству срочно нужно наполнять казну.

В Фонде Госимущества в шутку на аукцион выставили даже московский Кремль, за символическую гривну. "У меня в комментариях там подняли до 5 гривен, а потом решили, что этот аукцион должен быть на понижение и снизили до 20 копеек. Не знаю кому-то он будет нужен. Наиболее известный объект российской федерации в Одессе — это консульство РФ. Надеюсь, что в какой-то момент мы сможем продать и его", — говорит начальник РО ФГИУ по Одесской и Николаевской областях Александр Славский.

Октябрь должен стать месяцем аукционной активности, прогнозируется в фонде. На продаже сейчас 150 объектов, еще столько же планируется выставить до конца года.

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