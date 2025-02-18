Предыдущие попытки, в частности, Минские договоренности 2014-го и Минск-2 "не были безуспешными".

Бывший карьерный офицер спецназа армии США доктор Лиам Коллинз считает маловероятным, что и у Украины, и в РФ совпадут желания относительно того, что они готовы принять в результате переговоров.

Такое мнение он высказал в комментарии журналистке ТСН.ua Кристине Зеленелюк.

"Обе стороны должны верить, что мирное соглашение отвечает их наилучшим интересам, а во время войны, если вы не достигнете решающей победы, одна из сторон обычно считает, что время на ее стороне. Вот что делает длительное мирное соглашение таким тяжелым в войне, в которой ни одна сторона явно не "побеждает", но у вас могут быть кратко. достичь", — отмечает Лиам Коллинз.

По его словам, в этом случае кажется вероятным, что Украине понадобятся реальные гарантии безопасности, осознавая, что членство в НАТО не рассматривается или Россия на это никогда не согласится.

"Обе стороны должны согласиться на то, какую территорию Украина готова уступить (понимая, что она, скорее всего, никогда не вернет ее, поскольку она никогда не вернула Крым или Донбасс), и какую часть оккупированной территории готова вернуть (Украине – Ред.) Россия", — добавил он.

Отметим, что американский эксвоенный считает, что предыдущие попытки не были безуспешными. Как пример, он упомянул Минские соглашения 2014-го и "Минск-2", который, "возможно, сохранял линию боевых действий достаточно статической с 2015 до 2022-го, но Россия никогда не придерживалась этого соглашения.

"Хотя широкомасштабные бои прекратились, россияне продолжали убивать украинцев минометами, артиллерией и снайперским огнем. Кроме того, в 2017-м президент Дональд Трамп назначил Курта Волкера специальным представителем США на переговорах по Украине. И эти переговоры ничего не дали", — отметил Коллин.

Напомним, в Кремле заявили, что диктатор Владимир Путин готов к переговорам с украинским президентом Владимиром Зеленским. Вместе с тем в Москве отмечают, что стремятся "достичь своих целей в Украине".

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