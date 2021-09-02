Продолжался непрерывно 24 часа: в Киеве благотворительный онлайн-форум установил новый рекорд

На мероприятии выступили 24 топ-спикера со всего мира, в том числе и звезда телеканала 1+1 Юрий Горбунов.

Сутки нон-стоп контента — в Киеве состоялся масштабный онлайн-форум "С пустоты в изобилие", непрерывно продолжавшийся 24 часа. И это новый украинский рекорд. Само мероприятие — благотворительное. Часть вырученных средств организаторы уже передали проекту "Исполни мечту".

Об этом говорится 2 сентября в сюжете ТСН.19:30.

Шестнадцатый час от начала форума. Без всякой паузы и с одним модератором. В зале почти нет людей. Форум транслируют онлайн на всех шести континентах.

Говорят о темах близкие всем: отношения, бизнес, здоровье. 24 топ-спикера со всего мира — среди них модератор и меценат Ник Вуйчич, друг и партнер Опры Уинфри писатель Тим Стори. Есть в программе форума и украинцы, в частности, звезда телеканала 1+1 Юрий Горбунов.

"Я часто бываю на встречах со студентами, с различными коллективами. Вот так, онлайн, видимо это впервые", — рассказывает Горбунов.

Звезда телеканала 1+1 делится своим опытом и перечисляет все проекты, над которыми сейчас одновременно работает. Среди них, в частности, и съемки сериала "Бешеные соседи". Говорит — для него честь быть частью этого мероприятия.

Новости Украины: в Киеве благотворительный онлайн-форум установил новый рекорд

Билеты на форум приобрели более трехсот тысяч человек. Их продавали от семи долларов. Те, кто за всем наблюдают в зале, особые гости. Приобрели платиновый пакет и отдали за него 777 долларов.

Часть вырученных средств отдают на осуществление детской мечты. Андреас Тинер ради вручения сертификата переходит на украинский: "Здійсни мрію" — це благодійний проект 1+1".

Этот проект существует уже 5 лет. И за это время команда вместе с кураторами Лидией Таран и Александрой Лободой совершили более сотни детских мечтаний.

"Форум имеет очень большую аудиторию. Я уверена, что сегодня о нашем проекте узнали еще очень много людей, которые до этого не знали", — отмечает Александра Лобода.

Напомним, что Лидия Таран устроила сюрприз мальчику, который поборол рак крови.

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