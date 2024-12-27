Продолжение скандала с 211-й бригадой: командир взвода загадочно исчез

Эта скандальная история повергла в шок всю страну, а теперь она получила продолжение. Командиру взвода 211-й понтонно-мостовой бригады объявили подозрение сразу по нескольким статьям. Следствию стало известно о нескольких случаях издевательств над военными в разных областях. И хотя подозрение есть, взводного не задержали.

Куда исчез подозреваемый и какие шокирующие факты выяснили следователи – смотрите в эксклюзиве ТСН.ua.

Новое подозрение в 211-й бригаде – теперь командиру взвода

Сотрудники ДБР сообщили о подозрении командиру одного из взводов понтонно-мостового батальона 211-й понтонно-мостовой бригады, издевавшегося над солдатами. Имени бюро не называет, впрочем, судя по фото, речь идет о командире взвода старшем лейтенанте Владиславе Пастухе.

Подозреваемый является крестником командира бригады, которого также подозревают в злоупотреблении служебным положением и привлечении военных к строительству собственного дома вместо службы. Отец Владислава Пастуха также служит в 211-й бригаде, только в должности начальника штаба и заместителя комбрига. Сейчас следствие уже установило многочисленные факты издевательств Пастуха-младшего над другими военными, и о нескольких из них рассказали публично.

Что известно об издевательствах над военными

В конце февраля 2024 года на Днепровщине Пастух-младший якобы избил солдата из-за того, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Он ногой ударил военного в лицо, а затем приказал своим подчиненным завести пьяного солдата в помещение и раздеть его, чтобы унизить. После чего офицер продолжил избивать подчиненного.

Через месяц, находясь уже в Авдеевке Донецкой области, старший лейтенант снова избил этого же солдата и приказал военнослужащим поднять избитого с земли, приставить к деревянной конструкции в виде креста и привязать за руки к ней. Именно это фото облетело весь интернет, на фоне которого красовался Пастух-младший. Известно, что военный был привязан к кресту около четырех часов.

Кроме того, следователи бюро зафиксировали и другой случай избиения солдата. Это произошло также в феврале 2024 на Днепровщине. У офицера возник спор с одним из подчиненных из-за публикации в сети Интернет видеозаписи, на которой другой солдат этой бригады рассказывал о ненадлежащих условиях их проживания. После этого старший лейтенант намеренно нанес солдату удар в лицо.

Также в мае 2024 года в Харьковской области он якобы избил еще одного своего подчиненного из-за недовольства формой обращения к нему на "ты". Следствие продолжает устанавливать другие факты насилия над солдатами в бригаде.

Напомним, что ранее материал о происходящем в бригаде опубликовала "Украинская правда", после чего и началось активное и публичное расследование. В статье, кроме этого, были опубликованы истории военных, над которыми успел поиздеваться старший лейтенант, и их рапорты об этом. В частности, военные рассказали, что с них требовали деньги, чтобы военная служба правопорядка не узнала о пьянстве. Те, кто не платили деньги, по словам военных, также подвергались избиению.

Почему не открывали дело раньше

Пьянство в армии мы, конечно, не оправдываем, но для этого существует ВСП, а не самосуд парня, у которого отец – начштаба, а крестный – комбриг. По словам одного из офицеров, после истории с крестом, которая стала известна и вызвала большой резонанс внутри бригады, Пастуха-младшего только перевели на службу в другую часть. Его отец выплатил средства пострадавшим военным, которые написали рапорты и доказали переводы квитанциями.

Собеседники УП среди офицеров и сержантов утверждают, что уголовное производство из-за издевательств над военными не было открыто ни прокуратурой, ни Государственным бюро расследований. То есть тогда Пастух-младший не понес никакой ответственности за свои действия. В Бюро впоследствии объяснили, что к ним не поступало никаких обращений по поводу издевательств в бригаде ни от офицеров, ни от солдат, поэтому и не было уголовного производства. Сейчас Пастуху-младшему объявили подозрение, правда, теперь его еще предстоит найти.

Мера пресечения командиру бригады

Неделю назад, 19 декабря, скандальному командиру бригады избрали меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога в размере 908 400 грн. Кроме того, высшее командование отстранило его от исполнения служебных обязанностей.

По данным следствия, солдаты три месяца строили для своего командира дом в селе на Хмельнитчине, а деньги получали такие, словно находились на передовой.

"Национальная полиция проводит расследование в отношении командира бригады по факту привлечения подчиненных к строительству своего дома в Хмельнитчине вместо их службы в районе боевых действий", — сообщила представитель Государственного бюро расследований Ольга Чиканова.

За комбрига внесли залог

Впрочем, уже через несколько дней Олег Побережнюк вышел из изолятора, за него был внесен залог. В то же время неизвестно, кто уплатил почти миллион гривен за свободу скандального комбрига.

Но если в суде докажут, что бойцы вместо того, чтобы воевать – строили дом комбрига, он может сесть на 6 лет за решетку.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Издевательство над бойцами в 211 бригаде: Новый скандал! Командир взвода загадочно исчез!

Читайте также: