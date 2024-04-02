"Продолжение следует": эксперт назвал сценарий уменьшения атак по Украине

По прогнозам аналитика, удар по производству "Шахедов" пока был "пробой пера".

Сегодняшняя БПЛА-атака на завод по производству дронов в Татарстане была "пробой пера", а в случае последующих таких ударов количество "Шахедов", которыми бьют по Украине, может уменьшиться вдвое.

Такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Пока (сегодняшняя атака на ситуацию с дронами – Ред.) не повлияет. До цеха, где собирают "Шахеды", не долетело. А вот через некоторое время безусловно будет повторение этой истории, через некоторое время долетит до производственного цеха. Это была" проба пера". Кстати, она была также успешной. Было поражено здание именно на территории этого предприятия", — рассказал ТСН.ua Александр Коваленко.

И продолжил: "Помимо всего прочего, продемонстрировалось, что средства ПВО России не смогли остановить это средство поражения, которое пролетело более 1 тысячи километров. Это факт для россиян, что у нас есть средства поражения на 1 тысячу километров. Россияне от этого, мягко говоря, в шоке, они пытаются разработать конспирологические теории о том, как это произошло. Выдумывают разную конспирологию, чтобы оправдать неэффективность своей ПВО и то, что БПЛА удалось преодолеть такое расстояние".

Резюмируя, Коваленко добавил: "Продолжение следует. За "пробой пера" всегда идет пролог, потом глава первая, глава вторая, и так далее. Пока завод не будет разрушен".

По словам Коваленко, большую часть дронов Россия получает от Ирана.

"Но этот завод поставляет достаточно большое количество дронов-камикадзе. Полностью он не может удовлетворить потребности России по террору Украины, но в случае уничтожения именно производства, или повреждения, мы ощутим это по количеству дронов, которые сможет запускать Россия. Это количество сразу уменьшится в два раза как минимум", – прогнозирует аналитик.

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