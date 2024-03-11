Продолжила дело любимого: щемящая история жительницы Мариуполя, сэкономившей ВСУ почти 89 млн грн

Муж Людмилы — Дмитрий Чичер исчез в Мариуполе два года назад, когда спасал людей. Женщина возобновила его дело в Черкассах — волонтерское пространство "Халабуда". Людмила верит, что ее муж вернется и увидит, что его самое важное дело жизни продолжает работать.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Женщина выройте, что ее муж выжил в Мариуполе

Несколько семей из Мариуполя - Людмила Чичера с младшим сыном, свекровью и подругой поселились в одном доме в Черкассах. Муж Людмилы - глава волонтерского пространства "Халабуда" Дмитрий Чичера остался в Мариуполе. Вместе с командой он пытался спасать людей. Через "Халабуду" прошли тысячи людей, здесь они получали продукты, воду, одеяла, тепло, приют, элементарную координацию. Когда город уже лежал в руинах - 16 марта у Людмилы был короткий разговор с мужем.

Дмитрий Чичера

"Я спросила почему ты не уезжаешь? Я буду здесь до конца и я кричала в трубку - до какого до чьего конца", - вспоминает Людмила.

И на следующий день связь с Дмитрием исчезла. Уже позже Людмила собирала информацию по крупицам от своих знакомых, которые смогли вырваться из Мариуполя.

"Недалеко от "Халабуды" был "прилет", Дима вышел с аптечкой посмотреть все ли в порядке. И фактически все больше его никто не видел", - говорит женщина.

Его коллеги в перерывах между обстрелами прочесывали кварталы вокруг "Халабуды". Им помогала овчарка Дмитрия - Марта, ее только в конце марта удалось эвакуировать из Мариуполя. Дмитрия же так и не нашли.

"Как бы это странно не звучало, я очень надеюсь, что он в плену, потому что здесь выбор не велик", - говорит Людмила.

Семья Чичер

Чем занимается "Халабуда"

Два года ни одной зацепки, ни одного известия. Но как бы трудно ей ни было - Людмила продолжает дело Дмитрия. И вместе с командой строит маленький кусочек Мариуполя в Черкассах. Основное направление работы "Халабуды" - это восстановление разведывательных дронов с фронта.

Команда, которая на волонтерских началах ремонтирует дроны, состоит из юриста, пиарщика и бухгалтера. Задача Валерии - разобрать, почистить "Мавик", а паяют уже ребята. У Валерии немало других дел в "Халабуде", но говорит, работа руками, во-первых, ускоряет очередь на ремонт, а во-вторых - это непосредственный ее вклад в победу. Валерия ждет мужа, который в Мариуполе попал в плен.

Эта небольшая команда за месяц ремонтирует более 60 дронов-разведчиков. Стоимость коптеров от 70 - до 300 тысяч гривен. Когда Людмила посчитала сколько удалось сэкономить средств для ВСУ - удивилась вся команда.

Волонтеры ремонтируют дроны для ВСУ

"Мы считали, что где-то в среднем 86 – 89 миллионов гривен", – говорит волонтер.

Сын волонтеров планирует защищать Украину

Ей так много бы хотелось рассказать мужу - об успехах "Халабуды", о том, как без устали волонтерит Димина мама и в свои 70 лет печет вкусности для госпиталя и шьет для военных, но самое главное Людмила бы хотела рассказать Дмитрию о сыновьях.

Антон заканчивает университет в этом году. После того, что россияне сделали с Мариуполем и их семьей Антон принял решение идти в армию.

"Летом заканчивается университет и я иду в "Азов". Я не понимаю, как сейчас нельзя или помогать, или принимать непосредственное участие в войне", - говорит парень.

Людмила говорит как бы трудно ни было, она уважает решение сына и очень хотела бы, чтобы о нем знал Дмитрий. За два года в волонтерстве она видела немало невероятных историй, которых не смог бы придумать ни один сценарист. Каждый раз, когда из российского плена выходят украинцы, которые имели статус пропавшего без вести, ее сердце ускоряется.

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Напомним , в купанты пошли в наступление на Бахмутском направлении.

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