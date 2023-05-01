Продолжительная ночная воздушная тревога 1 мая: что известно о ракетных обстрелах Киева и области

В военной администрации говорят – ПВО сбили все, что летело на Киев.

Минувшей ночью Украина пережила очередную массированную ракетную атаку врага. Вторую подряд за последние 3 дня. По предварительной информации обстрел ракетами был произведен из самолетов стратегической авиации (типа Ту95мс). В столице тревога продолжалась около 3 часов.

В Киевской городской военной администрации говорят, что город выстоял в очередной раз благодаря силам ПВО, которые успешно сбили все враждебные цели.

"Этой ночью враг совершил очередную массированную воздушную атаку на Украину. Оккупанты в очередной раз атаковали комплексно — одновременно крылатыми ракетами и дронами. По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами нашей ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены! Данные уточняются", — сообщили в КГВА.

Левый берег – проблемы с водой

В военной администрации уверяют, что из-за вражеской атаки в городе обошлось без жертв и повреждений.

В то же время в КГГА сообщают, что на левом берегу понижено давление в водопроводной сети. На канализационной насосной станции "Позняки" повреждено электрическое оборудование. В мэрии добавляют, что насосная станция не работает, в связи с чем принято решение онизить давление в водопроводной сети на левом берегу. Устранить проблему в "Киевводоканале" обещают за сутки.

В военной администрации нас заверили, что проблемы с водоснабжением на левом берегу не связаны с ночной атакой противника.

"Это не связано с ночной атакой врага. Объекты инфраструктуры в Киеве поражены не были. Все, что летело на Киев – сбито", — добавляют в КГВА.

Что сбили в области?

В полиции Киевской области говорят, что ночная атака для жителей региона закончилась без жертв и пострадавших.

По неофициальной информации в некоторых районах области были зафиксированы сбитие вражеских ракет, но пока официально эта информация не подтверждена.

"Благодаря силам ПВО серьезные повреждения не зафиксированы на объектах критической инфраструктуры области. Никто из людей не пострадал", — сообщили нам в полиции Киевской области.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что силами ПВО сбило 15 из 18 вражеских ракет.

"Сбитие целей были зафиксированы в зонах ответственности трех воздушных командований. У нас их всего четыре. На "Юге" сбитых ракет не было, а вот в зоне ответственности командования "Восток" было больше сбито враждебных целей, также поработало командование "Запад" и "Центр" ". В Киевской области известно о сбитии нескольких ракет – область входит в зону ответственности воздушного командования "Центр", — рассказал нам Юрий Игнат.

Ранее мы рассказывали, как киевляне пережидают ракетную атаку врага на станциях Киевского метрополитена.

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