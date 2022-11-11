Продуктов не завозят, люди набирают воду из Днепра: журналист из Херсона рассказал о ситуации в городе

Херсонский журналист Константин Рыженко рассказал, что в Херсон уже несколько дней не завозят продукты питания, люди набирают воду прямо из Днепра.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

"В Херсоне нет ни воды, ни электричества, соответственно коммунальные службы не работают. В Херсон уже пять дней ничего не завозят, люди раскупили все, что могли. Самая большая проблема с водой. Люди уже ходят набирать воду в Днепре, это большой плюс, что Херсон — это город на Днепре. Можно набрать техническую воду, потом вскипятить ее. То есть люди не будут умирать от жажды. У нас в городе есть несколько скважин о которых многие знают. Это — питьевая вода, у нас городская власть даже делала бювет. Что касается других товаров, то мы сообщали, что нужно сделать много запасов, люди подготовлены. Это, конечно, дискомфорт, но люди готовы потерпеть", — пояснил Рыженко.

Освобождение Херсона: что известно

Летом украинские военные сообщили о начале контрнаступления на украинский Херсон, который россияне оккупировали еще в начале марта. Россия даже провела в украинском городе фейковый "референдум" под дулами автоматов, чтобы присоединить город к своему составу.

9 ноября министр обороны государства-оккупанта Сергей Шойгу сообщил о начале отвода оккупационной армии с правого берега Херсонской области. 11 ноября украинская разведка сообщила о начале освобождения Херсона.

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