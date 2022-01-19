Продуктовый эксперимент: от чего зависят цены и к каким уловкам прибегают супермаркеты

В течение года цены на продукты выросли.

В Украине посчитали, что за год цены на сырьевые продукты выросли почти на 12%, а обработанные – на 13%. Впрочем, многое может зависеть от того, в каком супермаркете вы покупаете продукты. Ведь стоимость на один и тот же товар одного производителя в разных сетях может кардинально отличаться.

От чего же зависят цены на продукты и к чему прибегают магазины, чтобы стоимость казалась ниже – в сюжете Сніданку з 1+1.

"Сніданок" приобрел два одинаковых набора продуктов в разных супермаркетах и сравнил. Магазины выбирали не случайно: один из более дорогого сегмента, а другой – позиционирующий себя сетью эконом-класса. Для точности опыта избрали только фасованные продукты схожих марок.

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Купили муку, кетчуп, макароны, яйца, шоколадку, сливочное масло и сметану. По итогу — два чека: в более дешевом супермаркете продукты обошлись 234,2 грн, а в более дорогом — 245 грн. Разница – 10,8 грн – или почти 5%.

Как же более дешевому супермаркету удается снижать стоимость? Ответ вас удивит: например, два пакета муки одинакового производства, одного производителя, одного цвета. Размеры пакеты одинаковые – на глаз даже не отличишь. Впрочем, оказывается, что в более дешевом супермаркете вес 1,8 кг, а в более дорогом – 2 кг.

Почему цены на одинаковые товары могут отличаться в разных сетях супермаркетов

Чтобы снизить стоимость своего товара, более дешевые супермаркеты просят производителей уменьшать упаковку. "Это самый распространенный маркетинговый прием. Я считаю, что это самый неприятный метод, который используют большинство", – говорит маркетолог Сергей Черпаков.

Кроме того, разные супермаркеты принадлежат к разным категориям – А, В или С. Зависит она от того, на какого покупателя эта сеть рассчитывает: более состоятельного, среднего или с ограниченной покупательной способностью. "Самая ценовая политика уже сигментирует людей. Пенсионеры уже не смогут прийти в магазин, где те же товары продаются с определенной наценкой. Каждый магазин имеет разный уровень сервиса. Соответственно, за это кто-то должен платить. Платят это, как правило, клиенты", — объяснил эксперт.

Так же будет отличаться цена в магазине, в зависимости от того, это локальный супермаркет возле дома, или общенациональная сеть. Ведь больше сеть более оптовых закупок может себе позволить. "Закон рынка таков: чем большую партию товара вы покупаете, тем большую скидку вам дает производитель. Чем больше сеть, тем лучше у нее возможности закупать по большим оптовым объемам более дешевый товар", — говорит экономист Андрей Новак.

Поэтому внимательно следите за весом товара и выбирайте тот магазин, который больше подходит вашему кошельку.