"Продвигаемся ежедневно, цена высокая, а вагнеровцы уже мечтают сбежать": военный о главном из Бахмутского направления

Вагнеровцы уже мечтают убежать из Бахмута, чтобы переложить неудачи на другие подразделения окупантов. В свою очередь подразделения оккупантов в целом пытаются сейчас достичь паузы в продвижении ВСУ на этом направлении, но украинские защитники продолжают выбивать оккупантов оттуда.

Об этом в интервью для ТСН.ua рассказал майор ВСУ Максим Жорин, который в прошлом был командиром полка «Азов», а сейчас исполняет обязанности командира 3-й отдельной штурмовой бригады на Бахмутском направлении.

На днях Максим Жорин сообщил в своем Telegram-канале, что украинские войска продолжают двигаться к дальнейшему окружению города, чтобы создать невозможные условия для существования врага.

В интервью для ТСН.ua Жорин подробнее рассказал об этом.

Цена продвижения

“Непосредственно говорится о том, что наша третья отдельная штурмовая бригада (3 ОШБр) к югу от Бахмута продолжает движение вперед, выбивая врага с его позиций, которые он занимает на подходе. Уже почти неделю мы продвигаемся вперед. Это легко не дается. Возможно, для гражданского человека это звучит как что-то простое, но на самом деле приходится платить ежедневно очень большую цену за это», — рассказывает Максим Жорин.

Но продолжает: «Продвижение – это круглосуточные бои, нахождение под артиллерийскими обстрелами, под ударами авиации, выбивание врага из окопов. Затем в этих окопах следует закрепиться, развернуть их, чтобы можно было использовать для обороны и продолжать продвижение вперед. Непосредственно мы к югу от Бахмута этим занимаемся. У нас задача продвигаться вперед, чем, собственно, мы и занимаемся. Мы стараемся использовать определенное растерянность врага, не даем ему возможности серьезно закрепиться на тех позициях, на которые он подходит».

Также читайте ВСУ продвигаются на северном и южном флангах Бахмута — Нацгвардия

На вопрос о том, в чем именно заключается растерянность врага, Жорин отвечает, что это заметно из-за следующего:

Мы это видим по организации управления, по системе обороны врага. Он не успевает построить серьезных ни оборонительных рубежей, ни системы ведения огня из этих рубежей. Мы понимаем, если дать сейчас ему серьезную паузу, то это будет для нас еще больше. Поэтому мы стараемся держать темп и инициативу, двигаться вперед, используя рельеф, данные разведки, ошибки врага. Абсолютно каждый день есть продвижение, иногда оно существенное, иногда километр-два-три».

Рассказывая о ситуации, Максим Жорин приводит в пример один из недавних боев. «Утро началось с нескольких авиаударов по тем позициям, на которые мы зашли. Но в течение дня, даже в эту минуту (во время интервью – ред) происходит работа по продвижению вперед. Можно говорить о нескольких сотнях метров”.

По словам Жорина, до недавнего времени бойцы его бригады видели в Бахмуте нескольких гражданских.

"Это не массово, но такие случаи иногда случались", — говорит военный.



К этому он добавляет, что на тех позициях, которые до недавнего времени занимали россияне, а затем вошли украинские военные, можно было увидеть много мертвых оккупантов.

“Совершенно все позиции, которые мы сейчас занимаем, абсолютно на всех этих позициях лежит огромное количество трупов наших врагов. Есть немного пленных. Но если враг противится, то его уничтожают на всех позициях”, — говорит Жорин.

Есть в джинсах, а есть и в хорошей амуниции.

оккупанты под Бахмутом имеют разное оснащение. Кто-то пришел воевать в джинсах, а кто-то укомплектован довольно неплохо.

«Видим среди врагов разницу, начиная от людей, которые просто в джинсах, свитере с оружием в руках и заканчивая теми, кто реально нормально снабжен современными касками, бронежилетами, современным обвесом с оружием. То есть разница огромна. Это связано в том числе с тем, что сюда опрокидывают совершенно разные подразделения, пытаясь хоть как-то стабилизировать”.

О пленных окупантов Максим Жорин рассказал нам так: «Я не верю абсолютно ничему из того, что они говорят. Они немного полезны в плане разведки, чтобы получить определенную информацию. Те, кого мы берем, это представители 72-й бригады, 57-й из подразделения Шторм Z, а также вагнеровцы. Пленные из разных уголков — и из Московской области, и из Башкирии, есть мобилизованные из ЛНР.

Относительно «вагнеровцев» Жорин рассказал нам следующее: «Я думаю, что они очень хотят отсюда уйти. Они реально об этом мечтают об этом убежать наконец. Они хотят на днях как можно скорее задекларировать свою вроде бы какую-то победу для того, чтобы их кто-то поменял. Они сами просто выйти отсюда не могут. Но они понимают, что здесь на этом направлении поражение неизбежно. Они хотят поскорее отсюда уйти. Они понесли здесь огромные потери, они просто хорошо понимают, какие здесь происходят события и хотят, чтобы судьба поражения пришлась на какое-нибудь другое подразделение, а не на «Вагнер».

Ближайшие перспективы

О своем видении ситуации в этом направлении Максим Жорин рассказывает достаточно уверенно: «Я вижу ситуацию очень просто. Для меня она выглядит как системный план по продвижению вперед. Я понимаю, что у нас есть задача, к которой мы двигаемся. Эта задача выглядит как продвижение вперед в окружение города. Потому так и будут выглядеть следующие дни. Это будет сложная задачка. Где-нибудь будет труднее, где-то может легче. Но эти сложные шаги нужно обязательно сделать, и они будут делаться”.

Тактика врага: применять все, что есть

Также читайте На Бахмутском направлении оккупанты пытаются остановить продвижение ВСУ: детали от Маляр

“Враг пытаются проводить сдерживание нас. Их пехота, условно говоря, не справляется с тем, чтобы удерживать свои позиции, и они абсолютно с первого дня широко используют артиллерию и авиацию для того, чтобы как-то остановить, получить хоть какую-то паузу от нашего продвижения вперед», — рассказывает Максим Жорин.

К этому добавляет: «Из особенностей это то, что в последние дни очень активно используется их авиация. У них там истерика, потому что за день иногда бывает по 10-12 авиаударов. Но они обладают оружием, они не проявляют иногда высоких интеллектуальных способностей, но, тем не менее, вреда и беды они нанесли очень много. К сожалению, есть понимание, что это некоторое время еще будет происходить. Если говорить о подготовке подразделений, то оно отличается. Например, «Шторм Z» гораздо лучше смотрится в бою, чем представители 72-й бригады. Там заметно лучшая подготовка, соответственно лучше морально-эмоциональная составляющая. Но враг есть враг. Оружия и техники у него много.

Поддержать защитников может каждый

Для проведения военных операций в Бахмуте и на близлежащих территориях украинским защитникам нужны средства, с покупкой которых может помочь каждый гражданский.

“Что касается дронов, то в идеале нужны с тепловизорами, но нужны разные – летающие днем и ночью, также БПЛА, которые очень широко используются нами для того, чтобы сохранить жизнь наших людей. Именно технологические средства ведения боя позволяют сохранять жизнь и меньше рисковать. Также это автотехника. Если есть возможность, то в наших соцсетях есть контакты. Мы будем очень благодарны”.

Кроме этого, для эффективных наступательных действий штурмовикам из 3-й ОШБр, которые прямо сейчас проводят успешные операции в Бахмуте, нужны гранатометы.



Открыт сбор на 1500000 грн на закупку 45 гранатометов.

https://send.monobank.ua/jar/sPUon1Dwv