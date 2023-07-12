Продвигают фронт: закарпатцы штурмовой бригады изрядно "покоцали" врага на Запорожье

Воины 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в 101 день рождения подразделения не прекращают давить российских окупантов на Мелитопольском отрезке фронта. Ожесточенные, круглосуточные бои закарпатцы ведут к югу от уже освобожденных Пятихаток и в то же время пытаются разбить передовую линию обороны врага на южных окрестностях Каменского, говорится в ТСН.

На свой юбилей в июле прошлого года горные штурмовики 128-й бригады почти круглосуточно сдерживали атаки россиян на Мелитопольском направлении. Через год, в 101-й день рождения бригады, они снова защищают Запорожье. Только оперативная инициатива теперь не на стороне чужестранцев. “Ощущается немного разница между теми, за кем мы наблюдали раньше и теми, кто сейчас. ДРГ – вероятно. Что-то более масштабное – вряд ли. Есть движения, но все равно они уже не столь активны, они боятся. Они стали осторожнее”, — говорит военнослужащий 128 ОГШБр ВСУ “Симба”.

“Фронт подвинулся немного, фланг сместился, скажем так. А здесь мы еще — пока они стоят”, — добавляет боец “Роман”.

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С края на край в пределах одного населенного пункта — коротко о том, как сейчас идет война в районе Каменского в Запорожье. После того, как их побратимы, говорят горные штурмовики, подвинули оккупантов в районе Пятихаток и в самом Каменском, вражеских пехотных атак значительно уменьшилось. Но враждебная арта не перестает атаковать населенный пункт. Мощные разрывы раздаются по всему Каменскому.

Артиллерия окупантов, работает в основном с дальних замаскированных позиций со стороны временно захваченной Васильевки. Минометные расчеты неприятеля бьют в сторону Каменского с ближайших дистанций. Мины преимущественно летят от Большого Колодца и Лугового. “Бывает дни, когда было так, что вообще голову не поднимешь. Но они больше внимания обращают на другое направление, то стягивают туда большинство”, — добавляет “Симба”

Стрелковых боев на ближних дистанциях, говорят воины, в Каменском тоже стало меньше. “Немножко стреляли очень часто, ту неделю особенно. А этот уже два-три дня немного успокоились. Мы их немного покоцали, скажем так. Ну, фронт немного продвинулся потому и не слышно. Стрелковое стреляют, но сюда не доходит уже просто”, – рассказывает “Роман”.

Наибольшая концентрация и артиллерийского огня и пехотных столкновений на Мелитопольском направлении ныне на участке от Нестерянки до Жеребянок. Именно туда оккупанты направляют свои резервы и именно там больше ударных усилий прилагают украинские военные. “Сейчас, если с фланга заберут там пару сел, то это фактически Каменское, что они здесь окопались, они сейчас попадут. Ребята зашли в Пятихатки, наш там штурмовой батальон, второй стрелковый, обходят по флангу. Разумная война ведется. Не ведется, как говорится, наскоком”, — убеждают бойцы.

На линии столкновения в Каменском горные штурмовики методично делают все, чтобы однажды оборона россиян посыпалась по всему направлению.

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