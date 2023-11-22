Продвижение и ожесточенные бои: как ВСУ отвоевывают левый берег Херсонщины, а оккупанты скулят в истерике

Спецоперация на левобережье Херсона продолжается. ВСУ удерживают позиции и фактически "жарят" россиян.

Что известно о плацдарме и штурмах россиян по состоянию на 22 ноября, рассказала в эксклюзивном сюжете TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Что происходит на левобережье Херсона?

Украинские войска продолжают удерживать позиции в Крынках на левом берегу Херсонщины и оттуда атакуют оккупантов. За 21 ноября даже удалось продвинуться вперед и уничтожить целую российскую штурмовую группу. Об этом заявили в Институте изучения войны.

"Украинские силы атаковали с Кринок (30 км северо-восточнее Херсонской области и 2 км от реки Днепр) и вошли в лесную зону вблизи населенного пункта", — говорится в сообщении.

Заявление Шойгу

Успехи ВСУ вызывают настоящую истерию у минубивств РФ. Шойгу пытается всех убедить, что "все под контролем".

“Министерство обороны (МО) России и российские чиновники пытаются унять российскую истерику вокруг украинских операций на восточном (левом) берегу Херсонской области. Министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии Минобороны России 21 ноября и заявил, что российские войска препятствовали всем попыткам Украины провести успешные десантные операции на херсонском направлении. Далее Шойгу заявил, что российские войска наносят «колоссальные» потери украинским силам. Заявление Шойгу, вероятно, является попыткой приуменьшить обеспокоенность некоторых российских милблогеров по поводу неспособности России решительно отразить украинские атаки на восточном берегу Днепра, но вряд ли успокоит постоянно растущие нарекания в российском информационном пространстве”.

Кто признает успехи ВСУ?

Но есть российские источники, успехи ВСУ признают. Те утверждали, что украинские войска продолжают удерживать позиции в Крынках, а также возле Антоновского автомобильного моста и малого железнодорожного моста в шести километрах к востоку от Антоновского моста и даже назвали цифры потерь россиян во время одного из штурмов.

“17 ноября российский инсайдерский источник заявил, что в результате украинского удара погибли 76 россиян в 1-м батальоне 35-й ОМСБр (41-я общевойсковая армия ЦВО), пытавшихся провести “отвлекающий маневр” в Скадовском районе на восточном берегу.

О провальных русских штурмах

К слову, по данным Министерства обороны страны-агрессорки, на Херсонском направлении сейчас действуют подразделения 810-й отдельной морской пехотной бригады черноморского флота РФ, но людей настолько не хватает, что гонят на штурм даже тех, кто еще не вылечился после ранений, говорят в институте изучения войны, ссылаясь на показания одного из военных росбригад. О провальных штурмах россиян говорит и президент Зеленский.

“Заслушали информацию от разведок по некоторым международным событиям, а также планам врага. Армия РФ на этом этапе сделала зэков основным источником пополнения потерь на поле боя», — говорится в сообщении президента.

Скриншот

Тем временем, украинские бойцы, как на тех мышах, только на россиянах, испытывают новейшие украинские разработки. В сети появилось видео как дрон-камикадзе под названием Мамонт прошел испытания на оккупантах и доставил врагу четыре килограмма взрывчатки прямо в место, где рашисты пытались скрыться.

Как ВСУ удалось форсировать Днепр: все подробности

О том, что россияне паникуют, заявляли 21 ноября и в ГУР. Представитель разведки Андрей Черняк в комментарии LIGA.нет раскрыл детали, как Вооруженным Силам Украины удалось усыпить бдительность врага и пробраться на левый берег Херсонщины. Россияне не сразу поняли, что ВСУ форсируют плацдарм, поскольку сначала украинские бойцы просто держали противника в напряжении путём регулярных вылазок. Благодаря этому удалось усыпить бдительность, и, судя по всему, появление украинских военных, россияне рассматривали как очередную диверсионную активность, а так и было задумано.

"До того, как начали работать морпехи, почти полгода туда высаживались наши диверсионно-разведывательные группы".

Как дальше будут развиваться события в Херсонской области, проанализировал и эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала Freeдом.

Также он предположил, какова цель ВСУ на левобережье Херсона.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЭТО НОВОСТЬ! Удачи ВСУ на левом берегу Херсонщины! У рашистов – истерика!

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