Проезд по 30 гривен и безлимит за 5000: в Киеве планируют радикально поднять тарифы на общественный транспорт

В Киеве подорожает проезд

Реклама

Тариф на транспорт в столице хотят поднять почти в четыре раза. Куда пойдут эти деньги — в материале корреспондента «ТСН.Тижня» Ирины Прокофьевой.

В Киеве вырастет стоимость проезда в Киеве

Новые тарифы на проезд обнародовали в понедельник. На вечер вторника петиция против них молниеносно набрала необходимое количество голосов. Десять тысяч возмущенных горожан припомнили Виталию Кличко его публичное обещание не поднимать тарифы до конца войны, и теперь требуют у КГГА немедленно пересмотреть это решение.

Александр Гречко, соучредитель ОО «Пассажиры Киева»: «И вот в понедельник мы увидели эти ужасные цифры, когда проездной входит в топ-5 самых дорогих проездных в Европе».

Реклама

Сколько стоит проезд в других городах Украины? (Графика ТСН)

Пока столица готовится к скачку цен, ситуация в регионах существенно отличается:

Ивано-Франковск: базовый тариф составляет 25 гривен (цены подняли в апреле из-за подорожания топлива), но в случае оплаты коммунальной «Картой ивано-франковца» стоимость составляет всего 15 гривен.

Одесса: проезд в городском электротранспорте удерживается на уровне 15 гривен.

Львов: базовый тариф при условии оплаты наличными у водителя составляет 30 гривен. Однако если платить банковской карточкой — цена падает до 26 гривен, а через приложение — до 23 гривен (сюда интегрированы и частные маршрутки).

Днепр: проезд в метро, трамваях и троллейбусах стоит стабильные 10 гривен.

Как система работает в Киеве сейчас и что предлагает КГГА?

«Для понимания, как это работает сейчас. У меня есть специальное приложение, оно называется „Киев Цифровой“, и в нем есть транспортная карта. У меня 50 поездок, я их приобрела недавно. Каждая поездка сейчас, если покупаешь оптом, получается 6,50. Я нажимаю сюда, генерирую билет, захожу в троллейбус и валидирую. Одноразовая поездка стоит восемь гривен — на трамвай, троллейбус, метро и автобус», — говорит корреспондентка ТСН Ирина Прокофьева.

И вот в середине июля все может кардинально измениться. КГГА предлагает увеличить тариф на проезд в четыре раза. Одноразовая поездка будет обходиться в 30 гривен — и такой цена будет, даже если покупать поездки оптом на карточку. Но настоящее удивление вызвала цена на безлимитные месячные проездные — почти 5000 гривен.

В распоряжении журналистов оказалось официальное письмо от экономического департамента КГГА, который высчитывал эти цифры.

Реклама

Когда городские власти заводят разговор об экономическом обосновании, то всегда имеют в виду себестоимость. В ней зашиты самые большие расходы — от оплаты труда работников депо до топлива и электричества. Затем вычитают прибыль (например, от рекламы) и делят сумму на прогнозируемый пассажиропоток. Но в этом и есть главная проблема, ведь реальное количество пассажиров в Киеве из-за отсутствия учета у частников не знает абсолютно никто.

В ОО «Пассажиры Киева» прямо подозревают чиновников в лоббировании интересов «черного нала» частных перевозчиков.

«Часть людей определенная откажется от такого транспорта и перейдет к частным перевозчикам, которые всегда едут быстрее. И которые даже могут пойти на демпинг и они сделают цену ниже 25 гривен. То, что предлагает КГГА, ну оно спасает маршрутчиков с кэшем черным, спасает карманы тех чиновников, которые лоббируют эти решения. И оно никак не спасает эту систему», — говорит Александр Гречко.

Чиновники в автобусах не ездят: откровенное признание профильного департамента

Съемочная группа ТСН отправилась за официальными разъяснениями непосредственно в транспортный департамент КГГА. Во время поездки журналисты поинтересовались у руководителя структуры Сергея Подгайного, на чем передвигается он сам. Он отвечает, что на авто.

Реклама

Несмотря на это, Сергей Подгайный попытался растолковать логику городских властей относительно радикального пересмотра тарифной сетки.

«Знаете, вот экономическая логика очень проста. Она заключается в том, что все мы привыкаем, нам же чем дешевле, тем лучше, но мы хотим платить дешево, а ездить за 8 гривен, выходить пить кофе за 75, за 100. Город Киев держался, держался до того момента, когда бюджет не выдерживает этой нагрузки», — говорит Сергей Подгайный, директор департамента транспорта КГГА.

Человеческим языком это означает одно — городской бюджет столицы больше не способен дотировать коммунальную транспортную инфраструктуру в прежних объемах. В прошлом году эти капитальные расходы составили гигантские 12 миллиардов гривен. В этом году эти средства планируют экстренно перераспределить на другие критические направления.

«Это на сегодняшний день, наше настоящее — постоянные попадания дронов и ракет по нашей инфраструктуре. Это обновление инфраструктуры, подготовка к зиме. Это не просто так, что приняли решение, потому что так захотелось», — говорит он.

Реклама

Однако эксперты отмечают: муниципальный транспорт — это не бизнес, который должен окупаться, а социальная услуга и мощный экономический мультипликатор. Он должен гарантировать, что хирурги, спасатели или энергетики вовремя доберутся до своих рабочих мест, а сообщение между районами позволит работать малому бизнесу, который платит налоги. Крупногабаритные автобусы и трамваи являются экологическими и разгружают дороги от пробок. Поэтому стоимость билета должна определяться не покрытием себестоимости, а готовностью мегаполиса инвестировать в собственное качество жизни.

Новые тарифы еще не окончательные и предложения, говорят в КГГА, приветствуются.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: КАРКОЛОМНЫЙ ВЗРЫВ в ЗАПОРОЖЬЕ! СКАНДАЛ с ТЦК! ЗАПУГИВАНИЕ РОССИЕЙ | ТСН 14:00 26 МАЯ

Новости партнеров