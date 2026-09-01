Проезд по 30 гривен, обстрелы или отпуска: почему метро Киева потеряло 700 тысяч пассажиров

В метрополитене Киева объяснили, почему уменьшился пассажиропоток в столичной подземке

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В Киевском метрополитене значительно уменьшилось количество пассажиров. Это стало заметно из официальных еженедельных отчетов предприятия. Судя по опубликованным данным, количество пассажиров в метро Киева с июля по август сократилось на 700 тысяч. Также уменьшилось количество льготников, которых перевозит подземка.

Динамика пассажиропотока в киевском метро за июль и август

Статистика еженедельных перевозок в столичном метрополитене демонстрирует четкую тенденцию к снижению:

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7 июля: более 4,6 миллиона пассажиров (из них более 1,1 миллиона — льготники);

14 июля: 4,5 миллиона пассажиров (более 1 миллиона — льготники);

21 июля: 4,6 миллиона пассажиров (более 1,1 миллиона — льготники);

28 июля: почти 4,4 миллиона пассажиров ( 1,1 миллиона — льготники);

4 августа: 4,3 миллиона пассажиров ( 1,1 миллиона — льготники);

11 августа: 4,1 миллиона пассажиров (более 1 миллиона — льготники);

18 августа: более 4,2 миллиона пассажиров (более 1,1 миллиона — льготники);

25 августа: 3,9 миллиона пассажиров (1 миллион — льготники).

О малом количестве людей в вагонах метро горожане начали писать в социальных сетях уже через неделю после 15 июля — дать удорожание стоимости проезда с 8 до 30 гривен.

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Удорожание проезда в метро и мнение экспертов

Связано ли текущее сокращение перевозок с поднятием стоимости проезда в общественном транспорте, эксперты подтвердить пока не готовы. Они отмечают, что анализировать изменение количества перевезенных пассажиров от недели до недели не показательно. К тому же многие горожане до сих пор пользуются льготными поездками, приобретенными оптом по 6,5 гривен, и могут делать это до 15 сентября.

«После этой даты есть смысл изучать влияние новых цен на пассажиропотоки, поскольку поездок по старым ценам уже не будет. Такой анализ можно будет делать по итогам месяца или еще лучше нескольких. Тогда это будет показательно. Сейчас уменьшение пассажиров в разрезе недели может быть связано с сезоном отпусков и частыми воздушными тревогами, во время которых движение поездов в метро отчасти останавливается», — говорят активисты.

С другой стороны, падение пассажиропотока наблюдается именно в конце августа, когда люди обычно возвращаются в город и нагрузка на трансопрт должна расти. В то же время, российские налеты участились на прошлой неделе — особенно в последние 5 дней, когда движение метрополитеном на красной и зеленой линиях частично прекращалось на длительное время из-за постоянных воздушных атак врага.

Виноваты обстрелы и отпуска: пояснения от подземки

ТСН.ua поинтересовался у Киевского метрополитена, с чем именно там связывают уменьшение количества перевозок в метро.

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В метрополитене напоминают, что в условиях военного положения подземные сооружения КП «Киевский метрополитен» являются объектами двойного назначения: для перевозки пассажиров и для гражданской защиты как укрытие. Уменьшение количества пассажиров на предприятии больше связывают с воздушными атаками россиян, которые в последнее время увеличились.

«На время объявления в Киеве воздушной тревоги, согласно протокольному решению Совета обороны города Киева от 29.07.2022 №16, не осуществляется перевозка пассажиров по наземным участкам линий метрополитена и приостанавливается работа станций метрополитена открытого типа. Но продолжается перевозка пассажиров подземными участками линий метрополитена, а вход на станции в это время беспрепятствененный и бесплатный для людей, желающих воспользоваться станцией как укрытием», — сообщил ТСН.ua Дмитрий Пинчук, заместитель начальника КП «Киевский метрополитен».

Чиновник также добавляет, что на следующий день после ночных массированных вражеских обстрелов города и области в метрополитене может наблюдаться уменьшение пассажироперевозок.

«Пока еще рано делать оценку влияния нового тарифа, ведь снижение показателей пассажиропотока в частности обусловлено сезонным фактором. Традиционное летнее уменьшение активности пассажиров связано с периодом отпусков, каникулами в учебных заведениях, а также выездом части горожан за город», — резюмирует чиновник.

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Дата публикации 19:43, 21.07.25 Количество просмотров 153 Люди прятались в метро, в которое прилетело! Вход разрушен! Киев сейчас

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