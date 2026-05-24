Проезд в Киеве может подорожать в четыре раза: как это ударит по семейному бюджету горожан

В Киеве могут существенно подняться тарифы на общественный транспорт. КГГА предлагает установить стоимость одноразовой поездки на уровне 30 гривен, а безлимитный проездной может стоить около 5 тысяч гривен. Петиция против повышения уже набрала необходимое количество голосов.

Детали рассказывает ТСН.Тиждень.

В столице обнародовали новые тарифы на проезд в общественном транспорте, которые могут быть введены уже с середины июля. Предложение КГГА предусматривает повышение стоимости одноразовой поездки с нынешних 8 до 30 гривен.

Если покупать поездки оптом, цена тоже возрастет. Отдельное возмущение горожан вызвала стоимость безлимитного проездного – почти 5 тысяч гривен.

К вечеру вторника петиция против повышения тарифов набрала необходимые 10 тысяч голосов. Ее авторы требуют от городских властей пересмотреть решение и напоминают мэру Киева Виталию Кличко об обещании не поднимать тарифы до завершения войны.

Соучредитель общественной организации «Пассажиры Киева» Александр Гречко назвал предложенные цифры «ужасающими». По его словам, в случае введения новых тарифов, киевский проездной может оказаться среди самых дорогих в Европе.

Как цены в Киеве выглядят на фоне других городов

Сейчас одноразовая поездка в киевском метро, автобусе, трамвае или троллейбусе стоит 8 гривен. Если покупать поездки через транспортную карту оптом, одна поездка может обходиться дешевле – примерно 6,50 гривны.

Для сравнения, в Ивано-Франковске базовый тариф составляет 25 гривен, но по городской карте - 15 гривен. В Одессе проезд в городском электротранспорте обходится в 15 гривен. Во Львове базовый тариф составляет 30 гривен при оплате наличными, 26 гривен — банковской картой и 23 гривны — через приложение. В Днепре проезд в метро, трамваях и троллейбусах стоит 10 гривен.

В КГГА говорят о себестоимости и дефиците бюджета

В ответе экономического департамента КГГА говорится, что 30 гривен — это только предложенный новый тариф. В то же время «экономически обоснованная» стоимость, по расчетам города, еще выше: почти 65 гривен за поездку в метро и 44 гривны — в наземном транспорте.

Директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Пидгайный объясняет, что бюджет столицы больше не выдерживает нагрузки по дотированию транспорта.

«Мы хотим платить дешево, ездить за 8 гривен, а выходить пить кофе за 75 или 100. Киев держался до того момента, когда бюджет не выдерживает этой нагрузки», — заявил Подгайный.

По его словам, в прошлом году дотации на транспортную инфраструктуру составили около 12 миллиардов гривен. В этом году часть средств хотят направить на подготовку города к зиме и возобновлению инфраструктуры после российских атак.

«Это постоянные попадания дронов и ракет по нашей инфраструктуре, это обновление инфраструктуры, подготовка к зиме. Это не просто так, что приняли и приняли решение, потому что так захотелось», - сказал чиновник.

Эксперты указывают на проблему с пассажиропотоком

Директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк обращает внимание на то, что для точного расчета тарифа город должен понимать реальный пассажиропоток. Однако, по его словам, в Киеве эти данные остаются непрозрачными, в частности, из-за работы частных маршрутных перевозчиков.

Эксперты отмечают, что общественный транспорт — это не только социальная услуга, но и часть экономической инфраструктуры города. От его доступности зависит, смогут ли люди вовремя добираться до работы, а бизнес — работать в разных районах столицы.

В то же время в «Пассажирах Киева» опасаются, что резкое повышение тарифов может оттолкнуть часть людей от коммунального транспорта и переориентировать их на частных перевозчиков.

«Часть людей откажется от такого транспорта и перейдет к частным перевозчикам, которые всегда едут быстрее. То, что предлагает КГГА, спасает маршрутщиков с кэшем, но никак не спасает систему», - заявил Александр Гречко.

В КГГА подчеркивают, что новые тарифы еще не окончательны, а предложения по ним готовы рассматривать.

Ранее мы сообщали, что удорожание проезда в Киевском метрополитене до 30 грн за одну поездку обернется для среднестатистической столичной семьи из трех человек дополнительными расходами в размере почти 35 тыс. грн в год.

