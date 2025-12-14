Профессии будущего: кем стать после войны и чему "обучение всю жизнь" станет нормой

Какие профессии в Украине останутся «вечными», а какие может заменить искусственный интеллект

Несмотря на войну, украинцы мечтают о будущем, в том числе о будущем детей — на кого им учиться и кем стать через несколько лет. Эксперты отмечают, что рынок труда будет обязательно меняться, и нужно быть готовыми к этим изменениям.

Конечно, популярными будут именно военные и медицинские профессии — в стране продолжается война. Но, как утверждают специалисты, найдется работа и для айтишников, гуманитариев, строителей. Обретут популярность профессии экологов и аграриев, а также инженеров, архитекторов, микробиологов и химиков.

ТОП-5 новых профессий, которые станут востребованными

На основе глобальных трендов и прогнозов экспертов, в ближайшие годы приобретут особую актуальность следующие новые и гибридные профессии:

Специалист по этике искусственного интеллекта разрабатывает правила и стандарты, регулирующие ответственное использование ИИ. Инженер/менеджер зеленой энергетики — проектирование и оптимизация систем возобновляемой энергетики. Сити-фермер/агротехнолог — использование ИТ и биотехнологий для городского и вертикального сельского хозяйства. Специалист по кибербезопасности вещей — обеспечение защиты сетей и устройств Интернета вещей от кибератак. ИТ-медик / специалист по телемедицине — интеграция цифровых технологий и ИИ в медицинскую практику.

«Вечные» профессии: кто останется, несмотря на искусственный интеллект?

По мнению HR-эксперта Татьяны Пашкиной, сейчас в Украине существуют «вечные» профессии, которые и дальше будут оставаться в нашей жизни, возможно, с измененным техническим инструментарием, которым придется пользоваться.

«Мне кажется, что врачей, учителей и, пожалуй, инженеров мы вряд ли сможем кем-то или чем-нибудь заменить. Да, возможно, что произойдет вмешательство в эти профессии искусственного интеллекта или какой-то автоматизации, но думаю, что пока до этого дойдет, эти специалисты еще достаточно долгий период будут при деле», — рассказывает ТСН.ua Татьяна Пашкина.

Например, учителя будут учить детей отдаленно, не в привычных классах, а более индивидуально. А лекарства в аптеках, возможно, будут продавать работы с помощью искусственного интеллекта.

«Думаю, что все, что касается производства, искусственный интеллект пока у нас забрать не сможет. Хотя с развитием технологий все возможно. Кроме инженеров, специальностей из разных отраслей, таких как: архитекторы, технологи, конструкторы, фармацевты, химики, будут актуальны еще лет 10-20 точно, а там посмотрим», — отмечает Пашкина.

Креатив и золотая серединка: кому грозит трансформация?

Эксперт отмечает, что креативные профессии, возможно, трансформируются. Переход состоится от традиционных креаторов (специалистов, генерирующих и создающих оригинальный, креативный контент для брендов или социальных сетей, чтобы привлекать и удерживать аудиторию) к креаторам, управляющим инструментами креатива.

«Но одновременно с тем мне кажется, что мы уже достаточно „наелись“ всех этих красивых картинок в соцсетях, которые выдает нам искусственный интеллект, и людям хочется чего-то реального, настоящего. Поэтому, возможно, этот тренд, что искусственный интеллект „сделает за нас все быстро и дешево“, пройдет и окажется более быстротечным, чем мы рассчитывали. То есть я не вижу ничего плохого в нем, как в вспомогательном инструменте, но чтобы получить хороший результат, людям все же придется регулярно прилагать к этому руки и голову», — отмечает Татьяна Пашкина.

По мнению эксперта, изменений следует ожидать представителям профессий, которых она называет «золотой серединкой». Им, к сожалению, грозит постепенное вымывание с рынка.

«Это касается юристов, бухгалтеров, клерков, работающих с документами. В дальнейшем некоторые простые вещи, которые выгодно автоматизировать, как на производстве, так и на конвейере, будут заменены, а в ИТ-сфере — на кодировке. Все это будет вымываться постепенно с человеческого рынка труда. А представителям этих профессий придется поломать голову», — прогнозирует Пашкина.

Старение населения и «серебряная экономика»: новые ниши на рынке

Совершенно новые профессии, которые сейчас появляются в Украине, касаются чисто оптимизации и взаимодействия с искусственным интеллектом. Например, то же Machine Learning (машинное обучение) — большое подразделение искусственного интеллекта, изучающее методы построения алгоритмов, способных обучаться.

«Несколько лет назад тот же Machine Learning трансформировался в то, что в конце концов эти машины научились и сейчас уже продуцируют искусственным интеллектом какой-нибудь полезный нам фидбек. Есть много интересных вещей, которые автоматизируют и улучшают нашу работу. Но здесь, мне кажется, не стоит забывать один важный фактор — население мира стареет. В Украине уже заговорили о привлечении к труду людей категории 55+, которых называют „серебряной“ экономикой. То есть мир становится старше, и нам, соответственно, понадобится большее количество отраслей или продуктов, которые будут настроены на взаимодействие с людьми зрелого возраста», — говорит Пашкина.

К этому она добавляет, что популярность со временем будут приобретать всевозможные «бабушкафоны», «умные дома», технологии и аксессуары для гериатрического ухода.

«Есть такое предположение, что богатые пенсионеры уже начинают формировать новые тренды потребления. Не исключено, что они станут новой целевой аудиторией. Поэтому, возможно, даже традиционные профессии будут несколько видоизменены, потому что у категорий „зуммеров“ и „беби-бумеров“ несколько разные потребительские настроения и, соответственно, продукты, которые они потребляют», — отмечает эксперт.

Диджитализация против ремесленничества: расслоение рынка

Если же говорить о профессиях будущего, то это, прежде всего, о диджилизации с одной стороны и об определенном ремесленничестве с другой.

«Происходит достаточно резкое расслоение рынка труда. В том смысле, что свободными от искусственного интеллекта остаются профессии ремесленников — он их не может выполнять, автоматизация до этого пока не дошла, потому что это сложно и дорого. Я о люксовых вещах ручной работы или чем-то слишком креативном и интеллектуальном, до чего пока искусственный интеллект и автоматизация не смогли дотянуться», — говорит Пашкина.

Lifelong Learning: почему смена профессий станет нормой

Татьяна Пашкина подчеркивает, что родителям детей, которые предстанут перед выбором будущих профессий, следует помнить, что у их детей будут значительно большие потребности в обучении и переучении, чем это было у нас. И это будет продолжаться всю их жизнь.

«К этому надо готовить детей с детства. Новомодная концепция lifelong learning, или „обучение на протяжении жизни“, побуждает нас к тому, что хочешь не хочешь, а должен постоянно учиться и меняться: либо менять инструменты, которыми пользуешься, либо технологии. Некоторым удается менять даже профессию. Поэтому если человек хочет оставаться врачом, архитектором или продавцом-консультантом, ему все равно нужно переучиться, потому что рынок труда неумолим», — объясняет Татьяна Пашкина.

Работа сама найдет претендента

Она добавляет, что вероятно частое изменение профессии станет для общества нормой. И это уже не пугает работодателей.

«Ситуация, когда человек при жизни „прожил“ несколько профессиональных жизней, будет становиться нормой. Человек начинал как студент-инженер, а потом понял, что это не его. Был некоторое время креатором и со временем понял, что это тоже не его. Переключился на машинную учебу и ему там понравилось, проработал несколько лет, но быстро выгорел. Направился на ферму выращивать тыквы, а потом и это ему надоело, и человек, пройдя курсы повышения квалификации, стал, например, маркетологом. То есть, это нормальная ситуация. Теперь это не признак, что человек поверхностный или сам не знает, чего он хочет. Это просто „профессиональная реинкарнация“, которая встречается несколько раз в жизни. Конечно, есть люди, которые всю жизнь медики, продавцы бананов или диспетчеры. Такие тоже будут. Но человек многогранен и ему свойственно браться за что-то новое», — говорит специалист по трудоустройству.

По ее словам, современные дети овладевают профессиями, о которых мы на 65% и не думаем об их существовании, потому что их еще не изобрели.

«Поэтому в далекое будущее я бы не заглядывала. По собственному опыту скажу, что когда-то я хотела стать маркетологом, но не знала, что это такое, потому что когда поступила в Политехнический институт, то там еще не было факультета маркетинга, а потом я это наверстала и получила соответствующий диплом», — говорит Пашкина.

Перспективы: жить долго и искать работу

Она отмечает, что людей в будущем будет долгая профессиональная жизнь, потому что население земли будет стареть. По данным демографов, максимум населения планеты составит 11 миллиардов. А дальше прогнозируют большой спад рождаемости.

«Особенно это касается экономически активных стран. Но вместе с тем ученые убеждают, что будет увеличиваться продолжительность жизни. Поэтому у новых поколений профессиональный путь будет долгим. И не каждый захочет 50-60 заниматься одним и тем же делом. Как говорит мой ребенок — с ума сойти можно. Поэтому, чтобы не сойти с ума, нужно будет менять профессию или овладевать новой профессией. Нашим детям придется это делать. Конечно, будут ошибочные шаги, неудачные попытки. Для этого уже сейчас есть карьерные консультанты, которые могут помочь. Кстати, возможно, и эта профессия как-то видоизменится. Мир стремительно меняется и что будет дальше, никто не знает», — заключает Татьяна Пашкина.