"Профессиональная оценка очень хорошего солдата": генерал Годжес прокомментировал статью Залужного

Бен Годжес уверен, что Валерий Залужный четко знает, что нужно для работы.

Статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного для The Economist о том, что война перешла в позиционную стадию бывший главнокомандующий сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес считает профессиональной оценкой очень хорошего солдата, знающего, что нужно для работы.

Об этом Годжес заявил в эфире телеканала "Суспільний".

"Я был поражен утверждением, сделанным генералом Залужным. Оно было очень профессиональным, очень четким и трезвым. А также оно указывает, что нужно Украине для победы. Вся эта тяжесть лежит на Соединенных Штатах и других западных странах, чтобы предоставить Украине (все необходимое - ред.), чтобы она могла победить", – говорит генерал.

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Годжес подчеркнул, что не воспринимает утверждение Залужного как негатив или отношение к поражению.

"Это профессиональная оценка очень хорошего солдата, знающего, что нужно для работы", — резюмировал он.

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Статья Залужного

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный написал для британского издания The Economist статью "Современная позиционная война и как в ней победить", в которой он рассказал о ходе контрнаступления ВСУ, потребности в усилении мобилизации и рисках для обеих сторон.

ТСН.ua собрал главные тезисы, которые озвучил "железный" генерал в колонке для иностранного издания.

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