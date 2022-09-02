Профессиональные джипари одной из мастерских без выходных и обедов сотнями чинят машины для передовой

Сотни автомобилей отремонтированных только одной автостанцией уже служат ребятам на фронте, а еще десяток - стоит под боксами и жду помощи.

Механики и автослесари с утра до вечера крутятся гайки, чтобы успеть сделать и отправить машину на фронт. Побитые осколками и разбитые бездорожьем, от таких обычные сервисы СТО отказываются, но не они – профессиональные джипари, говорится в ТСН.

Утро у этих ребят начинается не с кофе, а с работы. Андрей Бурахович занимается ремонтом и эксплуатацией внедорожников уже 17 лет. «От 24 февраля около 150 машин привезли мы со своей командой из-за границы и каждая машина проходила тщательную подготовку и много машин в разы больше, чем мы привезли сами, нам пригоняют на ремонт, обслуживание», — рассказывает Андрей.

Здесь любая машина с историей - одна вывозила раненых, а на другой ездили разведчики, но все они прошли самые горячие точки фронта, но не все уцелели. Автомобили на передовой ныне называют расходным материалом. Живость джипов от недели до месяца, если на передовой.

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«Различные машины от более-менее нормального состояния, приехавшей для зоны боевых действий так и оттуда, с войны. Машины, которые имеют очень сильные повреждения, иногда приходится из двух лепить одну, потому что либо так, либо никак», — добавляет Андрей.

У этих автослесарей свой фронт – технический. От их мастерства зависит исправность автомобиля, а значит, и жизнь военных. «Мы стараемся сделать все, чтобы все было в техническом состоянии, чтобы работало, чтобы водитель не думал, как эта машина будет ехать хорошо или плохо, и что ждать на дороге», – говорит автослесарь Саша.

Ремонтируют за свои и волонтерские средства, детали к некоторым внедорожникам дорогие и их трудно купить даже за границей. Ищут и доставляют сами, потому что войны ждут авто. «В Гостомеле сгорел наибольший склад запчастей, поэтому Польша, потому что быстро, а дальше не откуда возить, потому что едет месяцами, потому что машину нужно отправлять на фронт», — добавляет Олег.

Две в боксе уже на ремонте, на улице еще десяток. Об выходных эти слесари забыли, как и об обеде. «Когда сил нет, то уже приходится посидеть немножко», — говорят ребята.

Никто не жалуется, потому что ребята понимают, что эти автомобили спасают жизнь, а значит и их труд – это вклад в нашу победу.

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