- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 1415
- Время на прочтение
- 1 мин
"Профессиональные СЗЧ": военный шокировал, как работают схемы
Военный рассказал о схемах с самовольным оставлением части на фронте.
Командир первого штурмового батальона, первого штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла на псевдо Маяк рассказал о схемах с самовольным оставлением части (СЗЧ) на фронте.
В эксклюзивном интервью специальной корреспондентке ТСН Юлии Кириенко он поделился, что их бригада также комплектуется и ушедшими в СЗЧ людьми, которые сейчас находятся в батальонах резерва.
«И вот есть такая категория бойцов, ушедших в СЗЧ. Они профессиональные СЗЧ-шники. Мы приезжаем, отбираем для себя желающих, рассказываем о подразделении. Он ведет себя у нас там два месяца, он пока идет подготовка, еще месяц, все ясно, он ходит на занятия, принимает участие. Только получает боевое распоряжение, он собирает вещи и двигается в направлении своего дома. Там снова он месяц где-то тусуется. Его снова ловит тоже самое ТЦК или полиция. Он снова идет на БЗИН. То есть, есть категория таких людей», — пояснил военный.
По его словам, это небольшой процент общего количества. Он добавил, что таким образом люди зарабатывают деньги. Они попадают в армию, оформляются, легализуются в подразделение и начинают получать заработную плату.
▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: «СЗЧшники Трампа» и как дезертирство вливает на ситуацию вокруг Гуляйполя. МАЯК. ЭКСКЛЮЗИВ ТСН