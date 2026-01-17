"Профессиональные СЗЧ": военный шокировал, как работают схемы

Командир первого штурмового батальона, первого штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло на псевдо "Маяк" / © ТСН

Командир первого штурмового батальона, первого штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла на псевдо Маяк рассказал о схемах с самовольным оставлением части (СЗЧ) на фронте.

В эксклюзивном интервью специальной корреспондентке ТСН Юлии Кириенко он поделился, что их бригада также комплектуется и ушедшими в СЗЧ людьми, которые сейчас находятся в батальонах резерва.

«И вот есть такая категория бойцов, ушедших в СЗЧ. Они профессиональные СЗЧ-шники. Мы приезжаем, отбираем для себя желающих, рассказываем о подразделении. Он ведет себя у нас там два месяца, он пока идет подготовка, еще месяц, все ясно, он ходит на занятия, принимает участие. Только получает боевое распоряжение, он собирает вещи и двигается в направлении своего дома. Там снова он месяц где-то тусуется. Его снова ловит тоже самое ТЦК или полиция. Он снова идет на БЗИН. То есть, есть категория таких людей», — пояснил военный.

По его словам, это небольшой процент общего количества. Он добавил, что таким образом люди зарабатывают деньги. Они попадают в армию, оформляются, легализуются в подразделение и начинают получать заработную плату.

