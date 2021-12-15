Проглотите рождественский стресс: в Берлине будут продавать билеты на общественный транспорт с конопляным маслом

Проглотите рождественский стресс: в Берлине будут продавать билеты на общественный транспорт с конопляным маслом

Штамп с датой путешествия на съестном документе будут печатать изо дня в день.

"Проглотите рождественский стресс" – сеть общественного транспорта Берлина предлагает своим пассажирам необычные билеты. До конца этой недели – в киосках будут продавать съедобные проездные документы – с конопляным маслом! Почему в компании решились на такой шаг и какой эффект от каннабиса обещают пассажирам, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 14 декабря.

Не только доставить домой, но и расслабить по дороге – своим клиентам обещает оператор берлинского общественного транспорта. В рекламном ролике показывают пассажиров, утомленных предрождественскими хлопотами. И обещают – выход из такого состояния.

Съедобные билеты на транспорт пропитаны конопляным маслом. Ее добавили всего несколько капель, но, обещают, этого хватит. Продают их в обычных кассах, стоит один билет восемь евро восемьдесят центов – и действует в течение суток.

Покупать билет следует непосредственно перед поездкой – потому что закомпастировать его нельзя. Штамп с датой путешествия на съестном документе будут печатать изо дня в день. Имеет перевозчик и другую просьбу к клиентам.

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Перевозчик, похоже, вдохновился новостями от только что сформировавшегося немецкого правительства — тот обещает легализовать каннабис и сделать Германию первой европейской страной, где его можно будет использовать для развлечения. В отличие от известных своими кофишопами Нидерландов – где марихуана официально – до сих пор вне закона.

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В общественном транспорте Берлина предлагают своим пассажирам билеты с конопляным маслом