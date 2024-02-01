Прогноз Буданова начинает сбываться, или как Крым и Донецк "просятся" домой

В Крыму выдался жаркий день, марафон из “бавовны” на себя перехватил и Донецк. Это то, о чем говорил Буданов.

Все подробности новых атак, которые поражены и как воют решисты, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Начнем с самого вкусного. Вашему вниманию — момент удара ракеты где-то в Крыму.

Бельбек, Крим. Чітко видно як одна з ракет влучила по аеродрому. pic.twitter.com/WbeineIgoQ — Ілля Айзін (@ayzin_illya) January 31, 2024

Между тем местные сбежали к окнам посмотреть салют и стали угадывать, сколько "прилетов" уже было.

Крим. По Бебеку попали. Наши коректировщики в восторге pic.twitter.com/GT47zmKdp5 — Північний⛱️Українець (@WarSvitla) January 31, 2024

Что говорят оккупационные власти?

Успокаивать народ быстренько взялся гауляйтер Михаил Развожаев, поначалу убеждал, что дым, то ничего страшного — это маскировка. Но впоследствии признал, в Севастополе работает ПВО, но ведь и та дырявая. Это, конечно, Развожаев не признал, потому что "все избили".

Скриншот

Что удалось уничтожить?

Но Развожаев забыл уточнить, что "незначительные пауреждения" это потеря трех самолетов: два Су-27 и один Су-30. Два из них серьезно повреждены, однако вроде бы их еще могут отремонтировать, но это не точно.

Минус оккупанты, ПЗР, РЛС и много автомобилей

А один самолет полностью уничтожен, поскольку ракета попала прямо в него. Ну а еще один нюанс: на аэродроме "Бельбек" и около него погибли 12 российских военных, еще ранены более 10 кафиров. Также ракета поразила пункт связи рашистов, радиолокационную станцию и автопарк. Но минубиств РФ не было бы собой, если бы не заявило, что у них "все хорошо". Там говорят, что "могучее определено сбило 20 "украинских" ракет". 17 из них якобы уничтожили над акваторией Черного моря. Еще три – над территорией Крыма.

Кроме того, российское Министерство обороны сообщило, что обломки украинских ракет упали на территорию воинской части в районе н.п. Любимовка Республики Крым, где расположен аэродром "Бельбек". Но, по их словам, российская авиация никаких повреждений не получила.

Единственное, в чем не соврали, что украинские ракеты. Ведь о том, что это дело рук Вооруженных Сил Украины, публично признал генерал-лейтенант и командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Скриншот

Подробности от ВСУ

О подробностях атаки в эфире телемарафона "Единые новости" рассказала и начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

А что там местные?

Впрочем, не это волнует больше местных. Посты своего недомера они засыпали гневными комментариями, что людей просто во время тревоги высаживали из транспорта, и люди начали подозревать, что из них хотят сделать пушечное мясо.

Да, главное не находится на открытых участках, а народ стоит на остановках, так как из транспорта выгоняют. Я сегодня на жд вокзале почти два часа на морозе стояла, а автобус 20, который всех высадил, взял деньги за проезд, в итоге уехал, сказал, что у него вышло время. Что вы с транспортом устроили???!!

А если прилетит в остановку, на которой толпятся люди? Или на голову идущим домой обломки упадут? Тревога ведь не 15 минут, правда.

на остановке хотя бы есть куда отбежать. А по правилам пасссажиры должны пройти в ближайшее убежище. А вот транспорт мгновенно превратится в общую могилу.

Полагаете, если она попадет в остановку, на которой сидят и стоят высаженные из нескольких (!) троллейбусов и автобусов люди, жертв будет меньше?

Рашисты делают "живой щит" из людей на мосту!

А почему вы удивляетесь? Это же оккупанты, они чихать на вас хотели. Доказывает это и перекрытие Крымского моста, оккупанты так волнуются, чтобы по нему не влупили, что вместе с мостом дорогу перекрывают и людям, то есть прикрываются гражданскими.

Как сообщили в российском оперативном канале, извещающем о статусе работы Крымского моста, движение автотранспорта было временно перекрыто около 15:14. По состоянию на 20.00 в очереди на мост со стороны Тамани находилось 226 транспортных средств. оккупанты говорили, что ожидать людям в очереди придется как минимум час. А почему так происходит, объяснила Наталья Гуменюк.

Читайте ведущие новости дня:

Где еще было неспокойно?

Кроме того, 31 января звуки, подобные взрывам, также слышали в поселке Раздольное, что на севере временно оккупированного полуострова. Местные сообщали, что что-то происходит и в районе Евпатории и соседнего города Саки, но оттуда подробностей пока нет.

Собственно, неспокойно на временно оккупированном полуострове регулярно. Отметим, что мощно стучало в Крыму и 24 января. О работе ПВО местным пабликам сообщили с вечера. Отмечалось, что временно неподконтрольный Украине остров атаковали дроны. Взрывы фиксировали в Сакском районе и Новофедоровке.

Позже оккупационные власти России подтвердили, что отражались от атаки. Ранее 4 января ВСУ сообщили об ударе по командному пункту соединения войск России, расположенному недалеко от Севастополя.

Партизаны тоже в деле

Зря время не теряют и партизаны АТЕШ. В своем телеграмм-канале администраторы сообщили, что их агент 30 января устроил "праздник" в Тамбовской области.

❗️30.01.24 агент #АТЕШ провел диверсию на железной дороге возле н.п. Первомайское, Тамбовской обл. В результате поджога релейного шкафа было прекращено использование ЖД по которой осуществляется переброска ракет в арсенал ВКС (в/ч 14272).



52.451250071, 41.47226135028 pic.twitter.com/NIABmmmNgG — АТЕШ (@AteshOrg) February 1, 2024

30.01.24 агент нашего движения провел диверсию на железной дороге возле н.п. Первомайское, Тамбовской области. В результате поджара релейного шкафа было прекращено использование железной дороги, по которой осуществляется переброска ракет в арсенал воздушно-космических сил рф (в/ч 14272)”.

оккупанты в шоке! Готовятся к обороне!

Все это изрядно пугает рашистов, как бы ни было смешно, они даже рыли окопы прямо на пляжах, сейчас дошло, что даже море на стороне Вооруженных Сил Украины, поэтому начали заниматься минированием, но главное, что оккупанты уже не сомневаются, что настоящая война уже у них на пороге.

Прогноз Буданова

Собственно это то, о чем говорил главный разведчик Украины Кирилл Буданов, приятные прогнозы уже начинают осуществляться. Именно в преддверии 30 января начальник ГУР МО заявил, что в оккупированном Крыму увеличится количество взрывов и отметил, что надеется, что 2024-й это последний год жизни для путинского моста. Об этом он сообщил в интервью каналу "Мы — Украина".

"Праздник" в ДНР

Кроме этого, эстафету после Крыма принял и Донецк. В ночь на 1 февраля "хлопок" посетил и оккупантов в так называемую "ДНР". Местные паблики начали сообщать, что от них сбежала "света", поэтому посоветовали местным запастись фонариками и павербанками. Впоследствии в социальных сетях появились видео с заревом в городе, вероятно от взрыва и пожара.

Неизвестные беспилотники залетели в Россию?

К слову, неспокойно в ночь на 1 февраля было и в России. С самого утра минубивств РФ отчиталось, что ПВО перехватило и уничтожило 4 БПЛА над Белгородской областью и еще одно — над Курской. А уже утром 1 февраля радинк мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что что-то странное происходит и там.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Крым и Донецк просятся домой! Аэродромы ГОРЯТ! Прогноз Буданова начинает сбываться!

Читайте также: