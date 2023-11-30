Прогноз курса валют на 2024 год: экономист рассказал, что будет с долларом

Каким будет курс доллара в 2024 году в Украине зависит от того, сколько макрофинансовой помощи от Европейского союза она получит.

Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал экономист Олег Пензин.

“Вопрос очень дискуссионный. Потому что на сегодняшний момент нет подтверждения как минимум 25 миллиардов, которых мы ожидаем. Если не будет макрофинансовой помощи в надлежащем количестве для того, чтобы обеспечить социальные исполнения, взятые на себя государством, есть единственный путь — это печатание денег. Мы с вами имели аналогичный пример в 2022 году, когда государство напечатало 400 млрд гривен для того, чтобы перекрыть социальные нужды в связи с отсутствием своевременного макрофинансирования. Что произошло у нас с курсом? Из 26 он стал до 40”, — говорит Олег Пензин.

Это было связано исключительно с тем, что Украина напечатала 400 млрд гривен. Потому что не было другого варианта — нечем платить пенсии. По словам экономиста, в 2024 году может произойти аналогичная ситуация.

“Если не будет надлежащей помощи, которую мы заложили в государственный бюджет, у нас будет падение курса. А мы ее уже заложили в государственный бюджет, несмотря на то, что она еще не подтверждена. В каком объеме, что это будет, как это будет, никто не знает. Потому что никто не может дать гарантии, сколько в реальном количестве будет макрофина", — рассказал Олег Пензин.

Чтобы прогнозировать курс на следующий год, необходимо отслеживать ситуацию с макрофинансовой помощью, говорит экономист. Если с ней будут проблемы, курс может ослабевать.

“Если макрофин будет поступать, значит, все будет хорошо. Я думаю, что примерно в январе месяце будет все более-менее спокойно, потому что основные выплаты у нас начинаются в феврале. И уже в феврале будет ясно. Если макрофин будет поступать с большими проблемами, то курс, я думаю, будет ослабляться”, — говорит Олег Пензин.

Напомним, средний курс продажи наличной валюты стабилизировался на уровне ниже 38 грн/доллар и 41 грн/евро. Ознакомьтесь с прогнозом, что будет с курсом до конца 2023 года.

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