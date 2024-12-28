Прогноз на 2025-й вас шокирует: победоносный год и женщина-спасительница

Применит ли Путин ядерное оружие, пригласят ли Украину в НАТО, кто имеет наибольшие шансы на президентских выборах в Украине и состоятся ли они в 2025 году, все детали – в эксклюзиве TSN.UA.

Победоносный 2025 год! Известный астролог сделал прогноз на год Зеленой Деревянной Змеи. Применит ли Путин ядерное оружие, пригласят ли Украину в НАТО, кто имеет наибольшие шансы на президентских выборах в Украине и состоятся ли они в 2025 году? Более того, астролог шокировал информацией о новейшем оружии, которое уже есть в Украине, и заверил, что ключевую роль в окончании войны сыграет именно женщина. Все детали – в эксклюзиве TSN.UA.

Известный астролог Влад Росс поразил своим прогнозом на 2025 год. Он отметил, что год Зеленой Деревянной Змеи станет победным для Украины и чрезвычайно велика вероятность того, что Путин не доживет до конца этого года.

О том, что Украину ждет победа, говорит и нумерологический прогноз на 2025 год. Астролог Влад Росс подчеркнул, что год Зеленой Деревянной Змеи начнется 29 января 2025 года и продлится до 16 февраля 2026 года. Следовательно, предсказание известной провидицы Ванги относительно возможной победы Украины именно в 2025 году, по словам, Росса может быть неточным.

Астролог называет дату 25.05.2025 как сакральную и магическую дату для Украины. В это время, по словам Росса, могут состояться выборы в Украине.

Более того, Влад Росс сделал неожиданный прогноз еще на одну дату – 24 февраля 2025 года. Именно третья годовщина полномасштабного вторжения россиян в Украину может стать началом прекращения огня и завершения войны.

Также Влад Росс рассказал, с каких событий – положительных или тревожных – начнется 2025 год для украинцев. Он прогнозирует сложный год для России. Росс подчеркнул, что все годы Змеи – роковые для России, и намекнул на вероятную революцию.

Астролог также сделал прогноз относительно событий в Грузии и Беларуси. По его словам, эти страны ждет настоящая трансформация. Россия будет постепенно терять свое влияние в этих регионах.

Примечательно, что астрологи отмечают, что в 2025 году следует ожидать мощных ретроградных периодов, а также коридоров затемнений. Влад Росс подробно рассказал, какое влияние будут иметь такие периоды на Украину. Рассказал он и о предполагаемом экономическом коллапсе и дал советы, что следует и чего не стоит делать для того, чтобы сохранить финансовую стабильность. Особое внимание астролог обратил именно на цифровую валюту. Более того, Влад Росс сделал прогноз и относительно курса валют на 2025 год. К сожалению, доллар приблизится к стоимости 50 грн, по словам астролога.

Дал прогноз Влад Росс и об активности боевых действий в Украине. Он отметил, что сложный период наша страна переживает сейчас. И продолжаться это будет еще несколько месяцев. Астролог также назвал самый опасный месяц для Украины. Однако весна 2025 года может все изменить.

По словам астролога, российский фюрер может применить ядерное оружие против Украины в 2025 году, когда начнет понимать, что Россия проиграет в войне. Влад Росс даже назвал период, когда это может произойти. На ядерную опасность влияет коридор затемнений. Напомним, что он будет в 2025 году – весной и осенью. Летом также может быть угроза ядерного удара и астролог объяснил почему. Однако есть одно условие, которое может перечеркнуть все ядерные планы Путина.

Влад Росс также удивил сенсационным предсказание на 2025 год. Он заверил, что как такового ракетного и шахедового террора со стороны РФ не будет. Поскольку у Украины уже есть сверхмощное оружие, которое положит конец российским массированным атакам с воздуха. Более того, Россия будет теперь страдать от дроновых и не только атак.

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Относительно приглашения в НАТО Влад Росс также сделал прогноз на 2025 год. Примечательно, что есть одно условие, которое может окончательно поставить точку в этом вопросе и Украина будет в НАТО. По словам Росса, Дональт Трамп пока не будет торопиться с этим предложением. Однако есть шанс, что Байден может помочь в этом вопросе, и Украина получит гарантии вступления в НАТО, а, возможно, и само приглашение.

Кроме того, Влад Росс подчеркнул, что ключевую роль в завершении войны в Украине сыграет не Трамп, а женщина.

Сделал астролог и предсказание о событиях в украинском политикуме в 2025 году. По его словам, выборы в Украине таки могут состояться. Астролог даже назвал кандидатов, имеющих самые большие шансы на победу. Не обойдется и без темной лошадки. Фамилия этого предполагаемого кандидата вас точно поразит.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПРОГНОЗ НА 2025-й, ШОКИРУЮЩИЙ: победный год и женщина-спасительница! ТАКОГО ВЫ ЕЩЕ НЕ СЛЫШАЛИ!

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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