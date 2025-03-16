Прогноз на весну 2025: что обещают синоптики – дожди или засуху

По прогнозам синоптиков, март 2025 года в Украине должен быть теплым и с дефицитом осадков, как последний месяц зимы, февраль.

Об этом в интервью "Говорит Суханов" рассказала Наталья Голеня, метеоролог, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра.

По ее словам, обычно в марте в Украине не бывает много осадков.

“Довольно часто у нас март – это засушливый месяц, преобладание антициклона и не очень много осадков. Но после таких лет должны надеяться, что в апреле-мае произойдет компенсация этой засухи. Вот и тогда мы выходим всё равно на хорошие урожаи. А вот в 93 году была такая ситуация, что тогда было мало осадков и в апреле, и в мае, и таким образом урожай был плохой. А вот в 2008-13 годах урожаи были хорошие, поскольку произошла компенсация осадков уже в апреле и в мае”, – говорит метеоролог.

Она объяснила, что в апреле это важно для озимых, а в мае – для яровых зерновых культур.

“Поэтому у нас надежды есть, что все-таки к концу марта и в апреле-мае ситуация изменится, и будет больше процессов с запада, с северо-запада, из Атлантики, которые принесут нам дожди. И как говорится, мы выйдем на норму и все у нас будет хорошо. Если мы наверстаем осадки в апреле-мае, будет довольно неплохо”, – рассказала Наталья Голеня.

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