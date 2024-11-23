Прогноз на выходные: в Украине ожидаются дожди, снег и сильный ветер

Синоптики предупреждают, что в некоторых регионах украинцам следует готовиться к сложным погодным условиям.

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В ближайшие дни осадков будет предостаточно, но в некоторых частях страны потеплеет. Об этом написала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, на выходных украинцев ожидают снег, мокрый снег, дождь.

"Днем, 23 ноября, основная часть осадков придется на Левобережье, а запад и север будут освобождаться от снега или дождя. А в воскресенье в Украине повсюду будет сухо, только на востоке задержатся осадки. Ветер и дальше порывистый, сильный. Температура воздуха и ночью, и днем в Украине будет крутиться около нуля, разве что в субботу на на юге днем +4+9, а на востоке даже +9+15 градусов", — сообщила она.

В Киеве 23 ноября будет мокрый снег, 24 ноября без осадков. Северо-западный ветер ожидается порывистым, некомфортным. Ночью 0-2 мороза, днем 0-2 градуса тепла.

Киевская городская военная администрация сообщила о том, что 23 ноября в столице будут опасные метеорологические явления: "23 ноября в столице возможен значительный мокрый снег и налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Температура в Киеве ночью и днем около 0°. Будьте внимательны и осторожны. Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта на отдельных участках дорог".

В этом году столичные коммунальщики подготовили 553 единиц спецтехники, которая будет расчищать дороги и тротуары от снега. Также будут использовать противогололедные средства. Для этого в запасе столицы более 30 тысяч тонн соли и более 40 тысяч тонн песка.

Какой будет зима в Украине

Этой зимой средняя температура воздуха зимой будет держаться на уровне 1-2 градуса выше нормы, будет колебаться в пределах от +5 до -5 градусов. В целом, как отмечает метеоролог Вера Балабух, повышение зимних температур является тенденцией последних десятилетий. Становится уже нормальным, что температурные показатели января приближаются к типичным температурным показателям ноября.

В то же время, отметила она, метеорологи во всем мире говорят о риске для этой зимы из-за малоизученного явления — резкого стратосферного потепления.

О том, что зима в Украине не будет слишком суровой, рассказывала и спикер "Украинского гидрометеорологического центра" Наталья Птуха. Эксперт отметила, что о точном прогнозе говорить пока рано. В то же время можно предположить, учитывая тенденции последних лет. Птуха напомнила, что в течение текущего осеннего периода (несмотря на холодный период в начале октября в западных областях), наблюдается тенденция выше климатической нормы температур.

Ранее метеоролог рассказала, исчезнут ли зимы в Украине.

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