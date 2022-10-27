Прогноз неутешительный: народный синоптик рассказал, какую погоду ждать украинцам в ноябре

Народный синоптик Стас Щедрин рассказал, какой будет в Украине погода в ноябре.

Своим прогнозом он поделился с ТСН.ua.

Так, по его словам, последний месяц нынешней осени будет преимущественно холодным.

"Ориентировочно с 1 по 6 ноября в большинстве областей еще будет преобладать относительно теплый характер погоды и иногда местами будут копать небольшие дожди. А вот уже с 7-9 числа и всю вторую декаду ноября есть большая вероятность, что всю страну, за исключением юга, накроет ощутимое похолодание. Кое-где даже до минуса в дневной период", — прогнозирует Щедрин.

Более того, он добавляет, что в Украине, кроме юга, во второй декаде ноября ожидается снег.

"Повсюду, кроме юга, может посыпать снегом. Также и третья декада ноября уже не будет радовать теплом, а наоборот похолодает еще сильнее, но осадков должно стать меньше", — говорит народный синоптик.

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Напомним, ранее в Укргидрометцентре опровергли фейк относительно прогнозов о чрезвычайно суровой зиме. Более того, там отметили, что нынешняя зима не будет иметь длительных периодов с очень сильными морозами, как это было раньше. Похолодания, конечно, будут, но кратковременные и с температурой ночью не ниже минус 20 градусов.

В то же время заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух вообще прогнозирует, что зима 2022-2023 годов будет теплой.

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