Прогноз погоды: какие регионы Украины накроют дожди, а где будет тепло

Дожди накрывают Украину, но тепло не отступает. Какой будет последняя неделя марта и что прогнозируют на Пасху?

Украину накрывают дожди. Последняя неделя марта решила снова напомнить о своих синоптических качелях.

Чего ждать украинцам 26 марта, что уже сейчас напрогнозировали синоптики на Пасху и о каких погодных нюансах предупреждают – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Погода 26 марта

Последняя неделя марта решила снова показать характер и всю страну накрыли дожди. И не на один день. Как и в начале недели, так и 26 марта синоптики прогнозируют днем в западной половине страны небольшие, иногда умеренные дожди. В остальных регионах преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в юго-западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах +2…+7°С, в северных регионах около 0°С; днем воздух прогреется до +12…+17°С, на юге Одесской области и в Крыму местами до +20°С.

Прогноз погоды на 27 марта

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27 марта синоптики также предупреждают, что в западных и северных областях не следует забывать о зонте, потому что и в этот день снова ожидается дождливая погода. На остальной территории страны без существенных осадков. В Карпатах пройдут обильные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный, в западной части северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах +5...+10°С, днем +13...+18°С, в западных областях +7...+12°С, в Крыму местами +20...+23°С.

Прогноз погоды на 28 марта

28 марта дожди ожидаются в западных, северных, центральных областях, а также в Харьковской области. В Карпатах осадки в большинстве своем будут в виде мокрого снега. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер на Левобережье страны юго-восточный, на Правобережье северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +6…+11°С, днем +14…+21°С; в западной части ночью -1...+4°С, днем +7...+12°С.

Прогноз погоды на 29 марта

И выходные не станут исключением. В субботу, 29 марта, в западной части, а также в Одесской области пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В остальных регионах Украины без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, на юго-востоке страны днем местами порывы, 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах +3...+8°С, днем +13...+18°С, в Крыму местами +19...+23°С.

Прогноз погоды на 30 марта

В воскресенье, 30 марта, дожди ожидаются в центральных, южных и северных областях, в западных и восточных регионах преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11°С, днем +12...+18°С.

Погода на Пасху

Но есть прогноз уже и не только до конца недели. Синоптики рассказали, какую ожидают погоду на Пасху, 20 апреля. Итак, за неделю до праздника будет снова прохладная погода, однако 20 апреля погода обещает быть достаточно комфортной, хотя и с определенными нюансами. По предварительному прогнозу ожидаются периодические дожди и грозы в западных, северных и частично восточных областях Украины. В то же время, на большинстве территории страны осадков не ожидается.

В южных областях температура будет колебаться от +15 до +18°С, тогда как в западных регионах – от +10 до +15°С. В северных, северо-восточных и центральных областях температура будет держаться в пределах +10 +15°С.

А еще синоптик предупредил о возможных заморозках на территории Украины в апреле. По его словам, на поверхности почвы в ночное время температура может опуститься до -2°С, что особенно касается северо-восточных и восточных областей страны.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПРОГНОЗ ПОГОДЫ: синоптики рассказали, какие регионы накроют дожди, а где будет тепло!