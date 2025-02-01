Прогноз погоды на февраль 2025 года в Украине: какая область будет "центром холода"

Синоптики предупредили, что Украина встретит февраль с дождями и похолоданием.

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Какой будет погода в выходные

Зима набирает обороты. С приходом февраля она покажет свой характер — выходными в Украине станет холоднее, однако еще останутся "плюсы". Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в течение 1 и 2 февраля в Украине максимальная температура воздуха будет +1...+6 градусов. Только в южной части в субботу еще задержится более высокая температура воздуха, будет в пределах +8...+12 градусов.

Однако тенденция к похолоданию коснется всех частей Украины. 1 февраля в основном дожди пройдут в центральных областях, на юге и востоке. Запад и север побудут в плотной облачности, разве что в Карпатах возможен мокрый снег.

В Киеве 1-2 февраля будет облачная погода, без существенных осадков. В субботу ожидается в столице 5 градусов, в воскресенье 3 градуса. В дальнейшем будет холодать до "минусов".

По предварительным прогнозам, диапазон дневной температуры ориентировочно от 3 мороза до 3 тепла, а ночью (ближе к середине недели) –3-8 градусов.

Какая будет погода в феврале

Однако, обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что февраль будет не зимним, а весенним в Закарпатье, теплым на западе и юге Украины и достаточно суровым в Сумской и восточных областях.

Закарпатская область, которую с севера и востока защищают горы, не почувствует холодного дыхания арктических масс воздуха, которые ненадолго поступят в Украину уже в начале февраля. Весь месяц дневная температура будет колебаться от +3 до +7 градусов тепла, ночью во время прояснений возможны морозы до -2 градусов. Прогнозируется много солнечных дней, но к концу февраля дождется.

В других западных областях – Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Хмельницкая – в первой декаде февраля будет по-зимнему: днем от -1 до +3 градусов, ночью от -1 до -4 градусов, каждые два-три дня ожидается дождь с мокрым снегом. В дальнейшем начнет теплеть, но незначительно, всего на 2-3 градуса. Завершится зима на закате дождями с мокрым снегом.

Погода в феврале на Севере Украины

В северных областях – это Волынская, Ровенская, Житомирская, Черниговская, Киевская и Сумская – февраль начнется с небольшого "плюса", и в то же время от 2-3 числа температура изменится на отрицательную: днем 0-2 градуса мороза, ночью до — 4.

Теплее всего будет на Волыни, которую дневные морозы оставят после 10 февраля, самое холодное – на Сумщине. В этой области морозы задержатся до 18-20 февраля, днем прогнозируется от 0 до -4, ночью до -8. В остальных областях морозная погода возможна до 12-13 февраля. Днем 0-2 градуса мороза, ночью при прояснениях до -5.

Ближе к марту постепенно потеплеет до +3-4 градусов, в Сумской области не выше +2. Вторая половина месяца будет мокрой во всех областях: почти каждый день возможен дождь со снегом, но значительных снегопадов интернет-синоптики не ожидают.

"Центром холода" будет Полтавщина

В центральных областях – Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и Днепропетровская – погода в течение месяца прогнозируется даже холоднее, чем в северных. "Центром холода" окажется Полтавщина: весь месяц не выше +2 градусов днем и -3 градуса ночью, а при прояснениях до -8 мороза. В других областях будет на 2-3 градуса теплее. Также регион ожидают три волны осадков в виде дождя с мокрым снегом.

Солнечный февраль на востоке

В трех восточных областях – Харьковская, Донецкая и Луганская – весь февраль будет по-зимнему, но солнечно, прогнозируется много погожих дней. Температура будет держаться от 0 до +2 градусов днем и от -4 до -8 градусов ночью. Самой холодной окажется середина месяца: от 8 до 14 число и днем и ночью ожидаются морозы от -1 до -3 градусов, а ночью на Донбассе и Луганщине до -10 градусов. Осадки в регионе будут незначительными, это дождь и мокрый снег. Будет дождь и будет снег в пасмурные дни с плюсовыми температурами днем, поэтому устойчивого снежного покрова не будет.

Каким будет февраль на юге

На юге страны – Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области и Крым – февраль начнется по-весеннему: температура днем повысится до +6-9 градусов. Но уже с 2-3 числа станет холоднее на 3-4 градуса, то есть морозов не будет, но тепла станет меньше. Зато дождей и снега станет больше. Ночные морозы достигнут 3-4 градусов, а в Запорожской области даже -6 градусов.

Холода уйдут с юга Украины только к концу февраля, температура постепенно повысится до +4-5 градусов. Но вместе с теплом вернутся и дожди с мокрым снегом.

Ранее синоптики сообщили, что в Украину идет похолодание. Когда и где изменятся погодные условия читайте в новости.

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