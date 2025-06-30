Прогноз погоды на июль: будет месяц контрастов – когда ждать +40 и "всемирный потоп"

Синоптики обещают в июле жару / © ТСН

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На пороге июль – самый теплый месяц года. Синоптики прогнозируют переменную погоду и предупреждают об аномальной жаре.

Летний сезон в разгаре – уже наступило и календарное, и метеорологическое, и астрономическое лето. Напомним, метеорологическое лето наступает, когда среднесуточная температура воздуха превышает +15 градусов, это в Украине произошло 21 мая. Астрономическое лето приходит в день летнего солнцестояния, в этом году оно в северном полушарии наступило 20 июня.

Световой день уже сокращается, по состоянию на 1 июля он станет меньше на 3 минуты. Хотя солнце по-прежнему светит более двух третей суток, за июль день сократится более чем на час и продлится на конец месяца в среднем чуть дольше 15 часов в сутки. Но не везде: на крайнем юге Украины – это мыс Сарыч – долгота дня составит 31 июля всего 14 часов. 40 минут, в крайнем севере – это село Гремяч на Черниговщине – день 31 июля самый длинный в Украине, аж 15 с половиной часов.

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Какая погода ждет нас в июле, выяснил ТСН.ua. Мы традиционно сравнили долгосрочный прогноз Укргидрометцентра и обобщенный прогноз двух популярных метеосайтов: meteofor и meteo.ua.

Укргидрометцентр: синоптики прогнозируют жару

По информации Укргидрометцентра, июль прогнозируется не только жарким, но и засушливым. Среднее месячное количество осадков ожидается 25-73 мм, в Карпатах и Прикарпатье местами 84-109 мм, что меньше нормы (64-79%). В июне дождей выпало более 80 мм, а в горных районах – до 150 мм, это в пределах нормы, а иногда и больше.

Дождь будет в июле неравномерно: в западных, северных и Винницкой областях может быть 62-119 мм осадков, в Карпатах 131-170 мм, на остальной территории страны 37-75 мм, на юго-востоке - Запорожская область - местами даже 23-36 мм.

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А вот жарких дней будет достаточно. Средняя месячная температура воздуха предполагается 21,6-26 градусов тепла, в Карпатах +17-19, что на 2-2,5 градуса выше нормы. И на 4-6 градусов теплее, чем было в июне этого года.

Как рассказала нам начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха, июль - самый теплый месяц года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями и с периодами жаркой засушливой погоды.

"С первых дней июля неустойчивая погода сменится на антициклональную, распространится поле повышенного давления из Центральной Европы, – говорит Наталья Птуха. – Это означает, что осадки прекратятся, дневная температура вырастет до +30 градусов, а на юге Украины превысит +30. В дальнейшем снова начнется чередование атмосферных фронтов, которые придут к прохладе атмосферных фронтов. с августом – самые жаркие месяцы, в этом году они будут такими же. Сказать, будут ли в июле установлены новые температурные рекорды, пока невозможно, но такая вероятность есть".

По данным многолетних наблюдений, абсолютный максимум температуры в июле – 41,6 градуса тепла. Такая жара зафиксирована в южных, восточных, центральных – в Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областях, а также в Крыму, в горных районах максимум +37 градусов.

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Абсолютный минимум температуры воздуха в июле составляет 2 градуса тепла, на юге Одесской, Херсонской областей и в Крыму местами +10 градусов, на высокогорье Карпат – до 1 градуса мороза.

В июне самая низкая температура была 1 градус тепла, в горах до 5 градусов мороза, а самая высокая – 39,8 градуса тепла.

Погодные сайты: погода в июле – будет жарить как в аду

Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что июль с первых дней даст понять: он не зря считается самым теплым месяцем года. Температура воздуха быстро поднимется до +30 градусов, а небо будет почти безоблачным над всей Украиной. В середине июля станет прохладнее, однако и осадки, и прохлада почти минуют южные области. К августу вернется жаркая и сухая погода.

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Запад

Жители запада страны – это Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Хмельницкая области – первыми ощутят дыхание горячего воздуха, поступающего из Центральной Европы. Дневная температура повысится от комфортных +23-25 до +30-32 градусов, в Закарпатье даже до +35. Ночью будет 15-18 градусов. Такая жара продлится недолго: с 5-6 июля над регионом возникнут грозовые фронты и начнется декада не жаркой, но дождливой погоды.

Сильнейшие грозы будут греметь на Закарпатье и Буковине, а больше тихих грибных дождей прольется на Ивано-Франковщине и Тернопольщине. Температура снизится до +25-27 градусов днем и до +17-19 ночью. Во второй половине месяца дожди прекратятся, но очень жарко не будет, лишь в отдельные дни столбик термометра поднимется днем до +30 градусов. Ночью будет +15-17.

Север

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В северных областях – Волынская, Ровенская, Житомирская, Черниговская, Киевская, Сумская – жаркая сухая погода начнется со 2-3 июля. Однако температура выше +30 градусов днем продержится всего три-четыре дня, в дальнейшем удостоит и похолодает на 3-5 градусов. Такая комфортная температура – днем +25-27, ночью +15-18 – будет держаться почти весь месяц, несмотря на периоды дождей или сухой погоды.

Осадки почти минуют Волынь, а вот жителям других областей зонтики и дождевики понадобятся ежедневно с 5-6 по 14-15 июля. Дожди будут сильными, но кратковременными и теплыми. Они ожидаются грозовыми в Житомирской и Черниговской областях, а в Сумской и Киевской областях 9-11 июля прогнозируются ливни, однако без грома и молний. В последствии наступит 10-12 дней теплой солнечной погоды.

К концу месяца дневная температура в регионе начнет постепенно снижаться до +22-24 градусов, в отдельные дни даже до +20. Зато ночи останутся тёплыми, +16-18 градусов. Периодически брызгают небольшие дожди.

Центр

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В центральных областях – Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и Днепропетровская – июль окажется месяцем контрастов. Первая неделя – жара с дневными температурами +33-35 градусов, вторая – проливные дожди с грозами и кое-где с градом, дальше 3-5 дней – снова сухо и жарко, +28-30 градусов днем и +18-20 ночью, а к концу месяца небольшие кратковременные дожди.

Обильными будут осадки в Винницкой области, немного меньше в Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях, а на Днепропетровщине дождей прогнозируется меньше, а жары больше всего. Почти весь месяц в этой области будут держаться высокие температуры: днем +28-31, ночью +20-21.

Восток

Восточные области – это Харьковская, Донецкая и Луганская – будут дольше ждать июльской жары. Она начнется 4-5 июля и задержится всерьез и надолго. Дневные температуры будут достигать +33-35 градусов, ночью будет 17-21. Прохладнее на 5-6 градусов станет только ближе к концу месяца.

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О ливнях с грозой и градом жителям востока Украины можно будет только мечтать. Больше повезет в Харьковской области, здесь с 7-8 по 10-11 июля прогнозируются умеренные дожди. А вот в Донецкой и Луганской областях дней с очень незначительными осадками наберется не больше недели через месяц.

Юг

Жителям юга Украины – это Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области и Крым – весь месяц будет жарко, а зонтики понадобятся разве что для защиты от солнца. Оно станет обжигающим с первых дней июля, температура будет ежедневно повышаться и с 10-12 числа может днем достигнуть +36-38 градусов, а в Херсонской и Запорожской областях даже +39-40. Лишь небольшие ночи принесут желаемую прохладу, температура снизится до +22-24 градусов.

Вторая половина месяца в регионе будет не столь жаркой благодаря атмосферным фронтам из Средиземного и Черного морей. Температура упадет на 10-12 градусов, до +26-28 градусов днем и +18-20 ночью. К сожалению, дождливые дни на юге Украины почти не прогнозируются. Да и то возможны дожди будут из разряда "три капли на квадратный метр".

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Как видим, прогнозы Укргидрометцентра и погодных сайтов несколько отличаются. Интернет-синоптики подразумевают более жесткую жару и засуху в восточных и южных областях.