Синоптики рассказали о погоде в ноябре / © unsplash.com

Октябрь не оправдал надежд на золотую осень, большую часть месяца было прохладно, пасмурно, часто шли дожди. Специалисты Украинского гидрометцентра говорят, что классическое бабье лето так и не пришло, а в отдельных регионах норма осадков превышена вдвое и более. Средний температурный фон при этом оказался в пределах нормы, то есть не было значительных перепадов температуры от тепла днем до заморозков ночью, лишь незначительные ее колебания.

Надвигаются холода, потому что ноябрь — это глубокая осень, предзимье. С каждым днем солнце встает все позже, а садится все раньше, да и то его почти не видно из-за облаков. За месяц световой день сократится более чем на час и продлится в среднем по Украине 8 часов 20 минут.

Какой будет погода в ноябре, выяснил ТСН.ua. Мы традиционно сравнили долгосрочный прогноз Укргидрометцентра и обобщенный прогноз двух популярных метеосайтов: meteo.ua и meteofor.

Укргидрометцентр: На западе тепло, на востоке зимне

По долгосрочному прогнозу Укргидрометцентра, в нынешнем ноябре средняя месячная температура воздуха предполагается от 1,6 до 7,5 градусов тепла. Это на 1-2 градуса выше нормы, в восточных областях — норма и повсеместно температура ниже на 4-5 градусов, чем в октябре.

Начало ноября будет теплым / © unsplash.com

Как рассказала нам руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, ноябрь — переходный месяц от осени к зиме. Пора предзимья начинается после устойчивого перехода средней суточной температуры через +5 градусов в сторону понижения — в основном в первой декаде ноября, на северо-востоке страны и в Карпатах — в конце октября.

«Первая декада ноября будет теплой, на уровне октября: днем 8–13 градусов тепла, ночью в большинстве областей без „минусов“, 0–6 градусов тепла, — говорит Наталья Голеня. — В третьей декаде возможно похолодание, температурный фон прогнозируется близким к норме на востоке и выше в других регионах. Наибольшее превышение средней температуры выше нормы ожидается в западных областях. Снег в ближайшую неделю ноября не выпадет, а в дальнейшем возможен. Устойчивого снежного покрова не должно быть, уже не первый год настоящая зима со снегом в Украину не всегда приходит и в декабре».

По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в ноябре в большинстве областей составляет 24 градуса мороза, в северных, Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, восточных областях и в Карпатах — 31 градус мороза, на юге Крыма и Одесской области — 13 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры — 25 градусов тепла, в Закарпатской, Черновицкой, центральных, Одесской, Николаевской областях и в Крыму до 29,7 градусов тепла.

Для сравнения: в октябре абсолютный минимум температуры воздуха 16 градусов мороза, в Карпатах — минус 23 градуса, абсолютный максимум 34 градуса тепла, в горных районах плюс 21 градус.

Месячноеколичество осадков предполагается 34-77мм, в Карпатах местами 100 мм, что в пределах (80-100%) нормы.

Погодные сайты: От тепла к холоду и наоборот

Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что первая неделя ноября по всей Украине должна быть теплее нынешнего октября. В дальнейшем температура заметно снизится, но ненадолго, в середине месяца потеплеет, а в последнюю неделю постепенно начнет холодать. Однако для каждого региона степень похолодания окажется разной: на севере вплоть до морозов, на юге тепло еще задержится.

Запад

В западном регионе — это Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Хмельницкая области — ноябрь начнется с тепла, которого не было и в октябре. Южный ветер повысит температуру до +15-18 градусов днем и до +8–11 ночью. Запасов тепла хватит на 7–8 дней, а с 9 ноября температура в регионе резко снизится под влиянием холодных воздушных масс с севера. Днем будет +2–5 градусов, ночью местами до 2–3 градусов мороза. Холода отступят после 12 числа, температура ненадолго повысится до +11–14 градусов днем и до +6–8 ночью. В дальнейшем постепенно будет холодать и к концу ноября будет от –1 до +2 градусов ночью и не выше +5 днем.

С 9 ноября на западе Украины ожидается похолодание с 9 ноября на западе Украины

Осадков в течение месяца ожидается немного, больше будет дождливо и даже немного снежить уже ближе к декабрю. Также обычно пасмурный ноябрь подарит жителям запада около 15 погожих дней, когда из-за облаков будет видно солнце.

Север

В северных областях — это Волынская, Ривненская, Житомирская, Черниговская, Киевская, Сумская — первая неделя ноября предполагается теплой и облачной, солнца почти не будет видно. Однако и осадков не ожидается, только будут висеть над землей низкие темные облака. Они будут сохранять тепло, поэтому днем может быть +15-17 градусов, ночью +6-10. Под конец первой декады облака рассеются, а без них уйдет в стратосферу и тепло. Быстро снизит температуру еще и холодный северный ветер. Поэтому в течение трех-четырех дней в регионе будет солнечно, но прохладно: ночью до 3 градусов тепла.

С 13-15 ноября и до конца месяца будем иметь температурные «качели»: сначала потеплеет до +13-15 днем и до +8-10 ночью и задождит. Через несколько дней небо прояснится, а температура снизится на 6-10 градусов. После 20 числа столбик термометра снова пойдет вверх, и это уже будет последний слабый всплеск потепления перед зимой: днем не выше +5, ночью около нуля. В заключительную неделю ноября везде ожидаются дожди с мокрым снегом.

Центр

В центральных областях, к которым относятся Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и Днепропетровская, первые 8-9 дней ноября будут теплыми, пасмурными и сухими. Температура днем +13-17 градусов, днем +9-11. В дальнейшем холодные массы воздуха с севера заставят жителей региона одеться теплее, так как дневная температура упадет до +3-5 градусов, ночная до 1-2 градусов мороза.

С 9 по 12 число пройдут дожди с возможным мокрым снегом, в Днепропетровской области будет только дождь. Тепло ненадолго вернется: с 13 по 16 ноября днем местами возможно даже +15 градусов, ночью +6–8, в Полтавской и Днепропетровской областях прохладнее на 2-3 градуса. Погода в эти дни будет капризной — то дождь, то солнце. Относительно теплая и немного дождливая погода продержится в центре Украины почти до конца месяца. Ночные морозы до –2 градусов местами возможны только при редких прояснениях, а днем ожидается от +8–10 градусов тепла в начале третьей декады до +3–5 ближе к декабрю.

Восток

В восточных областях — это Харьковская, Донецкая и Луганская — первая неделя ноября будет теплой и сухой, но облачной. Температура днем +12–16 градусов, ночью +5–8. С 9 по 12 число на востоке, как и на большей части Украины, будет ощущаться холодное дыхание Арктики: днем +2–4 градуса тепла, ночью от 0 до 2 градусов мороза. В дальнейшем природа в последний раз в этом году порадует теплом, температура воздуха повысится на несколько дней сразу на 8–10 градусов. И это уже все, постепенно будет холодать, начнутся дожди, в Харьковской области возможен небольшой мокрый снег. Завершится ноябрь пасмурно и прохладно, но без морозов. Максимальная температура днем составит +4 градуса, ночью +1.

Юг

Жители юга Украины — это Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области и Крым — не скоро почувствуют, что на календаре последний месяц осени. Более полумесяца в регионе будет тепло, в основном солнечно и практически без осадков. Днем воздух прогреется до +17-18 градусов, а ночью не остынет ниже +10. Даже арктические воздушные массы почти не достигнут региона. Они с 9 по 12 ноября лишь незначительно снизят температуру, а в дальнейшем снова потеплеет.

Вторая половина ноября предполагается холоднее первой, впрочем, ни морозов, ни значительных дождей ждать не стоит. Температура будет колебаться от +7-9 до +12-14 градусов днем и от +3-5 до +8-10 ночью. Теплее всего будет в Одесской области и в Крыму, прохладнее всего — в Запорожской области.

Как видим, прогнозы Укргидрометцентра и погодных сайтов сходны: начало и середина ноября предполагаются более теплыми и сухими, чем завершение месяца, а незначительный снег возможен ближе к декабрю.