Прогноз погоды на ноябрь: неожиданные предсказания синоптиков — завалит ли Украину снегом
Синоптики озвучили прогноз погоды на ноябрь.
Октябрь не оправдал надежд на золотую осень, большую часть месяца было прохладно, пасмурно, часто шли дожди. Специалисты Украинского гидрометцентра говорят, что классическое бабье лето так и не пришло, а в отдельных регионах норма осадков превышена вдвое и более. Средний температурный фон при этом оказался в пределах нормы, то есть не было значительных перепадов температуры от тепла днем до заморозков ночью, лишь незначительные ее колебания.
Надвигаются холода, потому что ноябрь — это глубокая осень, предзимье. С каждым днем солнце встает все позже, а садится все раньше, да и то его почти не видно из-за облаков. За месяц световой день сократится более чем на час и продлится в среднем по Украине 8 часов 20 минут.
Какой будет погода в ноябре, выяснил ТСН.ua. Мы традиционно сравнили долгосрочный прогноз Укргидрометцентра и обобщенный прогноз двух популярных метеосайтов: meteo.ua и meteofor.
Укргидрометцентр: На западе тепло, на востоке зимне
По долгосрочному прогнозу Укргидрометцентра, в нынешнем ноябре средняя месячная температура воздуха предполагается от 1,6 до 7,5 градусов тепла. Это на 1-2 градуса выше нормы, в восточных областях — норма и повсеместно температура ниже на 4-5 градусов, чем в октябре.
Как рассказала нам руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, ноябрь — переходный месяц от осени к зиме. Пора предзимья начинается после устойчивого перехода средней суточной температуры через +5 градусов в сторону понижения — в основном в первой декаде ноября, на северо-востоке страны и в Карпатах — в конце октября.
«Первая декада ноября будет теплой, на уровне октября: днем 8–13 градусов тепла, ночью в большинстве областей без „минусов“, 0–6 градусов тепла, — говорит Наталья Голеня. — В третьей декаде возможно похолодание, температурный фон прогнозируется близким к норме на востоке и выше в других регионах. Наибольшее превышение средней температуры выше нормы ожидается в западных областях. Снег в ближайшую неделю ноября не выпадет, а в дальнейшем возможен. Устойчивого снежного покрова не должно быть, уже не первый год настоящая зима со снегом в Украину не всегда приходит и в декабре».
По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в ноябре в большинстве областей составляет 24 градуса мороза, в северных, Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, восточных областях и в Карпатах — 31 градус мороза, на юге Крыма и Одесской области — 13 градусов мороза.
Абсолютный максимум температуры — 25 градусов тепла, в Закарпатской, Черновицкой, центральных, Одесской, Николаевской областях и в Крыму до 29,7 градусов тепла.
Для сравнения: в октябре абсолютный минимум температуры воздуха 16 градусов мороза, в Карпатах — минус 23 градуса, абсолютный максимум 34 градуса тепла, в горных районах плюс 21 градус.
Месячноеколичество осадков предполагается 34-77мм, в Карпатах местами 100 мм, что в пределах (80-100%) нормы.
Погодные сайты: От тепла к холоду и наоборот
Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что первая неделя ноября по всей Украине должна быть теплее нынешнего октября. В дальнейшем температура заметно снизится, но ненадолго, в середине месяца потеплеет, а в последнюю неделю постепенно начнет холодать. Однако для каждого региона степень похолодания окажется разной: на севере вплоть до морозов, на юге тепло еще задержится.
Запад
В западном регионе — это Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Хмельницкая области — ноябрь начнется с тепла, которого не было и в октябре. Южный ветер повысит температуру до +15-18 градусов днем и до +8–11 ночью. Запасов тепла хватит на 7–8 дней, а с 9 ноября температура в регионе резко снизится под влиянием холодных воздушных масс с севера. Днем будет +2–5 градусов, ночью местами до 2–3 градусов мороза. Холода отступят после 12 числа, температура ненадолго повысится до +11–14 градусов днем и до +6–8 ночью. В дальнейшем постепенно будет холодать и к концу ноября будет от –1 до +2 градусов ночью и не выше +5 днем.
Осадков в течение месяца ожидается немного, больше будет дождливо и даже немного снежить уже ближе к декабрю. Также обычно пасмурный ноябрь подарит жителям запада около 15 погожих дней, когда из-за облаков будет видно солнце.
Север
В северных областях — это Волынская, Ривненская, Житомирская, Черниговская, Киевская, Сумская — первая неделя ноября предполагается теплой и облачной, солнца почти не будет видно. Однако и осадков не ожидается, только будут висеть над землей низкие темные облака. Они будут сохранять тепло, поэтому днем может быть +15-17 градусов, ночью +6-10. Под конец первой декады облака рассеются, а без них уйдет в стратосферу и тепло. Быстро снизит температуру еще и холодный северный ветер. Поэтому в течение трех-четырех дней в регионе будет солнечно, но прохладно: ночью до 3 градусов тепла.
С 13-15 ноября и до конца месяца будем иметь температурные «качели»: сначала потеплеет до +13-15 днем и до +8-10 ночью и задождит. Через несколько дней небо прояснится, а температура снизится на 6-10 градусов. После 20 числа столбик термометра снова пойдет вверх, и это уже будет последний слабый всплеск потепления перед зимой: днем не выше +5, ночью около нуля. В заключительную неделю ноября везде ожидаются дожди с мокрым снегом.
Центр
В центральных областях, к которым относятся Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и Днепропетровская, первые 8-9 дней ноября будут теплыми, пасмурными и сухими. Температура днем +13-17 градусов, днем +9-11. В дальнейшем холодные массы воздуха с севера заставят жителей региона одеться теплее, так как дневная температура упадет до +3-5 градусов, ночная до 1-2 градусов мороза.
С 9 по 12 число пройдут дожди с возможным мокрым снегом, в Днепропетровской области будет только дождь. Тепло ненадолго вернется: с 13 по 16 ноября днем местами возможно даже +15 градусов, ночью +6–8, в Полтавской и Днепропетровской областях прохладнее на 2-3 градуса. Погода в эти дни будет капризной — то дождь, то солнце. Относительно теплая и немного дождливая погода продержится в центре Украины почти до конца месяца. Ночные морозы до –2 градусов местами возможны только при редких прояснениях, а днем ожидается от +8–10 градусов тепла в начале третьей декады до +3–5 ближе к декабрю.
Восток
В восточных областях — это Харьковская, Донецкая и Луганская — первая неделя ноября будет теплой и сухой, но облачной. Температура днем +12–16 градусов, ночью +5–8. С 9 по 12 число на востоке, как и на большей части Украины, будет ощущаться холодное дыхание Арктики: днем +2–4 градуса тепла, ночью от 0 до 2 градусов мороза. В дальнейшем природа в последний раз в этом году порадует теплом, температура воздуха повысится на несколько дней сразу на 8–10 градусов. И это уже все, постепенно будет холодать, начнутся дожди, в Харьковской области возможен небольшой мокрый снег. Завершится ноябрь пасмурно и прохладно, но без морозов. Максимальная температура днем составит +4 градуса, ночью +1.
Юг
Жители юга Украины — это Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области и Крым — не скоро почувствуют, что на календаре последний месяц осени. Более полумесяца в регионе будет тепло, в основном солнечно и практически без осадков. Днем воздух прогреется до +17-18 градусов, а ночью не остынет ниже +10. Даже арктические воздушные массы почти не достигнут региона. Они с 9 по 12 ноября лишь незначительно снизят температуру, а в дальнейшем снова потеплеет.
Вторая половина ноября предполагается холоднее первой, впрочем, ни морозов, ни значительных дождей ждать не стоит. Температура будет колебаться от +7-9 до +12-14 градусов днем и от +3-5 до +8-10 ночью. Теплее всего будет в Одесской области и в Крыму, прохладнее всего — в Запорожской области.
Как видим, прогнозы Укргидрометцентра и погодных сайтов сходны: начало и середина ноября предполагаются более теплыми и сухими, чем завершение месяца, а незначительный снег возможен ближе к декабрю.