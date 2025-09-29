Прогноз погоды на октябрь: сколько раз придет бабье лето и когда ждать снега

Прогноз погоды на октябрь / © ТСН

Осень все больше вступает в свои права, если большую часть нынешнего сентября можно считать «четвертым месяцем лета», то в октябре тепла будет гораздо меньше. Причина очевидна: короткий световой день, он больше недели меньше половины суток. А к концу октября солнце будет на небе всего около девяти с половиной часов. Но капризы погоды могут быть и приятными: например, в 2015 году октябрь по температурным показателям мало отличался с сентября. Тогда первая половина октября была по-летнему теплой, температура воздуха достигала +20-25 градусов, в западных областях — до +27.

Станет ли нынешний октябрь «пятым месяцем лета», как было 10 лет назад, или, наоборот, нас ожидает типичная осенняя погода с дождями и первым снегом, выяснил ТСН.ua. Мы традиционно сравнили долгосрочный прогноз Украинского гидрометцентра и обобщенный прогноз двух популярных метеосайтов: meteo.ua и meteofor.

Укргидрометцентр: Ждем месяца контрастов

Пока украинские синоптики не прогнозируют в октябре аномально высокие температуры. Но и ранних морозов и сильных дождей мокрым снегом вряд ли стоит ожидать. По долгосрочному прогнозу Укргидрометцентра, нынешний октябрь будет умеренным, даже на 1 градус теплее нормы. Средняя лунная температура предполагается 7-13 градусов тепла, это на 5-6 градусов ниже, чем в сентябре.

Месячное количество осадков ожидается 31-77 мм, в Карпатах 74-106 мм, что в пределах нормы и примерно столько же, как в сентябре.

Как рассказала руководитель отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха, первая и вторая половина октября будут заметно отличаться.

Прогноз погоды на октябрь / © ТСН

«Октябрь, в отличие от сентября, который считается переходным месяцем от лета к осени — это уже настоящая осень, — отметила Наталья Птуха. — Переход средней суточной температуры воздуха через +8 градусов в сторону снижения происходит в третьей, в большинстве северных областей — во второй декаде октября, только в южной части страны и отдельных районах Закарпатья в первой декаде ноября. В этом году погода в первой декаде, а может быть, и в первой половине октября будет формироваться под влиянием антициклона с севера. Поэтому солнечные довольно теплые дни и ясные прохладные ночи, очевидно, что без осадков. Заморозки в первой половине октября — явление обычное. Возможны отрицательные температуры на почве, а в северных областях и в воздухе».

Вторая половина октября, по словам синоптикини, ожидается дождливой, то есть месячная норма осадков выпадет именно в этот двухнедельный период. Температура воздуха будет снижаться, но пока невозможно спрогнозировать, приведет ли это снижение к гололеду и снегу.

По данным многолетних метеорологических наблюдений, в холодные годы в северных, центральных и восточных областях Украины абсолютный минимум температуры воздуха в октябре достигал 16 градусов мороза, в Карпатах минус 23, на южном побережье Крыма минус 3 градуса.

Абсолютный максимум температуры в октябре составляет +34 градуса, на высокогорье Карпат +21 градус.

Для сравнения: в сентябре абсолютный минимум температуры воздуха 8,8 градуса мороза, абсолютный максимум 38,8 градуса тепла, в горных районах 32 градуса тепла.

Погодные сайты: Будет бабье лето и «бабьи леточки»

Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что в октябре не стоит надеяться на температурные рекорды. Солнечных дней будет много, дождевых мало. В середине месяца нас ожидает долгое, хоть и не очень теплое бабье лето. В отдельных областях возможны еще несколько коротеньких, на 1-3 дня, «бабьих летушек», когда будет даже жарко. Во второй половине октября возможны заморозки, а вот снега не предполагается.

Запад

Закарпатская область, которая находится к западу от Карпатских гор, окажется самой теплой в регионе. Дневные температуры +16-18 градусов, ночные +6-8 будут держаться почти весь месяц, после 25 октября они снизятся на 3-5 градусов. С 10-11 октября возможно длительное бабье лето, которое закончится только в третьей декаде.

В областях, восточнее Карпат — это Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Хмельницкая — будет прохладнее. Дневная температура лишь в отдельные дни будет подниматься до +15 градусов, а ночная температура будет снижаться до +2-3 градусов. На Львовщине будет четыре бабьих лета: с 5 по 8 октября, с 10 по 11, с 15 по 20 и с 23 по 24 октября. В другие области антициклон принесет одно длинное бабье лето, которое продлится с 10 по 24 октября. Но будет оно скорее номинальным, потому что солнце, светящее с почти безоблачного неба, не прогреет воздух выше +15 градусов. К концу месяца в регионе похолодает ниже +10 градусов. Дождей будет мало, в основном в конце октября.

Север

В северных областях — Волынская, Ровенская, Житомирская, Черниговская, Киевская, Сумская — октябрь начнется пасмурной холодной погодой с дневными температурами +9-11 градусов, ночными +3-5 и небольшими дождями с 1 по 3 октября. С 5 по 7 число на Волыни, Житомирщине и Киевщине можно ожидать «бабье леточко», будет солнечно и в эти дни потеплеет до +15-16 градусов. Прохладный, но продолжительный период золотой осени придет в регион с 10 по 24 октября. Температура днем повысится до +14-15 градусов, в Сумской области будет на 1-2 градуса прохладнее. С 25 октября заметно похолодает, столбик термометра покажет не выше +10 градусов днем, небо затянется облаками и дождется, ночью возможны заморозки на почве и в воздухе.

Центр

В центральных областях — Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и Днепропетровская — месяц начнется дождями. Самые низкие температуры прогнозируются в Винницкой и Черкасской областях: днем +12-14, ночью +5-8 градусов, самые высокие в Днепропетровской области: днем +18-20, ночью +8-10. Антициклон, который с 10 октября будет властвовать над Украиной, принесет в регион солнечную, но прохладную погоду, она затянется более чем на две недели. Температура не повысится, а в Днепропетровской области даже снизится на 3-4 градуса. Бабье лето закончится в центре Украины после 25 октября, вернутся облака, температура упадет до +7-10 днем и до 0-2 градусов тепла ночью. А вот с дождями придется подождать до ноября.

Прогноз погоды на октябрь / © ТСН

Восток

В восточных областях — это Харьковская, Донецкая и Луганская — первая неделя октября будет облачной, без осадков и удивительно теплой: дневная температура будет достигать +20-22 градуса, ночная +7-10, на Донбассе ночью даже +12-14. С 8-10 числа температура начнет снижаться, небо станет проясняться, в регион придет продолжительное бабье лето. Оно окажется на 2-3 градуса холоднее, чем в других регионах Украины: днем +10-12 градусов, днем +2-4. И закончится «лето» быстрее, чем где-либо, уже 21 октября небо затянут тучи и дождь, но ненадолго. С 26 октября солнце снова будет сиять с утра до вечера для дончан и луганцев, для харьковчан погода не изменится. Но назвать бабьим летом погоду, когда днем всего +6 градусов, а ночью +1 вряд ли можно.

Юг

На юге Украины — это Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области и Крым — облачная теплая погода и местами с небольшими дождями погода задержится в октябре дольше всего, почти на две недели. Днем будет +18-22, ночью +10-12. Бонусом — два дня теплого «бабьего летутка», 9 и 10 октября. Длительнее, но не столь ласковое бабье лето придет в регион с 13 по 20 октября. Дневная температура будет +14-16 градусов, ночная +7-9. В последствии похолодает на 3-4 градуса и дождет, однако осадки будут незначительными. Конец месяца снова прогнозируется солнечным и сухим, но не теплым: днем +9-12 градусов тепла, ночью +5-7, в Запорожской области не выше +10 и +3 градусов соответственно.

Как видим, прогнозы Укргидрометцентра и погодных сайтов заметно разнятся. Специалисты Укргидрометцентра считают, что октябрь станет месяцем контрастов: сухой и относительно теплый в первой половине и дождливый и холодный во второй. Интернет-синоптики видят октябрь другим: в начале и конце месяца прогнозируется в основном облачная погода с осадками и солнечная, однако не очень теплая погода в его середине.