Программа по энергоэффективности: как в Прилуках людям удается экономить и использовать меньше газа

Программа по энергоэффективности: как в Прилуках людям удается экономить и использовать меньше газа

Программу "Энергодом" совместно финансируют госбюджет и донорские деньги из ЕС.

В следующем году на утепление домов предусмотрено 30 миллиардов гривен. Средства должны пойти на оснащение домов, чтобы они потребляли меньше энергоресурсов.

Кому, прежде всего, проведут большую модернизацию за бюджетные деньги и что именно будут делать — в сюжете ТСН.19:30 за 15 декабря.

Прилуки – это городок в Черниговской области. Микрорайон с одинаковыми трехэтажными домами, которым полсотни лет. Только одни стоят с трещинами на стенах и на крыше, а другие – будто только что построены. Как так произошло разъясняет Вячелав Трофимович. По его словам, у одних живут пенсионеры, а у других – миллионеры.

Богачи, по соседским меркам, ездят на "Жигулях" и рассказывают, как им удалось обновить свой дом. Они создали ОСМД и воспользовались государственной программой "Энергодом". Заменили крышу, утеплили стены и фундамент, сделали отмостку и ливневки, а еще поставили евроокна и термодвери в подъездах.

Все эти работы потянули более четырех миллионов гривен: 70% всех работ компенсировал государственный фонд энергоэффективности, а 30% оплатили жильцы. Для этого взяли кредит – девять гривен с квадратного метра.

На утепление домов в следующем году предусмотрено 30 миллиардов гривен Новости Украины

Программу "Энергодом" совместно финансируют госбюджет и донорские деньги из ЕС. Она действует два года. Уже энергомодернизировали 30 домов. Процесс идет медленно, потому что программой могут воспользоваться только дома, где есть ОСМД. Деньги компенсируют только когда дом пройдет проверку.

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"Верификация — это окончательный этап. Мы должны убедиться, что все работы выполнены по избранным мероприятиям. Выезжаем на объект: действительно ли все сделано утеплено, ИТР, проводим сопоставление, что выполнено и запроектировано", — пояснил директор ГУ "Фонд энергоэффективности" Егор Фаренюк.

Впрочем, на рассмотрении уже около тысячи заявок. Поэтому в следующем году таких домов в разы станет больше. Дождутся такого и дома, которые обслуживают ЖЭКи, говорят в правительстве. Ведь программа артирует большая термомодернизация. "Программа, которую анонсировал президент. Это средства, которые в бюджете предусмотрены от продажи гособлигаций. Это средства в размере 30 млрд грн", — рассказал первый заместитель Министра развития общин и территорий Украины Василий Лозинский.

Как, кому и на что пойдут 30 миллиардов – окончательного механизма пока нет. В минрегионе его видят так: воспользоваться программой сможет каждый дом, где за это проголосуют большинство жителей. Полностью термомодернизацию не будут делать, а потому жителям частично придется давать собственные средства.

До конца года обещают презентовать механизм большой термомодернизации. До этого должны продумать, чтобы на ней не воровали и не было сбоев. Даже в фонде энергоэффективности, где вроде бы продуман каждый этап, без сбоев не обходится.