Прогресс в "прекращении войны", "астрономические потери" и ожидания от Зеленского: о чем сказал Трамп во Флориде

По словам Трампа, и президент Украины Владимир Зеленский, и российский диктатор Владимир Путин должны быть готовы заключить соглашение, чтобы положить конец войне.

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в понедельник, 16 декабря, выступил перед журналистами в резиденции Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич штата Флорида. Трамп рассказал о небольшом прогрессе в "прекращении войны", "астрономических потерях" в войнах с обеих сторон, ожиданиях от Зеленского и намерении вступить в контакт с Путиным.

ТСН.ua собрал основные тезисы новоизбранного американского президента.

Небольшой прогресс в "прекращении войны"

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его команда работает над "прекращением войны" в Украине и достигла "небольшого прогресса".

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Трамп заявил, что его команда пытается "остановить ужасную войну, которая продолжается в Украине".

"Мы добились некоторого прогресса. Ситуация сложная и непростая. Людей убивают в масштабах, которых еще никто не видел", – сказал Трамп.

Избранный президент США также критиковал количество человеческих жертв войны России против Украины, утверждая, что число погибших "с обеих сторон", вероятно, гораздо большее, чем сообщалось.

"Мы пытаемся остановить войну, ту ужасную, ужасную войну, которая продолжается в Украине, России, Украине", – сказал Трамп в понедельник.

Число погибших солдат с обеих сторон – астрономическое

Затем Трамп в наглядных деталях описал, как равнинная местность Украины способствует высокому количеству погибших на поле битвы.

"Людей убивают на уровнях, которых никто никогда не видел. Это очень ровные поля, и единственное, что останавливает пулю – это тело, тело человека", – сказал новоизбранный президент.

"Количество солдат, погибающих с обеих сторон, астрономическое, – добавил Трамп. – То, что там происходит, гораздо хуже, чем люди сообщают с обеих сторон, поэтому мы сделаем все возможное, и мы делали все возможное, и мы увидим, что произойдет".

Должна ли Украина уступить свои территории

Дональд Трамп высказался о возможной передаче Украине оккупированных Россией территорий, отметив, что даст об этом знать после своей первой встречи. Однако он добавил, что многие оккупированные города полностью уничтожены, и люди "не могут вернуться в них".

“Когда вы смотрите, что произошло с ними (временно оккупированными территориями – ред.), там нет ни одного здания. Эти города уничтожены. Поэтому люди не могут вернуться в эти города. Там ничего нет, только развалины”, – сказал Трамп.

Отменит ли Трамп разрешение на удары дальнобойными ракетами вглубь РФ

Дональд Трамп заявил, что может отменить разрешение США для Украины наносить удары западным оружием вглубь территории России. По его мнению, это "плохое решение" и такие удары не должны были позволять Украине.

"Да, я, возможно, пересмотрю это решение. Я не думаю, что им (украинцам – ред.) нужно было разрешать удары ракетами на 200 миль (322 км) в Россию. По-моему, это плохо", – говорит Трамп.

Избранный американский президент считает, что это решение обострило войну: "Это привлекло корейцев, Северную Корею".

Отметим, что на самом деле разрешение на дальнобойные удары было предоставлено уже после привлечения северокорейских войск Россией.

Трамп считает, что с решением о дальнобойных ударах вглубь РФ администрация Байдена должна была посоветоваться с ним самим и его командой, однако не сделала этого.

"Я не думаю, что должны это позволять. Точно не за считанные недели до того, как я стану президентом. Почему они это сделали, не спросив меня о том, что я думаю? Я бы не дал им этого сделать. Я думаю, что они совершили большую ошибку", – сказал он.

Пригласил ли Трамп Зеленского на инаугурацию

Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на свою инаугурацию, но готов его на ней принять.

На вопрос, был ли приглашен Зеленский на инаугурацию, Трамп ответил: "Нет, но если он захочет приехать, я с удовольствием приму его. Я имею в виду, что не приглашал его (во время встречи) в Париже".

Также новоизбранный глава Белого дома выразил сомнение в присутствии на инаугурации китайского лидера Си Цзиньпина.

"Зеленский должен быть готов к заключению соглашения с РФ"

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "должен быть готов к соглашению" об окончании войны.

"Ему (президенту Украины Владимиру Зеленскому – ред.) следует готовиться к заключению соглашения. Это все. Слишком много людей погибает. Это война, и людей умирает слишком много. Нужно заключить соглашение", – сказал Трамп.

Президент США отметил, что другой стороной соглашения должна быть Россия.

Заявление о намерении вступить в контакт с Путиным

Новоизбранный президент США также заявил о намерении вступить в контакт с Путиным по урегулированию в Украине.

По словам Трампа, и президент Украины Владимир Зеленский, и российский диктатор Владимир Путин должны быть готовы заключить соглашение, чтобы положить конец войне.

Напомним, ранее новоизбранный президент США заявил, что РФ в войне против Украины потеряла более 600 тысяч солдат, Украина — 400 тысяч.

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