Происхождение коронавируса, действия России и мировой вакцинация: что обсудят лидеры G7 на очной встречи

Сошлись традиционно на пикет и протестующие.

Выяснить, откуда взялся коронавирус, вакцинировать весь мир, разобраться российским хакерам и справиться с другими угрозами международной безопасности — все эти планы обсуждаются в британском Корнуолле лидеры «Большой семерки».

Об этом говорится в ТСН.16.45.

В историческом дворце Трегенна на морском побережье лидеры «Большой семерки» собрались на первую за два года настоящую встречу. Такой в истории саммитов еще не было. Все в масках и пытаются сохранять дистанцию, вместо рукопожатий — приветствуются локтями.

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На прошедшей встрече лидеров G7 еще присутствовал Дональд Трамп, который делал любое международное собрание непредсказуемым и остросюжетным. Теперь его сменил гораздо более предсказуемый Джо Байден — это первый международный визит 46 президента Америки.

«Я здесь сказал, премьер-министру, что у нас есть нечто общее. Мы оба женились на женщинах, выше нас по статусу», — заявляет президент США при встрече с главой правительства Великобритании.

Первая леди Соединенных Штатов вместе с женой британского премьера и их малышом гуляют местным пляжем, а потом идут к местной Корнуольской школе, Джилл Байден — учительница с многолетним опытом. Их безопасность на саммите охраняет более десяти тысяч правоохранителей. Для местных жителей это немалая незадача — никуда не пройти и не проехать. Однако планы испорченные и в части гостей: немецкий отель, куда накануне заехала делегация и часть прессы, закрыли на карантин, там обнаружили больных.

В прессу попал проект коммюнике, в котором лидеры собираются призвать Всемирную организацию здравоохранения провести новое, открытое расследование и четко сообщить миру: откуда на самом деле взялся коронавирус. Кроме пандемии и экологии ключевая тема саммита — Россия, с ее президентом Байден встретится на прошлой неделе. Больше всего мировых лидеров волнуют частые кибератаки на стратегические объекты, ведь авторы вредоносных программ и, зачастую, те, кто ими пользуется — родом из России.

Новости мира: происхождение коронавируса, вакцинация мира и хакеры из России - саммит G7 начался

«Впервые встретиться с Джо Байденом для всех здесь очень важно, потому что он поддерживает многосторонние отношения — этого нам очень не хватало прошлые годы. Разделяя ценности партнерских отношений мы одновременно сталкиваемся с серьезным недоразумением с Россией и в определенной степени с Китаем», — говорит канцлер Германии Ангела Меркель.

Накануне саммита премьер Великобритании сообщил, его государство подарит бедным странам сто миллионов доз вакцин от коронавируса. О масштабном плане помощи остальных странах мира заявил и президент США. Байден подтвердил, что Америка планирует передать полмиллиарда доз вакцин от компанииPfizer-BioNTech почти сотни бедных стран. Делать это хотят через глобальную инициативу COVAX. Получит ли вакцины Украины, и в каком количестве в Белом Доме пока не сообщили. «Наша цель — совместно с Соединенными Штатами и другими членами «Большой семерки» вакцинировать весь мир до конца 2022», — сообщает министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Протестующие, которых традиционно не пускают внутрь — находят творческие способы донести до лидеров все, что о них думают. В этом году они призвали другие страны присоединится к Соединенным Штатам и Франции и временно перестать считать вакцины против коронавируса интеллектуальной собственностью, чтобы ускорить их производство. Фармакологические компании предсказуемо выступают резко против такого решения.

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