Взрывы на российских складах и авиабазах свидетельствуют о переломе в стратегическом паритете российско-украинской войны.

То, что "хлопок" добрался до оккупированного Крыма, свидетельствует о том, что качество окурков существенно возросло.

Об этом в комментарии ТСН.ua сказал военный эксперт Петр Черник.

Военный эксперт подчеркнул, что в условиях войны нецелесообразно говорить о возможных причинах взрывов на военной базе россиян вблизи Джанкоя в Крыму, поскольку враг может использовать эту информацию против Украины.

"О взрывах в Джанкое, я буду придерживаться той версии, что и Генштаб и Минобороны о том, что российские военные покурили и где-то неудачно бросили окурок. Поскольку враг мониторит нас и это может негативно повлиять на нашу обороноспособность", — подчеркнул эксперт.

Петр Черник добавил, что взрывы на военных базах россиян свидетельствуют о переломе в стратегическом паритете и это хорошо для Украины.

"В целом мы можем говорить, что произошел перелом в стратегическом паритете. Речь не идет о переломе на фронте, но речь идет о переломе в инициативе. То есть противник уже не имеет инициативы, чтобы совершать по территории Украины какие-то такие нападения или атаки, которые бы мы не понимали. Сейчас россияне использовали все инструментарии и то, что у них там появилось большое количество окурков, свидетельствует только о том, что общая стратегия и философия этой войны переместилась с украинской территории на оккупированную украинскую территорию, и сам факт, что произошел не один окурок, а несколько, свидетельствует о том, что противник будет испытывать на себе очень глубокую боль. Это очень хорошая новость. То есть качество работы украинских окурков существенно возросло", — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, что взрывы в Крыму прокомментировали в Командовании Воздушных сил ВСУ, где заявили, что оккупанты "не умеют пользоваться средствами противопожарной безопасности". Это официальная позиция украинского военно-политического руководства.

Также во вторник, 16 августа, на военной авиабазе в поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма раздались взрывы, видны клубы черного дыма.

Российский фюрер Путин может отказаться от Крыма, чтобы сохранить свою власть. Он сможет убедить в этом общество.

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