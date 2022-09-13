Произошла "каскадная паника": Жданов назвал единственную причину, почему "посыпалась" оборона армии РФ в Харьковской области

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что у российских войск в Харьковской области была только одна линия обороны. Когда ее прорвали ВСУ, произошла "каскадная паника", что привело к тому, что оборона врага "посыпалась".

Поэтому, по словам Жданова, не совсем правильно применять термин "каскадный обвал" обороны.

Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в интервью ТСН.ua.

"За первой линией обороны не было. Были отдельные гарнизоны, которые занимали какие-то городки и из которых они начали убегать. Там, вероятнее всего, была каскадная паника. Это говорит следующее. Российские войска не собирались переходить к "глухой" обороне. Я так понимаю, они ожидали резервов и приказа на продолжение наступления: они обустроили первую линию обороны, дальше обороны не было и не было опорных ячеек, они даже не выполнили уставы, по которым они учились, как нужно воевать, поэтому, когда мы прорвали первую линию, дальше пошла волна паники. Когда доносилось известие, что ВСУ на подходе, оккупанты бросали позицию и убегали", — отметил он.

Жданов добавил, что украинские войска применяли агитационные листовки на боеприпасах, чтобы российские военные не сопротивлялись. Если они это делали, то их ликвидировали при наступлении.

"Если нет, то они просто собирались и убегали. Так произошло в Купянске, Балаклее, Изюме. Я думал, что мы хоть в Изюме окружим их (по данным разведки, там было 10-12 тыс. военных — ред.), а они бросили все, что можно было оставить, сели в грузовики, пособирали у местного населения автомобили, велосипеды и скрылись. Темпы отступления были так безумны, что мы не успели за ними продвигаться", — заметил эксперт.

Напомним, по данным Washington Post, чиновники США прогнозируют, что после поражения на Харьковском направлении россияне будут дальше отступать из Украины.

Как фото Северодонецка облетели мир благодаря фотографу Алексею Ковалеву – дневник войны

Читайте также: