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"Произошло худшее": тяжелораненых людей спасают после атаки дрона РФ по автобусу в Марганце
Российские оккупанты ударили дроном по автобусу в Марганце. За жизнь тяжелораненых людей борются медики.
За жизни четырех тяжелейших раненых в Марганце до сих пор борются врачи. У 59-летнего мужчины останавливалось сердце, но врачам удалось запустить его снова. Его и еще двух женщин спасают в Днепре. В целом в результате удара вражеского дрона по автобусу в Марганце накануне 9 человек погибли, еще более полусотни получили ранения.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ольги Павловской.
Госпожа Лариса после очередной операции. 52-летняя женщина в крайне тяжелом состоянии после атаки вражеского дрона.
«У нее очень пострадали глаза, но еще больше - лицо, шея, грудь и живот. Я уже не говорю о конечностях. Видимо, сотни обломков летели в ее тело», - говорит медик. Известия о состоянии мамы ждет ее дочь.
«Произошло самое страшное. Я начала звонить. Она не отвечала. И сотрудникам звонила - не отвечали все. Потом уже приехала в больницу. Там узнала, что случилось. Увидела состояние. И нас сразу отправили в Днепр», - говорит женщина.
Они работают на одном предприятии в Марганце. Мать как раз ехала на смену в среду утром. В салоне было полно работников. Вражеский дрон прицельно ударил по автобусу. Девять человек погибли. 51 человек пострадал. Среди самых тяжелых - и 58-летняя Татьяна.
«Осколок прошел насквозь и остановился в самом центре мозга», - говорит медик.
Многочасовая операция - нейрохирурги доставали из мозга обломки и раздробленные кости черепа. Татьяна после ночных операций начала самостоятельно дышать.
«Это левое полушарие. То есть сейчас будет идти борьба за жизнь, чтобы она выжила прежде всего, а потом восстановление, потому что левое полушарие отвечает за движения в правых конечностях, отвечает за речь, то есть крайне тяжелое ранение», - говорит врач.
Много литров перелитой крови и многочисленные операции в конце концов дали шанс раненым выжить. Константин, который был в глубокой коме и имел остановку сердца, медленно стабилизируется. А госпожа Лариса уже произнесла в реанимации первые слова. Всего в больницах остается тридцать один раненый из автобуса. В Марганце продолжается трехдневный траур по погибшим.
Напомним, утром 23 апреля армия РФ ударила беспилотником по Марганцу .
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