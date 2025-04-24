"Произошло худшее": тяжелораненых людей спасают после атаки дрона РФ по автобусу в Марганце

В больнице спасают пострадавших из-за российской атаки / © ТСН

Реклама

За жизни четырех тяжелейших раненых в Марганце до сих пор борются врачи. У 59-летнего мужчины останавливалось сердце, но врачам удалось запустить его снова. Его и еще двух женщин спасают в Днепре. В целом в результате удара вражеского дрона по автобусу в Марганце накануне 9 человек погибли, еще более полусотни получили ранения.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ольги Павловской.

Госпожа Лариса после очередной операции. 52-летняя женщина в крайне тяжелом состоянии после атаки вражеского дрона.

Реклама

«У нее очень пострадали глаза, но еще больше - лицо, шея, грудь и живот. Я уже не говорю о конечностях. Видимо, сотни обломков летели в ее тело», - говорит медик. Известия о состоянии мамы ждет ее дочь.

«Произошло самое страшное. Я начала звонить. Она не отвечала. И сотрудникам звонила - не отвечали все. Потом уже приехала в больницу. Там узнала, что случилось. Увидела состояние. И нас сразу отправили в Днепр», - говорит женщина.

Они работают на одном предприятии в Марганце. Мать как раз ехала на смену в среду утром. В салоне было полно работников. Вражеский дрон прицельно ударил по автобусу. Девять человек погибли. 51 человек пострадал. Среди самых тяжелых - и 58-летняя Татьяна.

Последствия атаки по автобусу / © ТСН

«Осколок прошел насквозь и остановился в самом центре мозга», - говорит медик.

Многочасовая операция - нейрохирурги доставали из мозга обломки и раздробленные кости черепа. Татьяна после ночных операций начала самостоятельно дышать.

«Это левое полушарие. То есть сейчас будет идти борьба за жизнь, чтобы она выжила прежде всего, а потом восстановление, потому что левое полушарие отвечает за движения в правых конечностях, отвечает за речь, то есть крайне тяжелое ранение», - говорит врач.

Много литров перелитой крови и многочисленные операции в конце концов дали шанс раненым выжить. Константин, который был в глубокой коме и имел остановку сердца, медленно стабилизируется. А госпожа Лариса уже произнесла в реанимации первые слова. Всего в больницах остается тридцать один раненый из автобуса. В Марганце продолжается трехдневный траур по погибшим.

Дата публикации 12:15, 24.04.25 Количество просмотров 15 Осколки прошивали тело и мозг! Марганцев из обстрелянного автобуса спасают в Днепре

Напомним, утром 23 апреля армия РФ ударила беспилотником по Марганцу .

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: