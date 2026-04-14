Производство украинского оружия переносят в Европу: что известно

Оружие для Украины производят за рубежом

Украинский опыт и разработки плюс европейские мощности. В рамках инициативы «Build with Ukraine» наши оборонные компании уже основали 11 совместных предприятий с иностранными производителями. И это только начало, ведь заявок на сотрудничество в разы больше. Все, что совместно будут производить украинские и иностранные оружейники, будет идти на нужды ВСУ. Большинство поставок планируют начать уже летом, а один из производителей уже отправил на фронт дроны, сделанные в Германии.

Что это дает Украине — выяснял корреспондент ТСН Александр Романюк.

Как НРК спасают жизни

На видео с передовой дрон-камикадзе пытается поразить украинский наземный роботизированный комплекс (НРК). Но опытный оператор маневрирует, словно на «Формуле-1», и благодаря бронированному корпусу робот выдерживает удар и мчится дальше. Такие кадры разработчики получают ежедневно.

Максим Васильченко, гендиректор компании «Tencore»: «Когда вы возвращаете раненого бойца и еще что-то — это очень трудно передать экраном».

Много НРК или БПЛА на фронте не бывает. Из-за новых конфликтов в мире Украине становится труднее покупать готовое оружие, поэтому выход один — делать свое. Но из-за постоянных обстрелов и нехватки кадров государство нашло стратегическое решение: масштабировать производство за пределами Украины.

Миллиарды в оборонку: что такое «Build with Ukraine»

Программа предусматривает совместное производство вооружения с партнерами, которые не сотрудничают с Россией. Расходы на такое производство часто покрывают европейские союзники, рассматривая это как инвестицию в собственную безопасность.

Игорь Федирко, исполнительный директор Украинского совета оружейников: «Именно от механизма «Build with Ukraine» мы можем получить миллиард-полтора именно в нашу оборонку. Во-вторых — это долгосрочные соглашения, мы интегрируем наши знания в общую структуру оборонки Европы».

Без тревог и форс-мажоров: преимущества зарубежных цехов

Для украинских производителей работа в Европе — это прежде всего безопасность и прогнозируемость. Владимир Зиновский, чья компания вместе с немцами будет производить разведывательные дроны, объясняет: каждый борт требует калибровки, которая в Украине часто прерывается обстрелами.

Владимир Зиновский, CEO «TAF Industries»: «Там нет тревог, нет запретов полетов, и ты можешь распланировать свой график без каких-то форс-мажоров или задержек».

Это позволяет максимально быстро доставлять технику на фронт. Более того, зарубежные мощности — это страховой полис на случай попадания в цеха в Украине.

Сегодня уже действуют 11 соглашений. Только одна компания уже поставила на передовую БПЛА, сделанные в Германии, но по украинской лицензии и с использованием наших компонентов.

Никита Рожков, директор по развитию бизнеса «Frontline Robotics»: «Украина получает больше технических средств, а Германия инвестирует в разработку дроновой индустрии. Для партнеров это опыт, который закалился на поле боя. Однозначно будущее Украины — в интеграции в мировую оборонную экосистему».

Уже этим летом ВСУ должны получить первые массовые партии БПЛА и НРК, изготовленных по этой программе. До конца года цель оружейников — тысячи единиц ежемесячно и расширение сотрудничества до сотни совместных предприятий.

