Project-менеджмент или ИТ-специалист: какие профессии в Днепре самые популярные и сколько можно зарабатывать

Project-менеджмент или ИТ-специалист: какие профессии в Днепре самые популярные и сколько можно зарабатывать

Хорошо зарабатывать в нашей стране могут не только специалисты, работающие на компьютерах.

Стабильная работа и хорошая заработная плата – столпы, на которые стремятся забраться все без исключения. В Днепре, как в целом и по всей Украине, наиболее востребованными и высокооплачиваемыми остаются сферы, связанные с IT и Project-менеджментом.

ТСН.ua узнал, какую зарплату обещают претендентам работодатели и куда податься, если с программированием ты не дружишь, но зарабатывать хочешь хорошо.

Зарплата и самые популярные профессии в Днепре

Согласно сайтам поиска работы, наиболее востребованными уже долгие годы остаются сферы, связанные с IT, дизайном и менеджментом.

На сайте Work.ua средняя зарплата Project-менеджера в Днепре остановилась на отметке в 22,5 тысячи гривен, средняя зарплата IT-специалиста — 15 тысяч гривен, дизайнера — 16 тысяч гривен.

И в графе наиболее востребованных профессий действительно указаны именно эти сферы. Однако ими рынок труда в Украине не ограничивается. Получать конкурентоспособные зарплаты можно и в других отраслях.

На платформах по поиску работы есть вакансии начальника производственного отдела. Кандидатам предлагают заработную плату в 25 тысяч гривен. Заместитель управляющего в супермаркете может получать до 22 тысяч гривен. Начальник производственного цеха – 30 тысяч гривен.

Одни из самых популярных вакансий — поиск бухгалтеров. В Днепре средняя зарплата "счетовода", согласно Work.ua, — 14 тысяч гривен, аудитора — 7,6 тысяч гривен (и это самый низкий показатель по Украине). Работодатели предлагают устроиться на должность оператора программы "1С". Получать он будет 20 тысяч гривен. Хороший специалист нужен и в компанию, занимающуюся дистрибуцией и комплектацией производственных организаций. Соискателям обещают платить от 15 до 18 тысяч гривен.

Недалеко ушел и гостинично-ресторанный бизнес. Заработная плата в барах, кафе и ресторанах может быть более чем приятной. Однако все зависит от места и должности специалиста. Например, менеджер зала в одном из баров в Днепре может получать от 20 до 27 тысяч гривен, администратор ресторана — от 13 до 15 тысяч гривен. Пекарю в гриль-баре обещают платить 11—14 тысяч гривен, бармену — до 15 тысяч гривен.

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Требования к соискателям

Уровень заработной платы должен полностью отражать умения соискателя, о которых пишут в вакансиях. Для многих работодателей важно наличие у человека опыта работы — ведь он, в свою очередь, может стать ключевым моментом для того, чтобы соискателя взяли в компанию. Важным, согласно анализу вакансий, будет наличие портфолио, в котором собраны профессиональные заслуги кандидата.

Кроме этого важен стандартный набор: стрессоустойчивость, умение грамотно выражаться, доброжелательность и целеустремленность.

Работа для студентов в Днепре

Предусматривает работу на полный или неполный день, возможен удаленный формат. Подработки студенты могут совмещать с обучением. Местами заработная плата может быть более чем приятной.

Веб-дизайнер или верстальщик сайтов может получать до 26 тысяч гривен.

Специалист техподдержки – 12,5 тысячи гривен.

Специалист по работе с клиентами — до 30 тысяч гривен.

Контент-менеджер – 15 тысяч гривен.

SMM-менеджер – до 26 тысяч гривен.

Помощник SEO-специалиста – 8 тысяч гривен.

Копирайтер – до 15 тысяч гривен.

Охранник на складе – 9 тысяч гривен.

Охранник в супермаркете – 10 тысяч гривен.

Грузчик-разнорабочий – до 18 тысяч гривен.

Специалист по приему и обработке грузов на почте — до 6 тысяч гривен.

Упаковщик – до 11 тысяч гривен.

Напомним, что наиболее оплачиваемыми в Харькове являются ИТ-специалисты, веб-дизайнеры и менеджеры по продажам. А средняя зарплата в Киеве составляет 17,5 тысяч гривен. Однако на некоторых должностях можно получить до 80 тысяч.