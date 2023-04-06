"Проклятиями и гневом": Виктор Ющенко вспомнил, как встретил 24 февраля прошлого года

Третий украинский президент отметил, что за столом, когда 23 февраля праздновали его день рождения, даже не говорили о вторжении, потому что не верили.

В эксклюзивном интервью Егору Гордееву третий президент Украины Виктор Ющенко упомянул, как встретил 24 февраля прошлого года.

"Проклятиями, как и все, гневом", — отметил Ющенко.

На вопрос журналиста о том, в котором часу проснулись, Виктор Ющенко ответил: "Дело в том, что мы еще не ложились (23 февраля у Виктора Ющенко день рождения — ред.). Кому-то надо мыть посуду, а я не люблю, когда наутро остается немытая посуда, поэтому я и не ложился спать. Я единственный человек в нашей семье, который после себя моет посуду. Я не могу ее положить в раковину — у меня настроения тогда нет. Я начинаю передавать злобу на кошек и собак, а потом уже и на людей".

Третий украинский президент отметил, что за столом даже не говорили о вторжении, потому что не верили. А когда с утра над хатой начали разворачиваться наши ребята из Василькова, гудело все так, что собаки убежали и не было их дня три.

"Я думал, в первую очередь, о детях. Жена с детьми поехали в Карпаты. А я здесь до сегодняшнего дня. Сейчас жена и дочери в Киеве, потому что здесь есть связь, а в селе у меня выключали свет. Но это не беда. Наш президент говорил, что мы будем без света, без воды, лишь бы без москалей. Это уже настолько самодостаточное утверждение, что эта беда и не беда. Мы ее переживем", — резюмировал он.

Напомним, ранее Виктор Ющенко рассказал, как принимал Путина на своей даче в Новых Безрадичах. По его словам, российского президента заинтересовала старинная украинская печь и косовская керамика.

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