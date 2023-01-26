"Проклятое место": участок фронта от Сватового до Кременной держат 50-летние "ребята" под шквальным огнем

На дороге к освобожденным селам есть такие точки, приближаясь к которым, водители просто молятся.

Враг не оставляет попыток отвергнуть украинские войска от Кременной. Попытки контрнаступления терпят неудачу, но становится понятным, что россияне накапливают силы на этом участке фронта. Противник снова применяет сокрушительную тактику огневого вала, для того чтобы защитники Украины потеряли контроль над недавно освобожденными селами возле Кременной, говорится в ТСН.

Вдоль всего участка фронта от Сватово до Кременной «арта» бьет двадцать четыре часа в сутки. Количество выпущенных российских снарядов украинцы могут противопоставить точность.

Российская армия не оставляет попыток вернуть населенный пункт Невское, так же, как и остальные деревни возле Кременной. Жизнь здесь спасает только мобильность, потому что остановка движения провоцирует обстрел. Российские войска сохраняют контроль над трассой Р66, украинцы обрезают им возможности маневра по сельским дорогам.

Украинские военные считают, что, если россияне потеряют контроль над трассой Сватово – Кременная, то вся эта группировка посыплется, и все это поможет освободить Кременную, но это понимают и россияне, поэтому здесь очень горячо. На дороге к освобожденным селам есть такие точки, приближаясь к которым водители просто молятся. “Я уже видел десятки смертей на этом мосту, и гражданских, и военных, к сожалению. Место между селом Заречное и селом Торское одно из самых проклятых. Постоянные обстрелы. Там дрон висит, с него корректируют. Видят технику и сразу начинается обстрел”, — говорят военные.

Обстреливая Невское, россияне просто наносят массированные удары, не заботясь о точности. Стратегия захватчиков – "Чем больше развалин, тем лучше".

Во время оккупации россияне разместились в местной школе и оставили здесь многочисленные следы своего пребывания. Поэтому убежав отсюда, россияне первым делом начали обстреливать именно школу. Тактика оккупантов очень проста – стереть «под ноль» всю деревню, чтобы не за что было зацепиться украинским воинам, врагу безразлично, что гибнут мирные. "Только мир, мы согласны так жить, только пусть мир наступит, второй волны мы не переживем", – говорит местная жительница.

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Несмотря на смертельную опасность несколько жителей наотрез отказываются эвакуироваться. После освобождения села эти люди вздохнули с облегчением. Русские держали их в постоянном страхе репрессиями и обысками. "Нам ничего не нужно, только тишина, и чтобы под оккупацией сюда не пришли", — уверяет местная жительница.

Это задача для "ребят", которым уже многим за 50, из 66-й бригады. “Моя внучка когда-нибудь спросит: в дни тяжелейшей беды, где ты был? А я скажу, я был там, где горела земля”, – говорит один из бойцов.

Этот экипаж, наверное, самый старший на этом участке фронта, всем – за пятьдесят. Его здесь считают лучшим среди экипажей американских БТРов. “Экипаж не знаю, а машина точно самая лучшая. Прошла Крым и Рим, и не раз не остановилась”, – рассказывают ребята.

Вооруженный пулеметом Браунинг бронетранспортер М113 долгое время считался основной бронированной машиной американской пехоты, но с легкой бронетехникой отодвигать россиян становится все сложнее. Для освобождения оккупированной Украины нужны более современные и более мощные машины. И как только они здесь появятся, неопределенность позиционных боев сменится уверенным движением вперед.

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