Прокуратура Киева подтвердила наркотическое опьянение у депутатки, сбившей пешехода на переходе: детали дела

Подозреваемая пыталась оправдаться и к тому же предоставила ложную информацию о самой аварии.

ДТП под действием наркотиков по такому обвинению прокуратура столицы сообщила о подозрении дочери нардепа Владимира Арьева. Речь идет о 23-летней депутате Киевсовета от "Европейской солидарности" Ярине Арьевой. Водитель наехала на женщину-пешехода, в которой пострадавшая получила многочисленные тяжелые травмы. Сама политика аварию не отрицает, но уверяет, что ехала с разрешенной скоростью и наркотиков не употребляла. Накануне суд избрал ей меру пресечения — домашний арест, прокуратура будет его обжаловать, говорится в ТСН.

Авария произошла 27 ноября прошлого года, об этом деле писали в соцсетях, но особой огласки она не получила, пока накануне не появилось решение суда о домашнем аресте дочери нардепа из партии "Европейская Солидарность" Владимира Арьева, 23-летней депутатки Киевсовета от "Европейской Солидарности" Ярины Арьевой и сообщения прокуратуры вручение ей подозрения в совершении ДТП с тяжелыми последствиями.

“Подозреваемая, управляя автомобилем марки Volkswagen Polo в состоянии наркотического опьянения, двигалась по проспекту Степана Бандеры в направлении улицы Богатырской. Приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу, совершила наезд на женщину-пешехода, причинив ей тяжкие телесные повреждения. Женщина получила переломы плечевой кости и челюсти с травматической экстракцией зубов, переломы конечностей, закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения», – отмечает обвинение.

Эти события сама Ярина Арьева комментирует на странице в соцсети – свою вину признает, но отрицает состояние наркотического опьянения. Девушка отмечает, что авария произошла во время блекаута. По ее словам, потерпевшая вышла на дорогу без световозвращающих элементов, поэтому она не успела среагировать. “Я не употребляла никаких наркотиков. Экспертиза, сделанная после ДТП, ничего не обнаружила, и у меня даже не забрали водительские права – вдруг через полгода следует экспертиза со следами наркотиков, которые я не употребляла. Через пол года”, — отмечает она.

Спланированной местью и дискредитацией – так называют выдвинутое подозрение и обвинение в употреблении наркотических веществ и Ярина, и ее отец-нардеп, тоже прокомментировавший решение суда и прокуратуры на странице в сосетях. Отмечают, что потерпевшей помогают в лечении, а среди мотивов мести, в частности, называют участие Ярины в акциях возле Киево-Печерской Лавры. “Я последние два месяца активно участвовала в акциях против УПЦ возле Лавры. Иерархи Московского патриархата имеют большое влияние на правоохранительные органы и это очевидно спланированная дискредитация”, — добавляет она.

ТСН из собственных источников стало известно, что анализы на содержание наркотических веществ в виновнице той аварии взяли сразу после ДТП. Наркологическая клиника, куда доставили водительницу, через три дня предоставила выводы о состоянии наркотического опьянения вследствие употребления каннабиноидов марихуаны. А вывод судебно-медицинской токсикологической экспертизы о содержании в моче метаболита тетрагидроканабинола – это психоактивный компонент каннабиса – датированный от 28 февраля.

"Там ее сразу осмотрела врач, которая сразу обнаружила признаки наркотического опьянения, эти выводы были получены в том числе самой подозреваемой. Она лично приехала их забрать. Она сделала это под роспись. Кроме того, когда ей сообщили, что она находилась в состоянии наркотического опьянения – она не отрицала этот факт, сообщила о том, что действительно употребляла марихуану накануне, которую ей предоставила подруга. То есть ее вчерашние утверждения о том, что первичная экспертиза не выявила наркотиков в ее организме, абсолютно неправда”, — говорит спикер прокуратуры города Киева Надежда Максимец.

Сама 53-летняя потерпевшая от комментариев журналистам отказывается. Разве что через адвоката передает благодарность военным, которые, проезжая место происшествия, остановились и первыми оказали ей неотложную помощь.

“На сегодняшний день потерпевшая проходит реабилитацию, продолжаются переговоры с водительницей авто по поводу возможной компенсации морального и материального ущерба. Лечение и реабилитация оплачиваются самостоятельно, но… Самая первая операция, когда это была реанимация и когда необходима была срочная операция, оплатила семья водительницы, однако, к сожалению, в дальнейшем такая помощь прекратилась. На сегодняшний день с ее защитником продолжается общение и мы пытаемся подтвердить и согласовать сумму лечения и реабилитации и договориться, в какой части хочет или обязана водитель возместить”, — отмечает адвокат.

В прокуратуре объяснили, почему почти пол года продолжалось следствие – проводили экспертизы. “После дорожно-транспортного происшествия водитель не давала никаких показаний, пострадавшая в тяжелом состоянии находилась в больнице. Свидетелей этого события тоже, непосредственно видевших наезд, к сожалению, не было. По ее словам, ДТП произошло не на пешеходном переходе, а вне его. Проведенный следственный эксперимент и выводы автотехнической экспертизы полностью опровергли версию подозреваемой", — говорят в прокуратуре.

Свидетелей ДТП разыскивали и родные пострадавшей через социальные сети.

Друзья, ищу свидетелей ДТП. В возрасте цифровой информации я должен искать живых свидетелей ДТП, потому что камеры видеонаблюдения отсутствуют. Опубликовано Elena Evdochenko Вторник, 24 января 2023 г.

Прокуратура будет обжаловать решение о домашнем аресте с восьми вечера до шести утра и будет просить о более суровых ограничительных мерах. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 8 лет.

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