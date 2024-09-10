Прокурор против преступника: что нужно знать о первых и последних дебатах Трампа и Гаррис

Киев-Миннеаполис

Во вторник, 10 сентября, в 21:00 по Вашингтону (в 4 утра уже 11 сентября по Киеву) в Филадельфии (Пенсильвания) на ABC News состоятся первые единственные телевизионные дебаты между Дональдом Трампом и Камалом Гаррисом, которые очень ждут как у Америке, да и без увеличения во всем мире. Они точно станут как триумфом для одного из кандидатов, так и провалом для других. Предварительные дебаты между ним и президентом Байденом 27 июня на CNN стали полным провалом владельца для самого Джо Байдена, спустя месяц после них снявшегося с выбором, дав дорогую Трампу своему вице-президенту Камале Гаррис.

Пенсильвания — это один из колеблющихся полуамериканских штатов, где Трамп и Гаррис пока имеют одинаковую поддержку. Хотя свежий опрос The New York Times/Siena указывает, что в целом по стране Трамп опережает Гаррис на 1%. Поэтому эти дебаты более важны именно для Камалы Гаррис, потому что, по словам экспертов, она уже достигла предела своей поддержки, в то же время оставаясь для многих неизвестным кандидатом. Опросы свидетельствуют, что избиратели хотят больше узнать о Камале Гаррис, ее взглядах и как ее подходы будут отличаться от политики Администрации Байдена.

Итак, чего от дебатов Трампа и Гаррис ожидают американцы? Что пишут американские медиа? И на что обращать внимание украинцам? ТСН.ua расскажет по этому тексту.

Уловки кандидатов: переломный момент в кампании

За два месяца до выборов в США, которые пройдут 5 ноября, у многих домов в Миннеаполисе можно увидеть таблички с фамилиями Камалы Гаррис и ее кандидата в вице-президенты Тима Волза. Именно так американцы публично показывают свою политическую позицию. Для них Трамп – это угроза демократии. Однако, выехав за пределы города, традиционно поддерживающего демократов, можно увидеть много табличек с фамилией Трампа и его кадидата в вице-президенты Джея Ди Венса.

Сами американцы говорят, что это, возможно, наиболее важные прения между кандидатами в президенты за последние годы. Правила неизменны, хотя команда Трампа, поначалу вообще отказывавшегося участвовать в дебатах, настаивала не выключать микрофоны, пока другой кандидат говорит. На дебаты отведено 90 минут с двумя небольшими перерывами на рекламу. Вступительных речей не будет, но в конце Трамп и Гаррис будут по две минуты на заключительные ремарки. Трамп выступит последним. Очередность определили путем подбрасывания монеты. Кандидатам разрешается взять с собой только блокнот и ручку. И это пока единственные запланированные дебаты между Трампом и Гаррис и на которые согласились кандидаты к выборам 5 ноября.

По информации The New York Times, команда Гаррис хочет, чтобы она подтолкнула Трампа к непоследовательным, эмоциональным и резким высказываниям. Зато команда Трампа предлагает сводить дискуссию на дебатах к экономическим и проблемам миграции.

"Но советники Трампа все еще волнуются, что он не сможет сдержать свою неприязнь к Гаррису. В последний раз, когда он дискутировал с женщиной, — это была Хиллари Клинтон — его соперница в 2016 году. Тогда он назвал ее "неприятной женщиной" и подкрался к ней" на сцене. Помощники Гаррис хотели бы, чтобы он это повторил.

Для Дональда Трампа это уже будут седьмые публичные прения с 2016 года, тогда как для Камалы Гаррис — только вторые. Первые были в 2020 году, когда она дебатировала с кандидатом Трампа в вице-президенты Майком Пенсом. Июньские дебаты Трампа и Байдена смотрели более 50 млн. американцев. Ожидается, что дебаты Трампа и Гаррис посмотрят еще больше людей, потому что многие избиратели хотят узнать о Камале Гаррис после решения Байдена сняться с выборов, что стало беспрецедентным политическим событием для США. И многие шутят, что на этих дебатах сойдутся две противоположности: Камала Гаррис – бывшая окружная прокурорка; и Дональд Трамп – бывший американский президент, осужденный за тяжкие преступления.

После снятия Джо Байдена с выборов Камала Гаррис избегала чрезмерной публичности, дав за это время только одно интервью CNN. Однако накануне дебатов она все же оборвала молчание, заявив, что от Трампа следует ожидать много лжи. Зато Трамп постоянно называл Гаррис "опасной женщиной", которая "понятия не имеет, что чертовски делает".

Украина и война: первые публичные комментарии Гаррис

Американские СМИ сообщают, что Камала Гаррис готовилась к дебатам в Питтсбурге. Все было настолько серьезно и приближено к реалиям, что ее команда совершила прототип телевизионной сцены, а роль Трампа играл давний помощник Демократической партии и Хиллари Клинтон в 2016 году Филипп Рейнс. Он даже оделся как Трамп, включая, например, ярко красный галстук. Ибо 50% успеха дебатов – это не только то, что говорят кандидаты и какие смыслы вкладывают в свои речи, но и то, как они выглядят, как держатся на сцене и реагируют на выпады оппонента.

Однако украинцев все же больше интересуют именно заявления Дональда Трампа и Камалы Гаррис относительно Украины и полномасштабной войны, которую развязала Россия, сохранится ли американская финансовая и вооруженная поддержка и подталкивают ли нас к переговорам с Путиным и заморозки войны фактически в обмен на территориальные уступки. Особенно интересно услышать ответы на эти вопросы от Камалы Гаррис, потому что она не слишком комментировала темы, связанные с Украиной и войной. Но это также те вопросы и более широкие геополитические темы, которые взяла на вооружение команда Трампа, чтобы обвинять Гаррис, как представительницу Администрации Байдена.

За неделю до решающих дебатов между и Гаррисом, хворост к костру намеренно подбросил Путин, выступая на Восточном экономическом форуме: «Я говорил, что у нас Трамп фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент господин Байден. Вот его сняли с гонки, и он рекомендовал всем своим поклонникам поддержать госпожу Харрис.

Понятно, что Путин специально сделал такое заявление, что сразу же подхватил штаб республиканцев и лично Дональд Трамп. Бывший президент США сказал, что его очень обидели эти слова Путина, в который раз напомнив, что "никто в истории не относился к России жестче" него, и Путин якобы "знает об этом как никто другой". А на днях, во время выступления в Нью-Йоркском экономическом клубе, еще раз сообщили: как только победит на выборах 5 ноября, первыми, кого он позвонит, будут президент Зеленский и Путин, обещая заключить соглашение о начале войны на 24 года.

"Путин не может воевать с нефтью по $40", — добавил Трамп, очевидно имея в виду, что обрежет нефтяные доходы России, чтобы у нее не было ресурсов продолжать эту войну. Протест, многие вопросы защиты команды Трампа, в частности его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс, который заявлял, что его плевать, выигрывает Украину или проиграет эту войну. Не говоря уже о Трампе, который несколько раз прямо намекал на необходимость территориальных уступок со стороны Украины.

Со стороны Камали Гаррис в адрес Украины мы слышали только общие слова, поддерживаемые преимущественно на крупных международных форумах и конференциях, типа Мюнхенской конференции по безопасности. В то же время, по словам многих экспертов, внешняя политика является слабым местом кандидата в президенты от Демократической партии, однако эти вопросы очень много занимался лично Джо Байден. К тому же, об этом почти не говорят, но в самом начале своего президентского срока, Байден поручил Гаррис заниматься внутренними вопросами, в частности мексиканской границей.

Известно, что Офис президента Украины предоставляет возможность встречи Зеленского и Гарриса в Нью-Йорке в конце сентября, когда будет проходить Генассамблея ООН. ТСН.ua уже писал, что украинский президент должен там лично представить Джо Байдену План победы Украины. Поэтому, если выйдет встретиться еще и с Камалой Гаррисом, — это будет прекрасная возможность выяснить ее позицию, отношение к Украине и пути окончания российской войны. Ибо из того, что о ней и ее возможной будущей команде появилось в прессе, можно заключить, что Администрация Гарриса, если она победит на выборах, будет больше сфокусирована на Ближнем Востоке и, в частности, Израиле.