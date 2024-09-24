Прокурор во время обыска изъял 4 млн грн и скрылся: в Украине разразился громкий скандал

Из дела о тендерных закупках исчезли 4 миллиона гривен. Их лично изъял во время обыска прокурор. Но уже через год денег среди вещественных доказательств не нашли.

Об этом говорится в материале проекта "Хапуга.ua".

Что известно о деле

Еще в "ковидный" 2020 год Государственное агентство инфраструктурных проектов закупило для ГСЧС полтысячи медицинских укладок на более чем 100 млн грн. Самой дорогой частью наборов были дефибрилляторы.

Уже через полгода весной 2021 полиция Голосеевского района Киева заподозрила в госзакупках коррупцию и открыла дело по растрате имущества и служебному подлогу. Надзор за делом был у прокуратуры. И хотя с государственными деньгами имела дело только одна фирма "Фармедис", которая выиграла тендер, следователи пришли и к ее поставщикам, и к дистрибьютору немецкого производителя ООО "Мединова" и к его дилеру - ООО "Адвансед Медтехнолоджи".

"Мне в дверь утром начали ломать дверь, звонить в звонок, ломать дверную ручку. Я спросил, кто? Оказалось, обыск", - говорит Александр Михновец, директор ООО "Адвансед Медтехнолоджи".

Как пишет издание "Цензор нет", прокуроров смутила длинная цепь фирм-посредников и они предположили, что из-за такой схемы искусственно завысили закупочные цены на медоборудование.

"Ну, нас обвиняли в завышении цены, а на самом деле цена была наоборот занижена, то есть это спецоборудование и цена, например, в Европе где-то 4,5 тысячи евро такой комплект, мы продавали по 3 800", - говорит Виктор Московченко, владелец компании „Мединова“.

Вывод базировали на судебно-товароведческой экспертизе: рыночная стоимость одной медицинской укладки почти 72 тысячи гривен, а для ГСЧС закупили оборудование по 199 тысяч. Однако есть серозный нюанс - эксперт проанализировала цены на совсем другое медоборудование. Государство в условиях закупки отметило именно автоматические дефибрилляторы, зато эксперт учла цены на полуавтоматические.

В Украине расследуют дело об исчезновении денег после того, как прокурор провел обыск у бизнесмена

"Моим клиентом был поставлен лучший в мире дефибриллятор, если не ошибаюсь, фирмы Corpulse AED. Это дефибриллятор, который работает при температурах даже минус 10 градусов по Цельсию. Это автоматический дефибриллятор, то есть таким дефибриллятором может воспользоваться какие-то чрезвычайные ситуации, даже обычный человек. А оценку, которую делала эксперт, она делала по дефибрилляторам, даже не автоматическим или полуавтоматическим из них, если бы формировала среднюю рыночную стоимость", - говорит Глеб Тимофеюк, адвокат Александра Михновца.

Как происходили скандальные обыски

Все это было только началом истории, жалуются бизнесмены, дальше начался настоящий беспредел. Несмотря на то, что предприниматели предоставили все документы по требованию следователей. К ним пришли с обысками, чтобы получить уже предоставленные документы.

Особенно во время обысков отличился прокурор Голосеевской районной окружной прокуратуры Киева Владимир Винников. Прокуратура для него - это буквально семейное дело, прокурором в Генеральной прокуратуре Украины работает и его отец Николай Винников. Но похвастаться особым состоянием Винников младший не может - декларация у него почти пустая. Нет ни собственного жилья, ни машины. Поэтому возможно, чтобы не отставать от коллег он устроил обыск у бизнесмена Александра Михновца.

"Прокурор, который пришел, вел себя очень агрессивно, вызывая, похабно. И когда он увидел документы, когда он увидел, что я давал их раньше, интерес пропал, до этого он такой, ну, хорошо, хорошо. А потом, а есть деньги? Конечно, деньги у каждого есть. И когда все деньги увидел, полностью изменился человек. Глаза блестят, пьет воду каждые 5 минут. Я не понял, что происходило. Когда он считал деньги эти, это было как факир, который какие-то фокусы показывает", - говорит Александр Михновец, директор ООО „Адвансед Медтехнолоджи“.

Более того Винников, не стесняясь шутил о том, что на изъятые у бизнесмена более 4 миллионов гривен в разной валюте поедет отдыхать. Это Михновец даже зафиксировал в протоколе. Однако тогда бизнесмен даже подумать не мог, что свои шутки Винников воплотит в жизнь. Через год, когда дело из Голосеевской прокуратуры передавали НАБУ, выяснилось: арестованных во время обыска денег нет среди вещественных доказательств.

Винников шутил о том, что на изъятые у бизнесмена более 4 миллионов гривен в разной валюте поедет отдыхать.

Прокурор присвоил 4 млн грн и скрылся

"Мы обратились с соответствующими ходатайствами в Офис Генерального прокурора, они перекликивали это дело под подследственность НАБУ, передали все материалы туда, и потом уже во время передачи материалов оказалось, что изъятых средств нет. И, собственно говоря, с этого момента началось дело Винникова прокурора, поскольку оказалось, что прокурор Винников, если я не ошибаюсь, там уже на тот момент почти полгода не появлялся на рабочем месте, вот, изъятых средств, изъятых у господина Александра, моего клиента, средств в Голосеевской прокуратуре не нашли, он не сдал их, как согласно протоколу, они должны там храниться в определенном сейфе в прокуратуре, он этого не сделал", - говорит Глеб Тимофеюк, адвокат Александра Михновца.

Государственное бюро расследований завершает дело по Винникову, которого кстати уже уволили из прокуратуры. По результатам расследования Винникова обвиняют фактически в краже 4 млн гривен, которые проходили как вещественное доказательство по делу.

В Украине загадочно пропали 4 млн грн

По официальному сообщению ГБР, еще будучи прокурором, Винников не передал изъятые средства на должное хранение, а забрал их себе и просто перестал выходить на работу. В июне прокурор был задержан, объявив подозрение в злоупотреблении служебным положением при завладении чужим имуществом в особо крупных размерах.

Но суд даже без внесения залога отпустил его домой, несмотря на аргументы обвинения. Сам Винников вины не признает. Однако аргументировать это на камеру отказался.

Независимый адвокат проанализировал дело

Независимый эксперт, адвокат в бизнес-отрасли Александр Телешецкий даже среди поверхностных фактов усмотрел те, что красноречиво, хотя и не прямо, говорят о вине Винникова. Насторожить, хоть это и не запрещено, может то, что прокурор решил лично прийти на обыск.

А шутки Винникова о том, что он потратит деньги на отдых и подавно говорят о его умысле.

Подобных историй говорят на камеру эксперты, и вне камеры прокуроры - полно. Деньги, ценности во время обысков буквально воруют под носом владельцев.

"Я с таким уже в своей практике сталкивался, когда денежные средства изымаются, а потом они исчезают, или вместо них там похожие на деньги бумажки лежат, и такое было. Даже было у меня в практике такое, что подмена происходила в момент пребывания этих средств на экспертизе в экспертных учреждениях. на экспертизу направили деньги, а с экспертизы забрали куклу. Было такое, что изымались денежные средства настоящие, а когда они возвращались уже по решению суда через какое-то время, то оказывалось, что это фальшивые деньги. Они очень похожи на настоящие. И только специальное оборудование, специальные машинки, которые определяют подлинность этих средств, идентифицировали, что это не деньги", - говорит эксперт.

Бывший прокурор Владимир Винников, который представлял государство и должен был бы быть образцом справедливости, на самом деле, как доказывают следователи и потерпевший, использовал свой статус, чтобы обогатиться. И будем надеяться, что эта история будет иметь справедливое завершение, чтобы никто не мог прикрываясь именем Украины безнаказанно воровать.

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