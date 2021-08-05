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Прокуроры рассказали, как Чаус отреагировал на свою меру пресечения

Прокуроры рассказали, как Чаус отреагировал на свою меру пресечения

За две недели меру пресечения для него могут пересмотреть.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для экс-судьи Николая Чауса, которого подозревают во взяточничестве. Две недели он будет сидеть дома с электронным браслетом. Заседание провели в закрытом от прессы и общественности режиме.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Антона Страшко.

Заседание продолжалось около восьми часов. В зале суда собрались прокурор, три адвоката и сам Николай Чаус в клетке. Для прессы — трансляция в соседний зал. Но сразу после начала суд решает стрим прервать и сделать слушания закрытым. Об этом просили адвокаты. «Это может серьезно повредить и имиджу страны и национальной безопасности», — отметил адвокат Ростислав Кравец.

Николая Чауса подозревают в получении взятки — 150 000 долларов. Говорится о событиях 2016 года. Тогда деньги в Чауса нашли в литровых банках, в частности закопанных во дворе. Но тогда судить судью не успели, Чаус выезжает в Молдову, где просит политического убежища. В конце его не получает, и уже весной этого года судью якобы похищают в центре Кишинева. Его местонахождение было неизвестно, но в конце июля Николай Чаус с голым торсом появляется в сельсовет в Винницкой области.

Адвокаты Чауса утверждают, экс-судья скрылся с места на Винничине, где его длительное время пытали. О похищении и пытках даже подали заявление в полицию.

«По его словам, он более 50 дней был прикованным к постели, ему не давали вставать в туалет, ему не давали более месяца мыться. Я считаю, что в этом деле замешаны все наши спецслужбы и не только наши», — убежден адвокат.

Просто из сельсовета Служба безопасности Украины везет Чауса в центральное управление в столице, но довозят со скандалом — дорогой экс-судью пытаются перехватить сотрудники НАБУ, впрочем сделать это так и не удается. Впрочем, в руки НАБУ экс-судья таки попадает — в больнице Феофания, ему вручают подозрение.

Новости Украины: какую меру пресечения избрали для экс-судьи Чауса

Новости Украины: какую меру пресечения избрали для экс-судьи Чауса

После начала судебного заседания адвокаты Чауса заявляют об отводе судьи, мол тот нарушает законодательство. Это ходатайство в суде отклоняют, рассмотрение дела хоть и затягивается, но продолжается. Прокурор просит отправить экс-судью за решетку, адвокаты — отпустить Чауса. Заседание заканчивается около 11 вечера, с территории суда выезжают автомобили СБУ, в которых находится Чаус

С здания выходят прокурор и адвокаты. Говорят, суд решил отправить Чауса под домашний арест с электронным браслетом на 2 недели, а не два месяца — ведь именно в середине августа истекает срок расследования дела.

«Господин Чаус вел себя довольно привычно. Чрезмерных эмоций не было. Судья Чаус под охраной сотрудников СБУ едет к себе домой, работники СБУ осуществляют меры безопасности», — убеждает прокурор.

За две недели, если сроки расследования увеличат, мера пресечения Чаусу вероятно все же пересмотрят.

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