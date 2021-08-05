Прокуроры рассказали, как Чаус отреагировал на свою меру пресечения

За две недели меру пресечения для него могут пересмотреть.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для экс-судьи Николая Чауса, которого подозревают во взяточничестве. Две недели он будет сидеть дома с электронным браслетом. Заседание провели в закрытом от прессы и общественности режиме.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Антона Страшко.

Заседание продолжалось около восьми часов. В зале суда собрались прокурор, три адвоката и сам Николай Чаус в клетке. Для прессы — трансляция в соседний зал. Но сразу после начала суд решает стрим прервать и сделать слушания закрытым. Об этом просили адвокаты. «Это может серьезно повредить и имиджу страны и национальной безопасности», — отметил адвокат Ростислав Кравец.

Николая Чауса подозревают в получении взятки — 150 000 долларов. Говорится о событиях 2016 года. Тогда деньги в Чауса нашли в литровых банках, в частности закопанных во дворе. Но тогда судить судью не успели, Чаус выезжает в Молдову, где просит политического убежища. В конце его не получает, и уже весной этого года судью якобы похищают в центре Кишинева. Его местонахождение было неизвестно, но в конце июля Николай Чаус с голым торсом появляется в сельсовет в Винницкой области.

Адвокаты Чауса утверждают, экс-судья скрылся с места на Винничине, где его длительное время пытали. О похищении и пытках даже подали заявление в полицию.

«По его словам, он более 50 дней был прикованным к постели, ему не давали вставать в туалет, ему не давали более месяца мыться. Я считаю, что в этом деле замешаны все наши спецслужбы и не только наши», — убежден адвокат.

Просто из сельсовета Служба безопасности Украины везет Чауса в центральное управление в столице, но довозят со скандалом — дорогой экс-судью пытаются перехватить сотрудники НАБУ, впрочем сделать это так и не удается. Впрочем, в руки НАБУ экс-судья таки попадает — в больнице Феофания, ему вручают подозрение.

Новости Украины: какую меру пресечения избрали для экс-судьи Чауса

После начала судебного заседания адвокаты Чауса заявляют об отводе судьи, мол тот нарушает законодательство. Это ходатайство в суде отклоняют, рассмотрение дела хоть и затягивается, но продолжается. Прокурор просит отправить экс-судью за решетку, адвокаты — отпустить Чауса. Заседание заканчивается около 11 вечера, с территории суда выезжают автомобили СБУ, в которых находится Чаус

С здания выходят прокурор и адвокаты. Говорят, суд решил отправить Чауса под домашний арест с электронным браслетом на 2 недели, а не два месяца — ведь именно в середине августа истекает срок расследования дела.

«Господин Чаус вел себя довольно привычно. Чрезмерных эмоций не было. Судья Чаус под охраной сотрудников СБУ едет к себе домой, работники СБУ осуществляют меры безопасности», — убеждает прокурор.

За две недели, если сроки расследования увеличат, мера пресечения Чаусу вероятно все же пересмотрят.

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