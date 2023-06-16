Проламывают оборону, но не так, как в кино: бойцы на Донбассе рассказали о сложностях во время наступления

В направлении Торецкая также есть продвижение, ведется и артиллерийская подготовка, но много ответного огня.

Продвижение идет, но не как в кино и не так быстро, как многим хотелось бы, говорится в ТСН.

Штурмовикам 30-ти механизированной бригады удалось продвинуться вблизи населенного пункта Сакко и Ванцетти. Удалось захватить мост – это стратегический объект, который еще раньше был захвачен, взять важную высоту для продвижения вперед, дальше, говорят командиры, будет еще сложнее. Это направление Соледара, каждый шаг вперед сложен, и бойцы говорят, противник не стоит недооценивать, просто так уходить из разваленных городов и разрушенных сел российские оккупанты не собираются.

“Пытаемся проломить оборону противника на одном из направлений, очень тяжело, есть не очень большой, но успех. Сложность в том, что у противника есть много средств, не менее большой человеческий ресурс, и уже за период полномасштабного наступления есть эшелонированная оборона, как неплохо построенная”, — говорят бойцы.

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"Сейчас они действуют малыми группами, они стоят в обороне, они не показывают сколько есть личного состава, не ходят большими стаями, а когда начинаем проводить штурмовые действия, из непонятных блиндажей и нор вылезает большая часть личного состава", — добавляет побратим.

В направлении Торецкая также есть продвижение, ведется и артиллерийская подготовка, но много ответного огня.

В 24 бригаде имени короля Даниила также инициатива по наступлению, поэтому есть движение вперед. Окрестные дороги пристреляны противотанковыми ракетами, очень много дронов "Ланцет", которые активно охотятся на артиллерию и приходится стрелять с закрытых позиций, но королевские пехотинцы говорят, ресурс для уничтожения есть. “Их это не спасает, у них больше снарядов, но лупим мы точнее, чем они. Они тратят большое количество снарядов, а мы если не с первого, то второго-третьего, разрыв в цель”, — убеждают военные.

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