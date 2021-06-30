Пролетела десять метров и выжила: в Винницкой области пьяный отец 6 детей сбил коляску с 11-месячной девочкой

Мужчина в тот день сел за руль, чтобы научиться ездить.

Пролетела десять метров и выжила. В Винницкой области чудом уцелела 11-месячная девочка, которую сбил на обочине нетрезвый водитель. Авария произошла в селе Ладыжинские хутора. Мама с ребенком прогуливались по обочине, когда в коляску на скорости влетела машина.

Об этом 30 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

Полицейский на штрафплощадке показывает машину, которая на скорости снесла коляску с 11-месячной девочкой внутри. Маленькая Доминика сейчас в реанимации с черепно-мозговыми травмами, отеком мозга и переломами



"Кроме того, есть повреждения скелета, большеберцовой кости, есть повреждение внутренних органов, закрытая травма грудной клетки и повреждения легких в виде контузии", — говорит заведующий отделением интенсивной терапии Винницкой детской больницы Анатолий Стародуб.



Все случилось в считанные секунды, говорит мама Доминики, когда она гуляла с дочкой на обочине



"Пролетела машина, подняла пыль, я закрыла козырек ребенку, чтобы пыль не уходила в глаза и хотела развернуть, но не успела. Засвистели колеса и коляска полетела", — говорит мама Виктория Браславец.



Коляска попала под колеса, а девочку спасло то, что ее отбросило на десяток метров от дороги.



"Я побежала за машиной и в траве нашла Доминику, а машина поехала дальше с коляской. Свидетели говорили, что каталась дальше два круга", — говорит мама Виктория Браславец.



Когда авто конце остановилось, водитель был в состоянии шока. В его крови нашли 0,3 промилле алкоголя.



"Это где-то сто грамм водки или 1-2 бутылки пива", — говорит начальник Гайсинского управления полиции Игорь Соломон.



Кроме того оказалось, что машина чужая и водительского удостоверения мужчина никогда не получал



"Он пробовал ездить, учился. Попросил у кого-то, а накануне с этим мужчиной распивали пиво и тот дал ему машину, чтобы прокатиться", — говорит начальник Гайсинского управления полиции Игорь Соломон.



Об 47-летнем Михаиле в селе отзываются хорошо. Говорят, несколько лет назад жена ушла из семьи и мужчина сам воспитывает шестерых детей. Пьяным его раньше не видели



"Он работяга. Что произошло, почему он сел за ту машину, никогда его за транспортным средством не видел", — говорит староста Ладыжинских хуторов Николай Шаповал.



Сейчас мужчина в СИЗО, ждет на меру пресечения. Судьбу его детей решать социальные службы. Какое наказание назначит суд, будет зависеть и от состояния 11-месячной Доминики. Врачи говорят, девочка родилась в рубашке, потому что после такого страшного удара выжила и даже не потребует операций.

Напомним, во Львовской области 27 июня в результате ДТП погибли два человека, трое получили травмы и попали в больницу, среди них и ребенок.

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