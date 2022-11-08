Промежуточные выборы в США: что о них нужно знать украинцам, чтобы предотвратить риск сокращения помощи

Во вторник, 8 ноября, американцы выбирают следующий состав Конгресса на промежуточных выборах: все 435 мест в Палате представителей и 35 из 100 мест в Сенате.

Обычно эти выборы называют своеобразным тестом для действующего президента, потому что проходят они на экваторе его срока. Поэтому совсем скоро Джо Байден и его Администрация получат оценку избирателей. И, по данным последних соцопросов, она будет нерадужной.

В январе 2021 года, когда Байден заходил на президентский пост, то определил три своих самых главных приоритета: объединение американского общества (годы президентства Трампа очень поляризовали США); экономическая стабилизация после пандемии COVID; и лидерство США в мировой борьбе с автократиями.

Проблема инфляции в США до сих пор не решена. Байден еженедельно в соцсетях пишет о стоимости бензина на заправках (для американцев это действительно экономический индикатор). Общество далеко от объединения и преодоления поляризации, а полномасштабная война России против Украины и стремительное ухудшение ситуации в мире является основанием для манипуляций относительно правильности действующего политического курса США со стороны республиканцев-трампистов.

О чем эти промежуточные выборы в США? Какие опасности они несут? Что будут означать для американцев, мира и Украины? ТСН.ua узнавал.

Злость, инфляция и Трамп

Сохранят ли демократы, а Джо Байден лидер именно Демократической партии, большинство в Конгрессе? Последние социологические опросы свидетельствуют: по Сенату не все так однозначно, поэтому демократы еще могут сохранить там лидерство; а вот Палату представителей демократы рискуют потерять, потому что республиканцам, чтобы восстановить над ней контроль, нужно взять дополнительно только пять мест. Чем это чревато Администрацией Байдена? Невыполнение ключевых обещаний до президентских выборов-2024, потому что республиканцы будут блокировать принятие законов.

"Если республиканцы вернут Палату представителей, они могут заблокировать законодательную программу Байдена, устроив серию опасных политических разборок по расходам и повышению долгового потолка. Они обещают неустанные расследования и слушания по всему, начиная с выхода США из Афганистана и всплеска волн мигрантов. сына Байдена Хантера", – считает CNN.

Традиционно в США есть колеблющиеся штаты. На этих промежуточных выборах – это Аризона, Невада, Пенсильвания и Джорджия. Наверное, именно поэтому в субботу, 5 ноября, сразу три президента США — действующий Джо Байден, Дональд Трамп и Барак Обама — поехали в Пенсильванию, чтобы попытаться склонить избирателей на свою сторону. В Пенсильвании и Аризоне демократы пока сохраняют лидерство. Но в последний момент все может измениться.

Politico подчеркивает, что именно в Пенсильвании в эти выходные Трамп намекнул, что будет баллотироваться на президентских выборах через два года. К тому же, как ожидается, если на выборах-2024 снова встретятся Байден и Трамп, то Пенсильвания станет эпицентром напряженной борьбы.

Financial Times описывает эти промежуточные выборы так: "Республиканцы будут делать вид, что объявляют Байдену импичмент, а демократы — что им все равно". Многие сторонники республиканцев считают, что на президентских выборах-2020 у них украли победу. Поляризация общества обостряется. Например, многие эксперты и журналисты были шокированы тем, что известные представители республиканцев не осудили нападение на мужчину спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, который получил многочисленные тяжелые травмы и попал в больницу.

Но, пожалуй, три главных индикатора, влияющих на электоральные настроения, – это самая высокая за последние 40 лет инфляция, цены на бензин на заправках и преступность. The New York Times пишет, что именно эти проблемы больше волнуют поклонников республиканцев, а вот демократы сосредоточены на социальных вопросах. BBC также указывает на манипуляции республиканцев ростом цен на газ, обещая избирателям увеличить добычу в США.

Результат этих выборов, конечно, будет зависеть и от явки. Например, на промежуточных выборах 2018 года была наивысшая более 100 лет явка: на участки пришли 50% избирателей, имеющих право голоса. С тех пор демократы контролируют Конгресс, а сейчас могут лишиться своих мест. Однако эксперты прогнозируют падение явки, что негативно повлияет именно на результаты демократов.

Американские СМИ пишут, что эти промежуточные выборы в Конгресс решат судьбу второго возможного президентского срока Джо Байдена, не скрывающего своего намерения баллотироваться в 2024 году. Поэтому все зависит от результатов, которые демократы получат 8 ноября. Если они потеряют и Сенат, и Палату представителей, не исключен раскол и в самой Демократической партии по выбору кандидата в президенты через два года. Правда, такой же раскол грозит и республиканцам, где уже сформировалось откровенное крыло трампистов.

Война и Украина

Абсолютно все американские соцопросы свидетельствуют, что вопрос помощи Украине в войне против России, как и сама проблема России и общемировой системы безопасности, — далеко не топ-приоритет на этих промежуточных выборах. Людей больше волнуют внутренние американские проблемы. Однако республиканцы, особенно в октябре, очень манипулировали этим вопросом.

Все началось с заявления лидера меньшинства в Палате представителей и вероятного будущего спикера (если республиканцы примут большинство в Палате представителей, Нэнси Пелоси покинет пост) Кевина Маккарти, подвергшего сомнению финансовую и военную помощь Украине. Некоторые республиканцы были более откровенны, убеждая, что деньги, которые идут на помощь Киеву, нужно направить американцам.

Апогеем стало письмо 30-ти так называемых прогрессивных демократов в Байден, где они призвали усилить дипломатический диалог с Кремлем, чтобы попытаться покончить с войной, которая длится уже девятый месяц. Однако впоследствии они отозвали свое письмо, потому что уж очень их риторика совпадала с заявлением Кевина Маккарти. Это было их личным объяснением такого шага.

Действительно, если контроль над обеими палатами Конгресса перейдет к республиканцам, Украина может столкнуться с рядом проблем.

Но, во-первых, все же среди республиканцев много тех, кто искренне поддерживает Украину. Например, лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл, который в мае приезжал в Киев, постоянно призывает Администрацию Байдена увеличить военную помощь Украине.

Во-вторых, сокращать или тем более полностью прекращать нам помогать США не станут. Двухпартийная поддержка Украины сохранится. Ведь данные соцопросов свидетельствуют, что подавляющее большинство американцев, а это 73%, поддерживают предоставление как финансовой, так и военной помощи Украине. Однако, и об этом уже предупреждают эксперты, республиканцы, если они примут большинство в Палате представителей, могут начать более тщательно проверять выделяемую помощь, что повлияет на сроки ее фактического получения Украиной.