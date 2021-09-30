Проня Прокоповна из легендарного "За двумя зайцами" снова заговорила по-украински

Проня Прокоповна из легендарного "За двумя зайцами" снова заговорила по-украински

Скульптура героини "повторяет" фразы из фильма, которые уже давно стали крылатыми.

Проня Прокоповна из легендарного фильма "За двумя зайцами" снова заговорила по-украински. Правда теперь речь идет о ее скульптуре. К 60-летия создания киноленты памятник главной героини озвучили. Теперь она повторяет свои же фразы, которые уже давно стали крылатыми.

Об этом говорится 30 сентября в сюжете ТСН.19:30.

Динамик спрятан в волосах Прони Прокоповны, а оживает скульптура на датчик движения. Героиня фильма в скульптуре повторяет только пять фраз. Меценаты, которые озвучивали скульптуру, говорят, что цитаты выбирали по их народной популярности.

Фильм снят по мотивам пьесы Михаила Старицкого. Авантюрист Голохвастов хочет жениться на богатой, но не очень красивой девушке из столичного Подола.

"За двумя зайцами" сначала сняли на украинском. Фильму прочили провал, даже премьеру устроили на окраине Киева и планировали показывать только в Украине. Но успех был таким, что сейчас бы сказали: побил рекорд кассовых сборов. И его озвучили на русском. А вот украиноязычная версия исчезла и считалась утраченной.

Новости Украины: Проня Прокоповна из легендарного фильма заговорила на украинском

Украинскую фонограмму нашли случайно — Мариуполе, 8 лет назад. А теперь можно насладиться оригинальной озвучкой и в скульптуре.

Актриса Елизавета Родиченко постоянно была на съемках фильма. Ее мама сыграла монахиню Миронию. Говорит: в их доме фразами из фильма до сих пор говорят.

Памятник Проне Прокоповне и Голохвастову расположен рядом с лестницей Андреевской церкви на одноименном спуске. И скульптура стала не менее популярной, чем фильм. Отдельные детали затертые так, что ослепляет глаза.

"Жука трут на деньги, нос Голохвастова трут на удачу, а нос Прони — чтобы быть красивой", — рассказывает экскурсовод Наталья Пыриг.

Проня Прокоповна — первая из киношных скульптур Киева, что заговорила. Но вероятно, не последняя.

Напомним, что в Харькове открыли арт-объект, созданный через 3D-визуализацию звуков города.

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