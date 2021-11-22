Пропаганда в действии: Лукашенко назвал европейцев фашистами и заговорил об отравлении мигрантов водой из водометов

Польские пограничники в дальнейшем фиксируют доказательства того, что белорусские силовики подстрекают и дают приказы к штурму мигрантам.

Польша может полностью закрыть границу с Беларусью, но готова дать Лукашенко шанс прекратить кризис и отправить мигрантов домой. Беларусы были вынуждены разместить беженцев в логистическом центре, потому что держать людей под открытым небом означало бы — убивать их на глазах у всего мира. И вот сейчас в этом приюте вспышка коронавируса.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

"Сначала в Москву, потом в Минск, оттуда в Польшу... нет, в Польшу так и не смогли", — рассказывает кубинец Хуан Карлос.

Говорит, еще с шестью друзьями уже дважды попытался прорвать польскую границу, но не удалось. Возвращаться на Кубу он не хочет, потому что там, утверждает, его ждет арест. Сейчас он с сотнями замерзших, жаждущих людей — в транспортно-логистическом центре недалеко от КПП Брузги.

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«К сожалению, это лишь начало долгого кризиса, который создает режим Лукашенко, а режиссирует – Кремль. Мы знаем, что дипломаты Беларуси и России в последнее время усиленно общаются с Узбекистаном и Афганистаном, вероятнее всего, уже афганский кризис попытаются вскоре использовать, чтобы усугубить мигрантский кризис», — убежден премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Польские пограничники выкладывают видео, где ребенок спрашивает у вооруженных белорусов: швырять ли уже в поляков камни или немного подождать. Очередное доказательство того, что большинство прорывов и провокаций на границе – не стихийные, а организованные. На другом видео — пьяные белорусы ночью цепляются к полякам, предлагают меняться сигаретами. Поляки говорят, это не впервые.

Это - задержанная этой ночью группа мигрантов, прорвавшаяся в Польшу. Хотя лагерь у КПП Брузги разобрали еще на той неделе, попытки прорвать границу не завершились. Управляемые белорусскими силовиками, отверженные беженцы меняют тактику – теперь они малыми группами пытаются прорваться в Европу в нескольких местах границы одновременно. "Я не буду останавливать их, — утверждает на камеру британского телевидения Лукашенко — они же к вам едут, а не ко мне". И называет всех европейцев фашистами.

«Вы туда ядохимикаты подмешивали, пестициды, гербициды. Это то, чем сорняки уничтожают. Почему вы воду из водометов на сто метров на нашу территорию? Это нарушение государственной границы», – заявил Лукашенко.

В интервью BBC самопровозглашенный президент Беларуси делится свежим вымыслом своей пропаганды: вроде бы мигрантов травили. Но среди сотни людей, которых пришлось госпитализировать из логистического центра – большинство не отравлены, а с коронавирусом и пневмонией. Сообщают, что в Минске – вслед за спальниками и палатками – подорожали лекарства от кашля и насморка. Но возвращаться на родину большинство беженцев все еще не желает. Они уже отдали последние деньги за дорогу сюда.

«В четыре тысячи долларов мне обошлась дорога. Это все, что у меня было», – заявляет одна из застрявших на границе.

В семи километрах от границы польские татары провожают в последний путь единоверца — мусульманина из Йемена, замерзшего в лесу. Жертв гибридной войны, которую на границе ведет с Европой режим Лукашенко, уже по крайней мере двенадцать.

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